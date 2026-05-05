El embajador de Estados Unidos en Panamá cuestiona la fiabilidad de la tecnología china

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante una rueda de prensa, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Marino Cabrera subraya que la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio se mantendrá entre ambos países bajo el marco de la legalidad y el respeto mutuo.

Sin embargo, el diplomático advirtió sobre la poca fiabilidad que ofrecen los gigantes tecnológicos de China en temas de ciberseguridad, un asunto que considera estratégico para la seguridad nacional tanto de Panamá como de su propio país.

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Las declaraciones del diplomático ocurren en un contexto de creciente atención a la infraestructura tecnológica y los riesgos asociados a la adopción de sistemas extranjeros, especialmente de origen chino.

A través de una entrevista con La Prensa, Marino Cabrera explicó que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, debido a los riesgos que representan las plataformas tecnológicas “poco confiables”.

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El embajador señaló que compañías como Huawei no ofrecen las garantías necesarias. “Yo diría que no es tecnología confiable. Y si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest, lo cual son uno de los pocos países que no han sido firmantes de ese convenio, porque no quieren adherir a las diferentes categorías de transparencia y de seguridad para los usuarios que estuvieran usando esta tecnología”, afirmó Marino Cabrera en la entrevista.

El Convenio de Budapest es un acuerdo internacional que regula la cooperación en materia de ciberdelincuencia y promueve estándares de transparencia y protección para los usuarios.

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Según el embajador, la negativa de China a sumarse a este tratado pone en duda la transparencia y la seguridad de sus empresas tecnológicas. “Compañías como Huawei y de ese tipo no son confiables y nosotros sugeriríamos que no las usaran, que usaran tecnologías de países que son firmantes del convenio de Budapest, los cuales no solo son Estados Unidos, muchos europeos, países como Japón, Corea y otros”, sostuvo el diplomático.

El embajador de Estados Unidos advierte sobre los riesgos de ciberseguridad que implican las tecnologías chinas en la infraestructura crítica de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia sobre el riesgo de la tecnología china

Marino Cabrera remarcó que la presencia de equipos e infraestructuras tecnológicas chinas en sectores claves de Panamá implica riesgos concretos para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos. La empresa llegó al territorio oficialmente en 2011.

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Explicó que el carácter cerrado de los sistemas chinos y la ausencia de mecanismos internacionales de supervisión hacen vulnerable la información estratégica y aumentan la exposición a posibles actos de espionaje o ciberataques.

El embajador señaló que “muchos países han optado por no utilizar tecnología china en sus redes críticas precisamente porque no existen garantías de que la información no sea comprometida o utilizada con fines ajenos a los intereses nacionales”.

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El diplomático enfatizó que la preocupación de Estados Unidos no se limita únicamente al caso de Panamá, sino que forma parte de una tendencia global en la que gobiernos y organismos internacionales han señalado los riesgos de depender de proveedores tecnológicos que no cumplen con estándares reconocidos de transparencia y seguridad.

“Nuestra posición es clara: preferimos trabajar con aliados y empresas que respeten los acuerdos internacionales y provean garantías de protección a los datos de los ciudadanos”, afirmó.

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Foto de Archivo: Las banderas de Panamá y China durante una reunión celebrada con empresas chinas y panameñas para firmar varios acuerdos comerciales, en Ciudad de Panamá. 26 de agosto 2024. REUTERS/Enea Lebrun

Advirtió, además, que la falta de participación de China en convenios como el de Budapest dificulta la cooperación internacional para investigar delitos informáticos y prevenir amenazas digitales.

Según Marino Cabrera, este aislamiento tecnológico por parte de China genera incertidumbre y limita las capacidades de los países para responder ante incidentes cibernéticos de gran escala.

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La postura del embajador se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para fortalecer los lazos con Panamá en temas de seguridad y economía, así como para contrarrestar la influencia de China en la región.

Desde su llegada a Panamá el 28 de abril de 2025, Marino Cabrera ha mantenido una agenda activa, enfocada en la cooperación bilateral.

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En su intervención, descartó que el memorándum de entendimiento firmado recientemente entre ambos países permita la instalación de bases militares estadounidenses, subrayando: “Todo se va a hacer con la aprobación de Panamá”.

De acuerdo con el embajador, todos los memorándums firmados entre Estados Unidos y Panamá han sido revisados por abogados de ambos países y respetan la soberanía panameña.

“Cuando miré el memorándum que se firmó, tanto en inglés como en español, era lo mismo. Habrá habido una diferencia que fue un error en un comunicado de prensa, pero un comunicado de prensa no rige un acuerdo. Los acuerdos son los que rigen esa relación, no un comunicado de prensa”, indicó Marino Cabrera.

ARCHIVO - Marino Cabrera subraya que la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio se mantendrá bajo el marco de la legalidad y el respeto mutuo. (Foto AP/Matías Delacroix, Archivo)

El tema de la relación con China sigue siendo un punto sensible en la agenda pública panameña. Al respecto, Marino Cabrera precisó que la decisión sobre los vínculos diplomáticos o comerciales con China corresponde exclusivamente al gobierno de Panamá.

No obstante, insistió en que la elección de proveedores tecnológicos debe realizarse con base en criterios de transparencia y seguridad.

En el marco de su estadía en el país, Marino Cabrera se ha reunido en varias ocasiones con el presidente Raúl Mulino para abordar temas de cooperación en seguridad, así como para promover la inversión de empresas estadounidenses en Panamá.

La embajada ha facilitado misiones empresariales y ha mantenido el diálogo con autoridades locales para reforzar la confianza en los tratados suscritos y en las posibilidades de colaboración bilateral.

Las preocupaciones expresadas por el embajador estadounidense reflejan la competencia global entre potencias y la importancia que Estados Unidos otorga a la protección de infraestructuras críticas en sus países socios.

“Queremos asegurar que los sistemas que se utilicen aquí sean seguros, confiables y transparentes”, puntualizó Marino Cabrera.