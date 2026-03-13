Panamá

Alerta por sarampión crece en Panamá ante brotes en países vecinos

El incremento de circulación del padecimiento en Centroamérica y Norteamérica llevó a las entidades de salud a advertir sobre la necesidad de reforzar medidas de protección y estrategias de inmunización para viajeros

Un niño infectado de sarampión
Un niño infectado de sarampión (AdobeStock)

Panamá ha intensificado la vigilancia epidemiológica nacional debido al aumento de casos de sarampión en países regionales como Costa Rica y a la confirmación del segundo infectado en el año en ese país, informó este jueves el Ministerio de Salud (Minsa), autoridad sanitaria panameña.

El brote reportado en Guatemala y la expansión de la enfermedad en México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia han llevado a las autoridades panameñas a alertar sobre un riesgo elevado de reintroducción del virus, principalmente por el incremento de la movilidad internacional asociado a grandes eventos como la Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con Pablo González, jefe encargado del Departamento de Epidemiología del Minsa.

Según la directora general de Salud Pública del ministerio, Yelkys Gill, la protección más efectiva contra el sarampión sigue siendo la vacunación y recomendó que los viajeros se inmunicen al menos quince días antes de su partida a zonas afectadas, para asegurar una respuesta inmunológica adecuada.

Entre los síntomas del sarampión se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor en el cuerpo y la presencia de una erupción cutánea rojiza de tipo maculopapular, explicó la funcionaria en declaraciones recogidas por la agencia internacional de noticias EFE.

Los cuidados en casa deben
Los cuidados en casa deben incluir algunas medidas como la higiene, la alimentación, el descanso y la vigilancia de signos vitales. Foto: (iStock)

Semana de vacunación adelantada

La alerta por sarampión en Panamá llevó a las autoridades a adelantar la tradicional semana de vacunación, estableciéndola del 23 al 30 de abril de 2026. La decisión responde tanto a la confirmación reciente de un caso en la vecina Costa Rica, con diagnóstico confirmado por el Centro Nacional de Referencia Virológica, como al objetivo de fortalecer la protección comunitaria y evitar que la enfermedad resurja.

El Ministerio de Salud desplegará personal en áreas con baja cobertura vacunal y en comunidades con problemas de nutrición, deserción escolar, analfabetismo o difícil acceso, según especifica el reporte. Esta intervención busca reducir brechas de inmunidad y blindar a la población frente a un virus de transmisión aérea que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede causar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente en los niños.

Según el Ministerio de Salud de Panamá, el país no reporta casos autóctonos de sarampión desde noviembre de 1995, cifra que atribuyen a la cobertura vacunal y al sistema de vigilancia vigente.

Desde entonces, sólo se documentaron cuatro casos importados en 2011. Las estadísticas oficiales destacan que hasta febrero de 2026 se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión en territorio panameño, aseguró el Ministerio de Salud.

(Foto: Secretaría de Salud)
(Foto: Secretaría de Salud)

Este dato, junto a una cobertura histórica entre 80% y 94% en la aplicación de la primera dosis en niños, sitúa a Panamá con estándares elevados a nivel regional. Sin embargo, los especialistas advierten que la cobertura desciende ligeramente en la segunda dosis, sobre todo en niños de 4 años, y que entre los adultos la inmunización alcanza hasta los 64 años.

El sarampión, señala la OMS en un informe reciente, es una enfermedad infecciosa cuya letalidad mundial disminuyó en 88% entre 2000 y 2024 debido a campañas masivas de vacunación. En el período mencionado, la inmunización evitó casi 59 millones de muertes atribuibles a la enfermedad. El documento de la OMS añade que el virus suele afectar primero las vías respiratorias antes de diseminarse, generando fiebre alta, tos, rinorrea y una extensa erupción cutánea.

