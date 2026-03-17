Ferias internacionales realizadas en Panamá dejan transacciones preliminares por $165.8 millones

El bloque ferial se realizó en los 16,000 metros cuadrados del Panama Convention Center.

Las ferias Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá registraron transacciones preliminares por $165.8 millones, reafirmando que el país es un punto de encuentro para el comercio mundial.

Al evento ferial en Panamá acudieron representantes de empresas, inversionistas, compradores internacionales y líderes de distintos sectores económicos para explorar oportunidades, construir alianzas y abrir nuevas rutas de cooperación empresarial.

En los 16,000 metros cuadrados del Panama Convention Center, donde se realizó la actividad comercial, se exhibieron más de 822 módulos que representaron 19,914 contactos de negocios entre empresarios y compradores provenientes de 36 países de América, Europa y Asia.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, organizadora del bloque ferial, manifestó que el país es uno de los centros logísticos más relevantes de la región, desde donde se conectan rutas marítimas, aéreas y comerciales que vinculan a América con el resto del mundo.

Esa red de conexiones ha permitido que la nación se proyecte como una plataforma natural para el comercio, la inversión y los negocios internacionales.

Al encuentro empresarial se dieron cita empresas que ofertaban una gran cantidad de productos. (Foto Ministerio de Economía)

Para el gremio empresarial la confianza que empresas y delegaciones internacionales depositan cada año en estas ferias no es casualidad, pues responde a fortalezas que se han construido como país y como organización a lo largo del tiempo, como la conectividad, experiencia organizativa, infraestructura moderna y una vocación histórica de apertura al comercio.

Fortaleciendo el intercambio comercial entre compradores y proveedores de la región, la Rueda Internacional de Negocios de Expocomer y Expo Logística Panamá reunió a más de 110 empresas, con delegaciones provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La convergencia de sectores como comercio, logística, turismo, tecnología y energía dentro de una misma plataforma refleja para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá la diversidad y el potencial de la economía panameña, pero, sobre todo, la confianza que el mundo empresarial tiene en el país como socio confiable para hacer negocios.

No se trata únicamente de exhibiciones comerciales, se trata de una plataforma que fortalece el posicionamiento internacional de Panamá como centro de intercambio empresarial, tecnológico y logístico.

“En esta edición sobresalió el dinamismo de sectores como alimentos y bebidas, junto con tecnología, dos áreas que reflejan las tendencias del comercio internacional y el potencial de Panamá como plataforma para los negocios en la región”, aseguró en su oportunidad Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora de las Exposiciones 2026.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, organizadora del evento ferial.

Se incorporaron iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del visitante, promover la sostenibilidad y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Informes del gremio empresarial indican que como parte de estas innovaciones se implementó la digitalización del registro y acceso al evento, lo que permitió agilizar el ingreso de los visitantes y eliminar la impresión de más de 10,000 gafetes, contribuyendo a reducir el impacto ambiental.

En alianza con instituciones culturales como el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el Teatro Nacional, el Biomuseo en Amador y el Brand Experience Center Casco Antiguo, se ofrecieron descuentos especiales para visitantes internacionales, integrando una experiencia que combinó cultura, turismo y negocios, con espacios dedicados al Panama Geisha, cacao y a la cerveza artesanal.

La Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunció que la próxima edición del bloque ferial se realizará del 6 al 8 de abril de 2027.