Panamá supera meta de recaudación en enero, pero cae frente a 2025

El ITBMS y los impuestos indirectos impulsaron parte del crecimiento en la recaudación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá inició 2026 con una recaudación de ingresos corrientes de 606.2 millones de dólares en enero, una cifra que refleja un desempeño mixto frente a las metas fiscales del Estado.

Aunque el resultado supera lo previsto en el presupuesto para ese mes, el total se ubica 30.4 millones de dólares por debajo de lo registrado en enero de 2025, según el informe preliminar de recaudación divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El dato confirma que la dinámica de ingresos públicos sigue marcada por variaciones en los distintos rubros tributarios y no tributarios.

El reporte indica que los ingresos tributarios alcanzaron 472.9 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15.9 millones frente al mismo mes del año pasado, equivalente a un crecimiento de 3.5% interanual.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la recaudación de impuestos indirectos, que incluyen tributos asociados al consumo, las importaciones y el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y servicios (ITBMS).

La recaudación de ingresos corrientes del Estado alcanzó $606.2 millones en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de estos ingresos suele estar vinculada al nivel de actividad económica y al comportamiento del comercio.

Dentro del componente tributario, los impuestos directos sumaron 216.8 millones de dólares, una cifra ligeramente menor a la registrada en enero de 2025.

En particular, la recaudación por impuesto sobre la renta totalizó 185 millones de dólares, con resultados distintos entre los aportes de personas naturales y jurídicas. Mientras algunos rubros registraron aumentos, otros mostraron retrocesos en comparación con el año anterior, reflejando cambios en la estructura de pagos y en el calendario fiscal de los contribuyentes.

Por su parte, los impuestos indirectos alcanzaron 256 millones de dólares, impulsados por el desempeño del ITBMS en ventas y en importaciones, así como por tributos selectivos al consumo y otros gravámenes vinculados al comercio.

Estos impuestos suelen responder de manera más inmediata al comportamiento del consumo interno y del intercambio comercial, por lo que su evolución se observa con atención como indicador de la actividad económica en el corto plazo.

El informe también muestra que los ingresos no tributarios aportaron 132.2 millones de dólares, superando la meta presupuestaria para el mes, aunque con una reducción significativa frente a enero del año anterior.

El informe del MEF muestra que los ingresos superaron la meta presupuestaria del mes en $70.4 millones. Tomada del MEF

Este rubro incluye tasas, aportes, participaciones y otros ingresos del Estado que no provienen directamente de impuestos, por lo que su comportamiento puede variar según factores institucionales, transferencias o pagos extraordinarios que se registren en determinados periodos.

Si se incluyen los pagos realizados mediante documentos fiscales, la recaudación total correspondiente a enero de 2026 asciende a 618.7 millones de dólares, lo que incorpora operaciones que utilizan créditos fiscales u otros instrumentos autorizados dentro del sistema tributario.

Este mecanismo forma parte de la contabilidad fiscal y permite registrar determinadas obligaciones tributarias que no se cancelan exclusivamente en efectivo.

En comparación con el presupuesto aprobado para el mes, el informe señala que los ingresos corrientes superaron la meta en 70.4 millones de dólares, un resultado que refleja un mejor desempeño respecto a lo previsto inicialmente por las autoridades económicas.

Sin embargo, el contraste con el mismo mes de 2025 muestra que el nivel de ingresos aún enfrenta fluctuaciones que responden tanto a la dinámica económica como al calendario de pagos tributarios.

El comportamiento de la recaudación durante el primer mes del año suele estar influido por factores estacionales, ya que muchos contribuyentes realizan sus pagos más importantes durante los meses siguientes del calendario fiscal.

El 15 de marzo de 2026 venció el plazo para presentar la declaración de renta correspondiente al año fiscal 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hitos más relevantes es la presentación de la declaración de renta anual, cuyo plazo para el periodo fiscal 2025 venció el 15 de marzo de 2026, fecha límite establecida para que personas naturales y empresas presentaran sus declaraciones ante la Dirección General de Ingresos (DGI).

Las autoridades fiscales siguen de cerca el desempeño de los ingresos públicos durante el primer trimestre del año, ya que los resultados de estos meses ofrecen señales sobre la evolución de la economía y sobre la capacidad del Estado para financiar su presupuesto.

El comportamiento de la recaudación también es un indicador clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto general del Estado.