Banqueros panameños se oponen a proyecto de ley que elimina deudas sin orden judicial

En Panamá operan 39 bancos de licencia general y 12 de licencia internacional.

El proyecto de ley N.388, que busca que los bancos y otras entidades financieras que operan en Panamá reconozcan de manera administrativa y sin la necesidad de una declaración judicial que prescriban las deudas de sus clientes, es rechazado por el sector bancario.

La Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a 39 bancos de licencia general y 12 con licencia internacional, manifestó en un comunicado que el proyecto de ley, que la semana pasada fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, “más allá de su dudosa constitucionalidad” podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

En Panamá el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones.

Gracias a esa cultura de pago responsable, los banqueros aseguran en un comunicado que la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida.

Las últimas estadísticas del sistema bancario panameña indican que a 2025 la cartera hipotecaria logró resultados por unos $20,330 millones, con un crecimiento anual de 2.6%.

Milton Ayón Wong, superintendente de Bancos, entidad que rige la actividad en el país.

Por su parte, los préstamos personales se mantuvieron estables, con un saldo de $9,985 millones, registrando un alza anual de 2.8%.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ha reiterado que algunas entidades financieras venden carteras de deudas que ya prescritas, situación que da como resultado que terceros sigan gestionando el cobro a los usuarios.

Advirtió que la medida no modifica los términos legales para cobrar las deudas, que en el Código de Comercio se estable un periodo de 3 años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros, una vez se incumpla con el compromiso bancario.

Solo se trata de crear una vía administrativa que permita que los clientes bancarios soliciten la prescripción directamente a los bancos, sin tener que iniciar un proceso judicial, argumentó Cedeño.

Pero, para el sector bancario algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley.

El diputado Ernesto Cedeño, a la izquierda, es el proponente del proyecto de ley No.388.

En contraste, aquellos que con esfuerzo y sacrificio enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá, puntualiza el comunicado de la Asociación Bancaria de Panamá.

La banca da por hecho que el proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre, afirman.

Explican que cuando aumentan los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades.

Finalmente, la Asociación Bancaria de Panamá agrega que reafirma su compromiso con el acceso al crédito responsable para todos los panameños, la estabilidad del sistema financiero, y reitera su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.

Esta semana el gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, dijo que solicitará el veto del proyecto de ley No.388 que, luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, solo espera la sanción presidencial.