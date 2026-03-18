Panamá

Proyecto que hace obligatorio al uso de etanol en las gasolinas tuvo su primer tropiezo en la Asamblea Nacional de Panamá

La propuesta actualiza el programa de biocombustibles y establece el uso de 10% de bioetanol en los combustibles

Guardar
Al igual que Brasil, Panamá
Al igual que Brasil, Panamá busca la obligatoriedad en el uso del etanol. REUTERS/Paulo Whitaker

El proyecto de ley que pretende implementar de manera obligatoria el uso de etanol en las gasolinas que se utilizan en Panamá tuvo ayer su primer revés al no poder avanzar en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, debido a la falta de quorum de los diputados.

Productores de caña y representantes de los ingenios azucareros acudieron a la Asamblea Nacional, en donde se iba a realizar el primer debate, el cual fue suspendido por el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la citada comisión legislativa.

El proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica, a partir de biomasa en el territorio nacional, norma impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia.

La norma propone el uso obligatorio de bioetanol anhidrido al 10% como aditivo oxigenante en mezclas de gasolina.

En ella se prioriza la compra del producto elaborado como materia prima nacional y se indica que la adquisición de bioetanol anhidro producido con materia prima local para uso en mezclas con gasolinas tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero.

El sector cañero apoya la
El sector cañero apoya la iniciativa gubernamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se crea una Comisión de Coordinación y Seguimiento para el Programa de Biocombustibles, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas, Ambiente y por el director de la Secretaría de Energía.

El texto de la norma establece que dicha comisión será la encargada de evaluar las hectáreas necesarias para el cultivo de insumos vegetales o animales, el abastecimiento al mercado interno, los precios locales e internacionales y su impacto en los consumidores y en la cadena de comercialización.

El tema causa sinsabores entre los diputados comisionados, que hasta el momento mantienen dos posiciones: unos quieren la obligatoriedad del uso del bioetanol y otros se oponen, aunado al hecho de que ninguna posición tiene los cinco votos de la comisión, por lo que en la próxima reunión se convocará para continuar con el análisis de este proyecto.

La reunión para tratar nuevamente el primer debate quedó establecida para el martes, y se espera que en la misma se llegue a una definición mayoritaria.

La propuesta beneficia a la población con más empleos, sobre todo en las áreas rurales, en opinión de Rodrigo Rodríguez, secretario de Energía, quien agregó que en un análisis realizado por esta entidad quedó demostrado que si la norma de un 10% de etanol en las gasolinas se hubiera implementado hace unos 10 años, hoy día el consumidor podría haberse beneficiado con una baja de entre dos a tres centavos en el precio del precio del galón, “aunque a futuro no se sabe”.

La postura de la Autoridad
La postura de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), es a favor de la medida.

Antes de que la reunión fuera suspendida, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, aseguró que el beneficio de este proyecto es mayor para todos los consumidores, por lo que la postura de la entidad es a favor.

La posición de Abadi Balid provocó la reacción de la diputada independiente Alexandra Brenes, quien dijo que en febrero este funcionario le envió una carta de tres páginas en donde le exponía su rechazo al proyecto por ser contrario a los intereses del consumidor, ya que limita su libertad de elección, lo que podría ser contradictorio a la Constitución.

“¿Qué ha cambiado desde su carta del 5 de febrero a la fecha?, se preguntó Brenes.

Por la industria cañera, Rodrigo Cardenal, de la Asociación de Azúcares y Alcoholes, indicó que el etanol al 10% con la gasolina genera una combustión más limpia.

Temas Relacionados

BioetanolGasolinasPanamáProyectoAsambleaDiputadosCañaProducción

Últimas Noticias

En alerta verde cinco departamentos de Honduras por ingreso de frente frío acompañado de lluvias

La medida, que estará vigente desde las 18:00 del martes 17 de marzo por un plazo inicial de 48 horas, busca prevenir efectos como inundaciones, desbordamientos y daños en infraestructuras, especialmente en áreas urbanas y comunidades vulnerables, según lo anunciado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

En alerta verde cinco departamentos

Las empresas formales registran aumento de empleo y salario en República Dominicana

El más reciente informe de la entidad de estadística nacional señala que la fuerza laboral formal creció de forma sostenida y las compensaciones para los trabajadores se incrementaron durante el último año, según el balance oficial difundido por medios económicos

Las empresas formales registran aumento

UES inicia proyecto de conservación de la vida marina en Los Cóbanos, El Salvador

El programa de investigación, apoyado por entidades científicas de Francia y Panamá, permitirá identificar comunidades biológicas promoviendo la formación de jóvenes investigadores mediante el uso de técnicas de última generación

UES inicia proyecto de conservación

El Salvador: Acusado de atropellar a dos menores irá a juicio por homicidio culposo y manipulación de pruebas

Las autoridades judiciales determinaron la continuidad del proceso penal por la embestida de dos niñas en la carretera Litoral Oriente, apoyados en testimonios y la acusación de manipulación de pruebas tras el incidente

El Salvador: Acusado de atropellar

Operación conjunta logra desmantelar una estructura criminal dedicada al abuso infantil en la frontera entre Panamá y Costa Rica

La acción coordinada incluyó la intervención de las fuerzas nacionales y la ayuda de agencias extranjeras para localizar dispositivos empleados en el almacenamiento y difusión de material ilícito sobre menores en la región

Operación conjunta logra desmantelar una

TECNO

Qué puede hacer un atacante

Qué puede hacer un atacante en tu Wi-Fi y cómo protegerte fácilmente

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

Google expande su función Inteligencia Personal: no solo estará disponible para usuarios de pago

PlayStation Portal se renueva: descubre todas las novedades de su última actualización

Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U: GameStop las declara oficialmente consolas retro

ENTRETENIMIENTO

Jessica Alba y Cash Warren

Jessica Alba y Cash Warren cierran su divorcio con acuerdo multimillonario

Los Oscar registran su menor audiencia desde 2022 con 17.9 millones de televidentes

La vida después de ‘Grey’s Anatomy’: Patrick Dempsey comparte su experiencia

A casi un año y medio de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy presenta a su nueva pareja

‘Yumi’s Cells’: el drama coreano presenta el primer adelanto de su tercera temporada confirma fecha de estreno

MUNDO

La demanda de personal geriátrico

La demanda de personal geriátrico crecerá al doble del ritmo del mercado laboral global hacia 2050

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv: al menos dos muertos

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

Estados Unidos destruyó instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker de alta penetración