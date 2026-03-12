Panamá

Industria avícola panameña trabaja para conseguir certificación sanitaria y ampliar nuevos mercados en el Caribe

La mayor amenaza que enfrenta la actividad es la baja de aranceles pactada en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos

El crecimiento avícola en el país ha estado sostenido a través de los años, y tan solo en 2025 se situó en 25%.

La industria avícola panameña trabaja para mejorar sus procesos y obtener la certificación FSSC 22000 (Food Safety System Certification), estándar internacional que integra múltiples normas ISO en materia de inocuidad alimentaria.

Esta certificación tiene como objetivo ampliar las exportaciones de huevos fértiles y carne de pollo con valor agregado añadido, como filetes, que ya se comercializan en mercados caribeños de Guyana y Trinidad y Tobago.

Una de las empresas que participan de esta actividad, el Grupo Melo, ya cuenta con la certificación FSSC 22000 y en su desarrollo ha expandido su franquicia de productos para mascotas en Costa Rica.

“Es un logro relevante”, afirmó Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip), quien espera que otras avícolas obtengan la mencionada certificación.

El impacto de la avicultura en la economía panameña representa en términos generales cerca de un 25% del Producto Interno Bruto, generando un valor de más de $350 millones, según cifras de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip).

Su crecimiento ha estado sostenido a través de los años y tan solo en 2025 se situó en 25%, generando unos 9,400 empleos directos permanentes y 75,200 indirectos, sobre todo en las áreas rurales.

La producción avícola local continúa sin poder ingresar al mercado estadounidense.

A pesar de contar con una avicultura sana, en febrero del 2025 la presencia de la influenza aviar de alta patogenicidad en una granja ubicada en la occidental provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, alertó a la industria, obligando a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a redoblar las medidas de bioseguridad.

Conocida también como”gripe aviar”, cuando se produce un brote se decide sacrificar a todas las aves, tanto infectadas como sanas, para contener la propagación de la enfermedad, lo que supone grandes pérdidas para los avicultores, con un impacto a largo plazo en sus medios de subsistencia, relata la Organización Mundial de Sanidad Animal.

La enfermedad también afecta a las aves migratorias, especialmente a las acuáticas, que pueden convertirse en resorvorios naturales del virus.

Los avicultores panameños insisten en que el principal riesgo para la avicultura panameña son las importaciones de muslo encuentro (cuartos traseros de pollo) estadounidenses, que ingresan al país por debajo de su costo real, afectando la competitividad de la industria nacional, a pesar de que esta cuenta con tecnología de punta y altos niveles de eficiencia.

En marzo pasado los avicultores lanzaron una campaña para promover el consumo de pollo 100% panameño. (Asociación Peruana de Avicultura)

Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, hoy Tratado de Promoción Comercial (TPC), advertimos que este era un producto sensitivo. Actualmente nuestras exportaciones continúan sin poder ingresar al mercado estadounidense, mientras ellos colocan su excedente aquí”, ha sido la critica constante del gremio en los medios de comunicación.

Los datos de la asociación reflejan el avance de este fenómeno. En el 2024, Panamá importó 14.3 millones de kilogramos de carne de pollo, lo que representó un aumento del 15,3 %, respecto a los 12.4 millones de kilogramos importados en el 2023.

En la Anavip insisten en que esta situación pone en serio riesgo la producción local, así como la estabilidad laboral de cientos de familias que dependen de la avicultura.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades a revisar las condiciones del comercio internacional y a establecer mecanismos de defensa comercial que garanticen la equidad en el mercado.

El huevo es una de las proteínas de mayor acceso para la población panameña.

Pese a este pedido, en numerosas ocasiones voceros del gobierno estadounidense han declarado que el tratado no es negociable, por lo que se debe cumplir lo pactado.

Según lo establecido en el Tratado de Promoción Comercial firmado en junio de 2007 entre Panamá y Estados Unidos, y que entró en vigencia en octubre de 2012, el muslo encuentro que preocupa a los avicultores y que actualmente tiene una protección de 97.5%, llegará a 0% en 2029.

