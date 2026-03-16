Panamá adjudica $240.9 millones en Letras del Tesoro y elimina registro a 180,346 personas jurídicas

Para el Ministerio de Economía y Finanzas la operación bursátil refleja el sólido apetito de los inversionistas por instrumentos soberanos de corto plazo .

La actividad bursátil se activó esta semana en Panamá cuando se adjudicaron $240.9 millones en la segunda subasta de letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, compuesta por $240.2 millones en ofertas de primera vuelta, $750 mil en segunda vuelta.

Orientada según las autoridades a reducir progresivamente la brecha entre las tasas del mercado internacional y el mercado local, el movimiento bursátil promueve un mayor desarrollo y profundidad del mercado doméstico de deuda pública.

Hoy día, la economía panameña enfrenta una deuda pública que ronda los $56.000 millones, con pagos de intereses de $3,661 millones y amortización de capital de $2.051 millones, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

A diciembre de 2024 esta se mantenía en $53.000 millones, cantidad que en igual periodo del 2019 sumaba $31.000 millones.

Al explicar detalles de la adjudicación, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas dijeron que con esta segunda subasta del año, con una sobresuscripción superior a siete veces y condiciones financieras más favorables que en el mes anterior, se demuestra la evolución positiva del mercado de capitales panameño.

FOTO DE ARCHIVO. Los mercados bursátiles se activan con las letras del Tesoro. REUTERS/Susana Vera

Las letras del Tesoro son títulos de deuda emitidos por el Gobierno que permiten obtener financiamiento en el mercado local. Los inversionistas compran estos instrumentos con descuento y reciben su valor completo al vencimiento, que en este caso es a un plazo de 12 meses.

El precio de corte de esta adjudicación se ubicó en 95.76%, superior al registrado en la subasta de febrero 2026, mientras que el rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347%, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos respecto a la subasta anterior. Este comportamiento confirma la tendencia de reducción de tasas en el mercado local de deuda pública.

La subasta contó con un monto indicativo inicial de $50 millones y recibió ofertas por $366.9 millones, equivalente a más de siete veces el monto anunciado, evidenciando la profundidad, liquidez y dinamismo del mercado de capitales local.

En total se recibieron 46 ofertas competitivas por $181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por $185.2 millones, destacando la participación activa de inversionistas institucionales y de los Creadores de Mercado del Programa de letras del Tesoro.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas este resultado refleja el sólido apetito de los inversionistas por instrumentos soberanos de corto plazo y la confianza en los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad financiera del país.

Operadores bursátiles muestran confianza en los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad financiera del país. (AP foto/Seth Wenig)

En el contexto económico también se informó de la disolución de 180,346 personas jurídicas (62% del total correspondiente al 2016), tanto en el Registro Público de Panamá así como la cancelación de su Registro Único de Contribuyente en la Dirección General de Ingresos (DGI), gestionaron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

Previamente anunciada en febrero de este año, esta es la primera parte de un plan concebido en dos etapas, que está dirigido a fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

La primera etapa comprende a las personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de 10 años, específicamente desde 2016, conforme a lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal.

En tanto, la segunda etapa abarcará a las personas jurídicas con estatus de suspendidas en el Registro Público, de acuerdo con el artículo 318-A del Código Fiscal y conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

En la primera etapa se ejecutaron las resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Ingresos en 2016, mediante las cuales se ordenó la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas. El proceso inició con un primer bloque de 180,883 sociedades cuya información fue debidamente homologada, y continuará de manera escalonada, controlada y progresiva.