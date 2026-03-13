Panamá

Gobierno panameño admite sorpresa por salida de la naviera COSCO del puerto de Balboa

La decisión se produce semanas después de que el Estado panameño asumiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras la anulación de la concesión portuaria.

Guardar
La naviera china COSCO Shipping
La naviera china COSCO Shipping anunció la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. REUTERS/Tatiana Meel/Archivo

El Gobierno de Panamá reaccionó con sorpresa al anuncio de Cosco Shipping Lines de suspender sus operaciones en el puerto de Balboa, una decisión que, según el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Clément, representa un movimiento relevante dentro del tráfico marítimo regional, aunque las autoridades esperan que la naviera china reconsidere su decisión.

El pronunciamiento del funcionario se produce luego de que la compañía comunicara a sus clientes que Cosco Shipping y OOCL dejarán de operar desde Balboa, cancelando reservas confirmadas y redirigiendo parte de su logística hacia terminales portuarias en la provincia de Colón.

El ministro Icaza explicó que la decisión de la naviera tomó por sorpresa al Gobierno panameño, aunque subrayó que el país mantiene su confianza en la capacidad logística del puerto de Balboa, una de las principales terminales de carga contenerizada del Pacífico.

Según el funcionario, toda carga es importante para Panamá, y la participación de COSCO dentro del movimiento portuario representa aproximadamente 4% del volumen de transbordo en Balboa, una proporción que, aunque no mayoritaria, sigue siendo relevante dentro del sistema logístico nacional.

De acuerdo con Icaza, el puerto de Balboa maneja operaciones de múltiples navieras internacionales, con una fuerte presencia de carga contenerizada vinculada a rutas comerciales globales.

El ministro para Asuntos del
El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, afirmó que la decisión de COSCO tomó por sorpresa al Gobierno y expresó su expectativa de que la naviera reconsideré su salida de Balboa. Tomada de la Presidencia

El ministro recordó que una de las principales compañías que utilizan la terminal es Mærsk, además de otras líneas marítimas que operan dentro del sistema portuario del Pacífico panameño.

En ese contexto, señaló que el Gobierno espera que Cosco eventualmente retome sus operaciones en Balboa, destacando que el puerto sigue siendo un nodo estratégico dentro de las cadenas de suministro internacionales.

La reacción del Ejecutivo ocurre luego de que Cosco Shipping Lines (Panama) Inc. emitiera un comunicado fechado el 10 de marzo de 2026, en el que informó a sus clientes que suspenderá sus servicios desde el puerto de Balboa.

El documento indica que no habrá salidas ni arribos de buques en esa terminal, mientras que las reservas de transporte previamente confirmadas serán canceladas y los clientes deberán contactar a sus representantes comerciales para conocer alternativas logísticas disponibles.

El comunicado también señala que los contenedores vacíos deberán devolverse únicamente en los puertos de Manzanillo o Colón Container Terminal, en la costa atlántica del país, y que no se recibirán unidades en Balboa.

COSCO representa cerca del 4%
COSCO representa cerca del 4% de la carga que se transbordaba en el puerto de Balboa, según explicó el ministro Icaza. REUTERS/Enea Lebrun

Al mismo tiempo, la empresa aclaró que los procesos de liberación de carga de importación continuarán desarrollándose con normalidad, con el objetivo de evitar interrupciones adicionales en la cadena logística de sus clientes.

Aunque algunos analistas han planteado la posibilidad de que la medida tenga motivaciones políticas o comerciales, el ministro Icaza evitó especular sobre las razones detrás de la decisión de la naviera.

Consultado sobre si podría tratarse de una represalia vinculada a tensiones diplomáticas, el funcionario respondió que no corresponde al Gobierno adelantar conclusiones, reiterando que Panamá mantiene su compromiso con la operación eficiente y abierta de su sistema portuario.

El anuncio se produce en medio de una reconfiguración del sistema portuario panameño, luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara la concesión que, desde 1997, mantenía la empresa china CK Hutchison, a través de su filial Panama Ports Company, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. Ese proceso culminó el 23 de febrero de 2026 con la toma de control de ambas terminales por parte del Estado panameño.

Actualmente, el puerto de Balboa
Actualmente, el puerto de Balboa es operado por APM Terminals, mientras que el puerto de Cristóbal está a cargo de TiL Panamá, filial portuaria de MSC, dentro de un esquema transitorio de 18 meses aprobado por el Gobierno panameño. REUTERS/Enea Lebrun

Posteriormente, las autoridades asignaron de forma temporal la administración de los puertos por un periodo de 18 meses a las empresas APM Terminals, filial de Mærsk y MSC, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y la estabilidad del sistema logístico.

La decisión del Gobierno panameño provocó reacciones diplomáticas por parte de China, que expresó preocupación por la situación de las concesiones portuarias vinculadas a empresas con capital chino y lanzó fuertes advertencias contra Panamá.

