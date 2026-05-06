Gobierno de Guatemala impulsa la estrategia ALIADOS para combatir la violencia sexual que en 2025 dejo a 10,600 personas agraviadas

La estrategia ALIADOS, impulsada por la Vicepresidenta de Guatemala y la SVET, articula sectores para prevenir la violencia sexual en el país. (Fotografías: Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) lanzaron oficialmente la estrategia ALIADOS, cuyo objetivo es articular a los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil para crear entornos laborales, educativos y comunitarios libres de violencia sexual en el país.

El lanzamiento, según el equipo de SVET, busca transformar la respuesta social ante una problemática que, solo en 2025, ha dejado más de 10,600 personas agraviadas por delitos sexuales, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, según datos del Ministerio Público presentados durante el acto.

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La directora contra la violencia sexual de la SVET, Génesis Urbina, detalló durante la presentación que la iniciativa se concibe como un espacio de cooperación multisectorial, donde instituciones públicas, empresas, organizaciones civiles y universidades asumen un papel activo en la prevención, atención y sanción de la violencia sexual.

Urbina sostuvo que “la intención de la estrategia ALIADOS es motivar la participación de distintos actores sociales para combatir de manera efectiva la violencia sexual desde sus respectivos ámbitos de acción”.

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Impacto social, complicidad institucional y relatos de víctimas

Durante el evento, Karin Herrera, vicepresidenta de la República, recurrió a relatos personales para ilustrar las consecuencias sociales profundas de la violencia sexual.

Recordó situaciones vividas y observadas desde su juventud y en diferentes ámbitos educativos, enfatizando que el impacto de estos hechos trasciende a la víctima para alcanzar a familias, escuelas, universidades y espacios de trabajo.

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“La respuesta debe ser articulada”, sostuvo Herrera. En su intervención, la vicepresidenta subrayó que el compromiso social real implica generar espacios seguros y fortalecer una cultura de respeto, prevención y denuncia.

La estrategia ALIADOS, impulsada por la Vicepresidenta de Guatemala y la SVET, articula sectores para prevenir la violencia sexual en el país. (Fotografías: Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, remarcó el rol determinante de la sociedad guatemalteca para cambiar la respuesta social hacia la violencia sexual. Como ejemplo, citó el caso de “Ana Lucía”, una joven víctima de hostigamiento y agresiones en el trabajo que, como muchas otras, optó por el silencio. Ramírez subrayó que la estrategia ALIADOS nace de la convicción de que la magnitud de la violencia sexual en el país exige una acción colectiva y un compromiso transversal de todos los sectores.

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Ramírez enfatizó: “Más de 10,600 personas agraviadas en el año 2025 por casos de violencia sexual” convierten a la problemática en uno de los desafíos más graves que enfrenta Guatemala.

La funcionaria puntualizó que “la violencia sexual afecta a niñas, adolescentes, mujeres, pero también a niños y hombres”, y aclaró que no es solo un problema privado, sino un tema de salud y bienestar público presente en hogares, escuelas, comunidades y espacios laborales.

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La dimensión estructural y social de la violencia sexual en Guatemala

La contextualización final a cargo de funcionarios de la SVET dejó claro que la violencia sexual es un fenómeno arraigado y transversal a todos los sectores sociales y económicos de Guatemala.

Según la definición expuesta, comprende acciones de naturaleza física o virtual, mediadas por violencia física, psicológica, abuso de poder, amenazas o uso de sustancias para anular la voluntad de las víctimas. El código penal establece su tipificación como delito, en especial cuando involucra a menores de edad.

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Un análisis presentado durante la jornada señaló que, basándose en cifras oficiales del Ministerio Público para 2025, la violación, la agresión sexual y la violación a la intimidad sexual son los delitos más frecuentes, afectando principalmente a mujeres adolescentes de 13 a 17 años, pero también a niños y hombres adultos.

La encuesta ENCOVI 2023 reveló que la violencia sexual no solo predomina en el ámbito familiar, sino que se replica en el laboral, con manifestaciones que van desde el hostigamiento y las insinuaciones hasta delitos de mayor gravedad.

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La estrategia ALIADOS, impulsada por la Vicepresidenta de Guatemala y la SVET, articula sectores para prevenir la violencia sexual en el país. (Fotografías: Vicepresidencia de la República de Guatemala)

El impacto de la violencia sexual, explicó el asesor González Guardado de la SVET, daña la salud física y psicológica, la autoestima, la vida social y la productividad de las personas. Además, afecta la estructura del tejido social y obstaculiza el desarrollo nacional.

Las organizaciones que ya implementan estas acciones recibieron el distintivo durante la ceremonia, mientras que el acceso permanece abierto para nuevos aliados que deseen sumarse al esfuerzo nacional. Se habilitó un sistema de inscripción mediante código QR y una plataforma web que centraliza la información y requisitos de la estrategia ALIADOS.

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