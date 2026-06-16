Satya Nadella, CEO de Microsoft, propone un modelo humano - IA para que las empresas sean dueñas de su aprendizaje

Nadella planteó que el futuro corporativo dependería de combinar dos activos. (AP Foto/Stephen Brashear, Archivo)

La inteligencia artificial obligó a redefinir la empresa, el trabajo y la fuente misma del valor económico. En una publicación en X, Satya Nadella sostuvo que la transición actual no se parecía a ningún cambio de plataforma anterior porque, por primera vez, permitió crear “un auténtico bucle cognitivo entre las personas y los sistemas digitales”.

El núcleo de su planteo no estuvo en la adopción de una herramienta aislada, sino en la capacidad de las organizaciones para seguir aprendiendo, generar propiedad intelectual, diferenciarse y prosperar en un entorno donde los modelos de IA podían absorber de manera continua la experiencia de personas y empresas y convertirla en un bien común.

PUBLICIDAD

Nadella planteó que el futuro corporativo dependería de combinar dos activos. Uno era el capital humano: conocimiento, juicio, relaciones, creatividad y capacidad de reconocer patrones. El otro era el capital de tokens: la capacidad de IA que una compañía desarrollaba y poseía.

(REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El ejecutivo afirmó que esa relación no era de sustitución. Sostuvo que, a medida que crecía el capital de tokens, el valor del capital humano aumentaba, porque la agencia humana seguía siendo la que fijaba metas ambiciosas, conectaba ideas entre ámbitos distintos, construía relaciones y detectaba los patrones más relevantes.

PUBLICIDAD

El valor decisivo estará en el aprendizaje acumulado

El CEO de Microsoft sostuvo que la oportunidad real no consistía en elegir el mejor modelo disponible, sino en construir sobre esos modelos un bucle de aprendizaje en el que el capital humano y el capital de tokens se reforzaran mutuamente. A su juicio, una organización podía delegar una tarea e incluso un puesto, pero no podía delegar el aprendizaje.

Ese aprendizaje, según explicó, debía convertirse en la capacidad central de la empresa. El futuro corporativo, afirmó, residía en acumular lo aprendido entre personas y sistemas de IA de forma persistente.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: A view shows a Microsoft logo at Microsoft offices in Issy-les-Moulineaux near Paris, France, March 25, 2024. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La tesis respondió de manera directa a la pregunta sobre qué defendía frente al avance de la inteligencia artificial. El directivo sostuvo que las empresas debían preservar el control sobre el aprendizaje que producen, porque ese proceso sería la nueva base de su propiedad intelectual y de su diferenciación económica.

La soberanía empresarial dependerá del control del sistema

Para lograrlo, propuso una arquitectura nueva en la que cada negocio pudiera desarrollar sistemas agénticos capaces de mejorar con el tiempo sin ceder el control sobre su conocimiento. La prueba clave de esa arquitectura, dijo, sería que una empresa pudiera cambiar un modelo generalista sin perder la experiencia veterana acumulada por su sistema de aprendizaje.

PUBLICIDAD

En esa definición, el problema ya no fue técnico en sentido estrecho, sino de control y soberanía. La organización debía poder reemplazar la capa general del modelo sin renunciar al saber específico codificado en su propio circuito de mejora.

Microsoft Chief Executive Satya Nadella speaks at the company's annual developer conference in Seattle, Washington, U.S., May 21, 2024. REUTERS/Max Cherney

La nueva propiedad intelectual nace del uso diario

Nadella explicó que las compañías tendrían que transformar sus flujos de trabajo, su conocimiento específico y su juicio acumulado en sistemas de IA que mejoraran con cada uso. También sostuvo que las evaluaciones privadas debían medir si un modelo avanzaba según los resultados que importaban al negocio y no solo por parámetros externos.

PUBLICIDAD

A ese esquema sumó los entornos privados de aprendizaje por refuerzo, que debían fortalecer a los modelos con datos reales de la organización. Añadió que la base de conocimientos convertía la memoria institucional en algo consultable y, al mismo tiempo, hacía más eficiente el uso de los tokens.

Ese bucle, afirmó, se convertía en la nueva propiedad intelectual de la empresa. Lo describió como “una máquina que asciende colinas” y remarcó que, a diferencia de la mayoría de los activos, este se acumulaba.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: Chief Executive Officer of Microsoft Corporation Satya Nadella arrives to testify at the northern district of California during a trial as U.S. Federal Trade Commission seeks to stop Microsoft deal to buy Activision Blizzard, in Downtown San Francisco, California, U.S. June 28, 2023. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La ventaja competitiva será difícil de replicar

Nadella argumentó que cada flujo de trabajo mejorado generaba una señal de entrenamiento mejor y aceleraba la acumulación del conocimiento tácito único de la compañía. Para él, esa dinámica produciría una ventaja difícil de copiar, sin importar las capacidades de los modelos individuales que aparecieran después.

La fuente de la ventaja, en su visión, no estaría en un modelo aislado ni en una elección puntual de proveedor. Estaría en la acumulación continua de aprendizaje organizacional bajo control propio.

PUBLICIDAD

Concentrar todo el valor en pocos modelos sería inviable

El directivo advirtió que el peor desenlace sería un mundo en el que todas las empresas de todos los sectores entregaran su valor a unos pocos modelos capaces de absorber todo lo que encontraran. Sostuvo que, si solo unos pocos sistemas concentraban todo el valor, la economía política no lo toleraría.

Su advertencia incluyó una dimensión social y política. Afirmó que no existía “permiso social” para un futuro de IA que vaciara industrias enteras.

FILE PHOTO: A view shows a Microsoft logo at Microsoft offices in Issy-les-Moulineaux near Paris, France, March 21, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Para explicar ese riesgo, recordó la primera fase de la globalización, cuando economías industriales completas quedaron vaciadas por la externalización. Señaló que las cifras del PIB podían parecer correctas en la superficie, pero que el desplazamiento había sido real y sus consecuencias seguían presentes.

PUBLICIDAD

A partir de ese antecedente, rechazó trasladar esa lógica a la era de la IA. Su objeción apuntó a un escenario en el que unos pocos sistemas capturaran todos los retornos económicos mientras las industrias vieran cómo su conocimiento se convertía en mercancía.

El objetivo debe ser un ecosistema y no un modelo

Frente a ese riesgo, Nadella defendió la construcción de un ecosistema de frontera y no solo de un modelo de frontera. Su criterio fue que el valor debía circular de manera amplia entre empresas, industrias y países.

Ese entorno, según planteó, debía permitir que cada organización se adueñara de su propio bucle de aprendizaje y codificara su conocimiento institucional. De ese modo, el capital humano y el capital de tokens podrían crecer de forma acumulativa dentro de cada empresa.

Microsoft CEO Satya Nadella attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Nadella vinculó esa idea con una filosofía de plataformas que, según dijo, guiaba su enfoque: estructuras que permitían crear más valor sobre ellas del que retenían. Bajo esa lógica, cada compañía podía innovar de forma continua y generar valor propio.

El resultado esperado, afirmó, sería una expansión compartida del valor económico. Los empleados verían amplificada su experiencia y su juicio pasaría a formar parte de sistemas capaces de volverlo replicable y escalable, “beneficiando tanto a las compañías como a las comunidades”.