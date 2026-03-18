Panamá se encamina hacia la descarbonización del sector energético

FOTO DE ARCHIVO: Se contempla invertir en tecnologías eléctricas provenientes de fuentes renovables. REUTERS/Carlos Barría/

Panamá avanza hacia la descarbonización del sector energético y hacia su objetivo de contar con capacidad de almacenamiento equivalente al 5% de la demanda para 2030.

Este proceso iniciará este año para las centrales renovables existentes y en 2029 para las nuevas, pues el país cuenta con un gran potencial para el aprovechamiento de las energías renovables, tales como, hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, marina y biomasa.

Esta es la proyección que hace la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), una sociedad anónima cuyo capital es 100% estatal, que dio a conocer su marco de referencia para la emisión de bonos verdes.

Los fondos obtenidos de dicha emisión se contemplan que estarán dirigidos a invertir en infraestructuras y tecnologías de trasmisión eléctrica provenientes de fuentes renovables, al igual que al mantenimiento y a la expansión de la capacidad de transmisión.

“Los recursos netos del bono verde se destinarán únicamente al financiamiento o refinanciamiento, completo o parcial, de los proyectos verdes nuevos o existentes elegibles de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ”, informó en su momento su gerente general, Roy Morales.

El país cuenta con un gran potencial para el aprovechamiento de las energías renovables, como la eólica. (Freepik)

Los ingresos de la empresa eléctrica provienen de las tarifas asociadas con el acceso y uso de las redes de transmisión que pagan las generadoras, distribuidoras y los grandes clientes.

Estas tarifas, según se explicó, se calculan bajo el supuesto de eficiencia económica en el desarrollo del plan de expansión y en la gestión de la compañía, por lo que deben permitir a la empresa de transmisión tener una tasa razonable de rentabilidad.

Actualmente, Panamá es líder en la región en cuanto al uso de energía renovable para generar electricidad y en los últimos años se ha observado un aumento en la contribución de las energías renovables a la matriz energética del país.

En su marco de referencia para la emisión de bonos verdes, la empresa aduce que el potencial de generación renovable del país está muy relacionado con las condiciones geográficas y ambientales.

De igual manera, va de la mano con la frecuencia y volumen de lluvias en el territorio, lo que han permitido que la generación de energía hidroeléctrica represente un porcentaje importante en la matriz energética nacional.

Además, el país ha comenzado a explotar el potencial de generación eléctrica eólico y fotovoltaico.

La energía solar es una alternativa a la electricidad convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector energía es uno de los diez sectores estratégicos que componen las metas de la llamada actualización de la contribución nacionalmente determinada de Panamá.

Dentro de las metas nacionales se tiene como una de las metas la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero totales del sector energía, respecto al escenario tendencial de 11.5% al 2030 y 24% al 2050.

Esto representa la reducción de 10 millones de toneladas de CO2 equivalente acumuladas entre 2020 y 2030, y de hasta 60 millones de toneladas de CO2 equivalente acumuladas entre 2022 y 2050.

De igual forma, uno de los compromisos establecidos contempla el desarrollo de un Plan Nacional de Cambio Climático para el sector energía, que cuente con componentes de adaptación y mitigación, que esté basado en la Agenda de Transición Energética y el Plan Energético Nacional 2015 - 2050.

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. es accionista en empresas eléctricas de la región, entre las que se cuentan Interconexión Colombia – Panamá (ICP), empresa responsable del desarrollo de la línea de interconexión eléctrica Colombia - Panamá; Empresa Propietaria de la Red (EPR), encargada de la operación de la línea de transmisión eléctrica de América Central y Red Centroamericana de Fibra Óptica (REDCA), encargada de la explotación de los servicios de telecomunicaciones en la red de transmisión regional.