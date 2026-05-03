Costa Rica

De Batman a Saprissa, el viaje de Dan Mora: un trazo que une hazañas en el cómic y el fútbol con una camiseta histórica

El dibujante costarricense Dan Mora se ha convertido en una figura esencial para DC Comics y ha sido el rostro visible del primer uniforme de fútbol inspirado en Batman, una colaboración inédita entre el Deportivo Saprissa y Warner Bros. Discovery.

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El ilustrador Dan Mora, originario de Costa Rica, diseña el primer uniforme de fútbol inspirado en Batman para el Deportivo Saprissa y DC Comics. (Cortesía: Redes Sociales de Dan Mora)
El ilustrador Dan Mora, originario de Costa Rica, diseña el primer uniforme de fútbol inspirado en Batman para el Deportivo Saprissa y DC Comics. (Cortesía: Redes Sociales de Dan Mora)

El talento de Dan Mora ha abierto puertas que parecían imposibles para un artista nacido en Costa Rica. Su trazo no solo ha dado nueva vida a íconos como Batman y Superman en DC Comics, sino que también lo ha convertido en símbolo de orgullo para toda una región. Ahora, ese reconocimiento internacional se refleja en una alianza histórica: el Deportivo Saprissa presentó el primer uniforme de fútbol inspirado en Batman, un proyecto en el que Mora es protagonista y que une la pasión por el deporte y el cómic bajo una misma bandera de valentía.

El mundo del cómic internacional reconoce a Dan Mora como uno de los artistas más influyentes de la actualidad. Nacido en San José, Costa Rica, en 1987, el ilustrador se ha consolidado como referente moderno en la industria, especialmente por su trabajo para DC Comics, donde ha revitalizado a personajes como Batman, Superman y Shazam.La popularidad de Mora ha generado incluso teorías entre los fanáticos, quienes especulan si su ritmo de trabajo corresponde realmente a un solo individuo debido a la cantidad y calidad de sus proyectos.

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El éxito internacional de Dan Mora comenzó con BOOM! Studios, y el reconocimiento global llegó con el Premio Russ Manning en 2016 por el cómic Klaus. (Cortesía: Saprissa)

El Deportivo Saprissa, anunció en 2025 una alianza histórica con Warner Bros. Discovery para lanzar un uniforme oficial inspirado íntegramente en Batman. Según informó el club en su página web, presentaron la camiseta en el distrito de San Juan de Tibás, conocido como El Murciélago, en homenaje al superhéroe. El diseño estuvo a cargo de la marca deportiva Kappa y Dan Mora recibió una edición especial del uniforme de manos del club, como se difundió en las redes sociales oficiales de Saprissa.

La camiseta, que forma parte de una licencia de dos años, se presentó en versiones para local y visitante, en negro y blanco respectivamente. Ambas incluyen ilustraciones y símbolos oficiales del personaje, disponibles en tiendas físicas y en Saprissa.com desde el lanzamiento. El uniforme busca transmitir la filosofía de valentía que caracteriza tanto a Batman como al club costarricense. La frase “Valiente por Siempre” encabeza la campaña, en referencia a la historia de superación del Saprissa y su identificación con los valores del héroe.

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El salto internacional de Mora se produjo en 2014 con la serie Hexed de BOOM! Studios. En 2016, Mora recibió el Premio Russ Manning al Autor Novel Más Prometedor por su colaboración en Klaus junto a Grant Morrison, un reconocimiento que lo posicionó como una revelación en la escena global.

El diseño y la campaña “Valiente por Siempre” buscan resaltar la filosofía de superación del Saprissa y su identificación con los valores de Batman. (Cortesía: Saprissa)
El diseño y la campaña “Valiente por Siempre” buscan resaltar la filosofía de superación del Saprissa y su identificación con los valores de Batman. (Cortesía: Saprissa)

El estilo de Mora se caracteriza por su dinamismo y limpieza visual, atributos que han llevado a los seguidores a cuestionar si realmente trabaja solo. El uniforme de Batman para el Saprissa podrá adquirirse en el MegaCon y en puntos oficiales del club. La directiva del equipo agradeció públicamente a Warner Bros. Discovery y a Kappa por el acuerdo, que marca el inicio de una serie de productos oficiales vinculados al universo de DC Comics. La colaboración busca no solo fortalecer la identidad del club, sino también posicionar a Costa Rica en el radar internacional del entretenimiento y el diseño deportivo.

“Así como aquel niño huérfano que decidió enfrentar al mundo, transformar el miedo en fortaleza y nunca dejarse intimidar, el Deportivo Saprissa rinde homenaje a la valentía con un uniforme sin precedentes en la historia del fútbol mundial”, señaló el club al presentar la nueva equipación en 2025, según lo publicado por Saprissa.

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