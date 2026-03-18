Precios de la gasolina y del diésel se disparan al alza en Panamá

Panamá importa el 100% de los combustibles que consume.

Los precios de la gasolina y del diésel registrarán en Panamá un alza desmesurada de 0.20 centavos en la gasolina de 95 octanos, de 0.18 centavos en la de 91 octanos y de 0.31 centavos en el diésel bajo en azufre.

Con estos precios, que rigen a partir de este viernes, el litro de la gasolina de 95 octanos le costará $1.14 al consumidor, $1.07 el litro de la gasolina de 91 octanos, y $1.21 el litro del diésel bajo en azufre.

Los nuevos precios comenzarán a regir del 20 de marzo a las 6:00 a.m., hasta el próximo 3 de abril a las 5:59 a.m, anunció la Secretaría Nacional de Energía.

Este nuevo aumento causará en los bolsillos de los panameños una erogación de aproximadamente $5.4 millones mensuales, de acuerdo con el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, en declaraciones previas a los medios de comunicación.

Durante su comparecencia, Rodríguez no descartó que la suma aumente, dependiendo de que prosiga o no el conflicto bélico en el Medio Oriente, por lo que recomendó que se tomen las precauciones y se establezca, por ejemplo, el uso de bioetanol para bajar el impacto económico cada vez que suben los precios de los combustibles.

El aumento en el precio del diésel golpea al sector transporte. EFE/Carlos Lemos

“Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía. Panamá importa el 100% de los combustibles que consume, por lo que estos ajustes responden a referencias internacionales sobre las cuales el país no tiene control”, se lee en un comunicado de la Secretaría Nacional de Energía.

Sobre el etanol, esta semana no prosperó en la Asamblea Nacional una reunión que tenía como finalidad analizar una propuesta legislativa sobre el uso obligatorio de bioetanol anhidrido al 10% como aditivo oxigenante en mezclas de gasolina para los automóviles.

El proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica, a partir de biomasa en el territorio nacional, norma impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia.

En el texto del proyecto se prioriza la compra del producto elaborado como materia prima nacional y se indica que la adquisición de bioetanol anhidro producido con materia prima local para uso en mezclas con gasolinas tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero.

La norma crea una comisión que será la encargada de evaluar las hectáreas necesarias para el cultivo de insumos vegetales o animales, el abastecimiento al mercado interno, los precios locales e internacionales y su impacto en los consumidores y en la cadena de comercialización.

En medio de cuestionamientos, el Ejecutivo panameño trata de impulsar el uso obligatorio del etanol.

Anualmente el mercado panameño consume aproximadamente 700 millones de galones de gasolina y diésel que provienen de las áreas en conflicto, por lo que su impacto en la economía local es directo.

Rodríguez detalló que el efecto alcista proviene del aumento en la cotización internacional del crudo registrado inmediatamente después de las primeras acciones militares en la región, un evento que elevó las expectativas de riesgo en los mercados energéticos globales y empujó al alza los precios del petróleo.

Hace unas semanas el presidente José Raúl Mulino anunció que de recrudecer la guerra no habría ningún tipo de subsidio para paliar los altos costos que podrían avecinarse, alegando que el país no está en condiciones económicas para afrontar esta situación.

La ciudadanía debe hacerle frente a esta situación hasta que el conflicto bélico se resuelva, y se regularice el mercado, dejó entrever el mandatario.

Panamá revisa los precios de los combustibles cada dos semanas, un mecanismo que busca reflejar los movimientos del mercado internacional.