A la fecha, las autoridades panameñas indican que ambas terminales operan con normalidad y sin retrasos en la llegada y salida de contenedores.

En paralelo, Icaza destacó que el Canal de Panamá registra un aumento en el movimiento de carga y tránsitos durante el inicio del año fiscal 2026, en comparación con las cifras observadas en 2025 y con las proyecciones presupuestarias.

Según explicó, este incremento responde en parte a la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales, particularmente por las tensiones geopolíticas que afectan el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y otras rutas comerciales estratégicas.

El ministro añadió que la Autoridad del Canal de Panamá continúa monitoreando el comportamiento del comercio marítimo global, con el objetivo de garantizar tránsitos seguros, eficientes y libres a través de la vía interoceánica.

China criticó la decisión de
China criticó la decisión de Panamá de anular la concesión portuaria de CK Hutchison y advirtió que el país podría pagar un “alto precio”, al considerar que la medida afecta los intereses de empresas chinas vinculadas a la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. (AP Foto/Matias Delacroix)

En ese sentido, aseguró que Panamá seguirá consolidando su papel como centro logístico regional, independientemente de las decisiones comerciales individuales que puedan tomar algunas compañías navieras.

A pesar del anuncio de COSCO, el Gobierno panameño sostiene que el sistema portuario del país mantiene su capacidad operativa y su competitividad internacional, apoyado en la conectividad del Canal de Panamá, las terminales portuarias del Atlántico y Pacífico y la infraestructura logística del país.

Para las autoridades, la prioridad sigue siendo garantizar la continuidad del comercio marítimo y preservar la posición de Panamá como uno de los principales centros de transbordo de carga en el continente americano.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeBalboaCristóbalPanama Ports CompanyNaviera COSCOMSC

Últimas Noticias

El Banco Central de Honduras es la pieza clave en las negociaciones con la administración Trump para lograr su respaldo financiero y económico

A cargo de Roberto Lagos, la entidad monetaria avanza en una hoja de ruta que incluye al FMI, CIADI, BID y el Tesoro de Estados Unidos

El Banco Central de Honduras

Golpe contra la tala ilegal en Costa Rica: decomisan más de 2.000 postes de madera y detienen a cuatro sospechosos

Autoridades ambientales realizaron un operativo en la provincia de Guanacaste tras detectar un presunto aprovechamiento ilegal de árboles; también incautaron un camión y motosierras utilizadas en la actividad

Golpe contra la tala ilegal

El Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras sube a 63.2 puntos en febrero, según el Banco Central

La encuesta del Banco Central revela un avance de casi diez puntos en el indicador, impulsado por expectativas positivas en la evolución macroeconómica, la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la inversión a futuro

El Índice de Confianza de

El gobierno de Guatemala logra cifras históricas en decomisos de drogas y captura de extraditables

La reciente ofensiva coordinada entre agencias estatales permitió alcanzar máximos en incautaciones y erradicaciones, con la colaboración de fuerzas de seguridad y el apoyo de estrategias interinstitucionales que refuerzan la reputación internacional del país

El gobierno de Guatemala logra

Por cada tres hombres hay siete mujeres con insomnio: Las causas biológicas detrás de la crisis del sueño femenina

En el marco del Día Mundial del Sueño, la neuróloga Elena Majano Muñoz explicó cómo el perfeccionismo, los cambios hormonales a partir de los 40 años y la falta de rutinas digitales están afectando la calidad de vida de las mujeres y su entorno familiar

Por cada tres hombres hay

TECNO

Cuándo se estrena Las guerreras

Cuándo se estrena Las guerreras K-pop 2 y más preguntas en Google sobre este éxito de Netflix

Todo sobre la API de ChatGPT: funciones, precios y cómo obtener acceso

Google anuncia un nuevo sistema de inteligencia artificial que anticipa desastres naturales

Free Fire: estos los códigos de hoy viernes 13 de marzo para conseguir diamantes, skins y mas recompensas

Laptop vs PC de escritorio: qué conviene más según el uso, presupuesto y espacio

ENTRETENIMIENTO

Oscar 2026: así es como

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La envidiable rutina matutina de Cindy Crawford: terapia de luz roja, ejercicio y jacuzzi desde las 6 de la mañana

MUNDO

La guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente dispara el precio del petróleo: cerró en su nivel más alto desde 2022

La Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah: un misil impactó en un edificio en Tel Aviv

El ejército de Israel mantiene los ataques contra posiciones militares iraníes y refuerza frontera con Líbano

Las bolsas europeas prolongan las caídas semanales ante las tensiones en Medio Oriente

La crisis del petróleo se agrava a medida que los operadores se inquietan por un bloqueo más prolongado del estrecho de Ormuz