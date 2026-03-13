Canal de Panamá adjudicará en junio de 2027 proyectos para dar en concesión dos nuevas terminales portuarias de transbordo y un gasoducto interoceánico

La visión de trabajadores y autoridades es tener un Canal competitivo, seguro y preparado para el futuro.

El Canal de Panamá proyecta adjudicar en junio de 2027 las concesiones para la construcción de dos nuevas terminales portuarias de transbordo y un gasoducto interoceánico, proceso cuya precalificación finalizará en mayo próximo, para dar paso a una interacción y diálogo con los interesados en estas obras.

La inversión en estos proyectos se cifra entre $4,000 a $8,000 millones para la construcción del gasoducto, y $2,600 millones para las terminales portuarias.

El gasoducto tendrá una longitud de 76 kilómetros y estará en capacidad para transportar butano, propano y etano, mientras que las terminales portuarias operarían a partir del 2030 en el Atlántico y en el Pacífico, según informó Rafael Pirro, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la Autoridad del Canal de Panamá.

Esta semana la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, expuso ante la Asamblea Nacional los principales resultados, avances y retos, destacando que las ganancias del año superaron la cifra proyectada impulsadas por un mejor desempeño en los segmentos de contenedores y gas licuado de petróleo (GLP).

Resaltó que la organización mantiene un sólido balance financiero, lo que permite avanzar con confianza hacia una nueva fase de inversión estratégica.

La vía interoceánica es utilizada por la flota marítima de 170 países. Europa Press

Durante el año fiscal que va de octubre 2025 a febrero 2026 el Canal de Panamá registró un total de 5,139 tránsitos, lo que representa un aumento de 3.4% al compararlo con los 4,969 tránsitos acumulados durante el mismo periodo del año anterior.

Las cifras indican que los tránsitos por la vía acuática, que conecta 180 rutas marítimas, navegaron con tendencia al alza, alcanzando su mejor momento durante diciembre, aunque posteriormente se dio un ajuste a la baja en febrero de este año, informaron las autoridades canaleras.

Detallaron que la mayor cantidad de los tránsitos se produjo en las esclusas Panamax con 3,686, mostrando un aumento en cuanto a los 3,618 tránsitos del año previo, estimado en 1.9% de crecimiento.

En las esclusas Neopanamax las estadísticas dan cuenta de 1,453 tránsitos en los primeros cinco meses de referencia, al compararlos con los 1,351 del periodo anterior, cifra que indica un aumento del 7.5 %.

Al comparar la evolución mensual, la información brindada por el Canal de Panamá, que es utilizado por la flota marítima de 170 países, revela un crecimiento sostenido con 1,028 tránsitos, cuando el año anterior se estabilizaron en 975.

Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Este incremento del 5.4 % representó el mayor crecimiento porcentual de todo el periodo analizado, impulsado principalmente por un repunte en el segmento neopanamax, que pasó de 270 a 306 embarcaciones, marcando lo que sería un primer trimestre considerado de alta intensidad operativa.

El volumen de tráfico en noviembre puso de manifiesto una estabilización con 1,006 tránsitos, apenas un 0.7% por encima de los 999 registrados en el mes anterior.

A pesar de este crecimiento marginal en cifras brutas, la eficiencia en las esclusas panamax se mantuvo constante con 828 tránsitos, permitiendo que la vía interoceánica conservara un flujo predecible y sin mayores contratiempos en los tiempos de espera.

Por otro lado, las autoridades canaleras suscribieron la convención colectiva de la Unidad de Trabajadores No Profesionales, integrado por el National Maritime Union (NMU), el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe (SCPC) y el Panama Area Metal Trades Council (PAMTC).

Un hito relevante de este acuerdo, según una nota de prensa, es su vigencia de 7años, hasta septiembre de 2032.

Por las aguas canaleras pasa el 3% del comercio marítimo mundial. (Banco General Panamá)

Se agrega que el acuerdo incluye mejoras orientadas a optimizar la administración de la convención, impulsar la productividad y fortalecer la eficiencia de las operaciones canaleras. La nueva convención colectiva también incorpora un ajuste salarial básico progresivo en 2026 de 4.0 %, 3.5% en 2027, en 2028, 3.5 %; 2029, 3.5 %; 2030, 3.5 %; 2031, 3.25 %; y 2032, 3.25 %.

A esto se le otorgará un reconocimiento único extraordinario de 150 horas pagadero el próximo lunes 30 de marzo.

Esta convención, suscrita con el grupo sindical más grande de la fuerza laboral canalera, evidencia el compromiso del Canal de Panamá con relaciones laborales modernas, estables y orientadas al alto desempeño, indispensables para la ejecución sostenida de su Visión Estratégica 2025-2035 y para la prestación confiable del servicio que el comercio global demanda.

El evento sirvió para que la administración del Canal destacara la dedicación de la Unidad de Trabajadores No Profesionales y la disposición constructiva mostrada por sus representantes para alcanzar este pacto, el cual dijeron consolida un marco laboral claro para los próximos años en beneficio de los trabajadores, la operación y el país.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, resaltó que este proceso se distinguió por su carácter colaborativo. “Esta negociación se sostiene sobre la capacidad de escuchar, y es esa capacidad de escuchar la que nos hace mejores. Es por eso que esta convención colectiva marca un hito importante en la institucionalidad canalera”, expresó.

Con este acuerdo, ambas partes confirman su voluntad de colaboración y su visión compartida de un Canal competitivo, seguro y preparado para el futuro.