Golpe al narcotráfico en el este de la capital panameña: incautan 489 paquetes de droga

Los paquetes estaban envueltos con cinta adhesiva y fueron trasladados por las autoridades para los análisis correspondientes dentro de la investigación.

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió el decomiso de 489 paquetes rectangulares con presunta droga durante la Operación Antártida 2.0, desarrollada en el corregimiento de 24 de Diciembre, uno de los sectores con altos niveles de delincuencia y tráfico de sustancias ilícitas en el este de la ciudad de Panamá.

Las autoridades realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en el sector 5 conocido como La Invasión, donde ubicaron las bolsas con los paquetes envueltos en cinta adhesiva, además de un proveedor y municiones para arma de fuego.

El conteo preliminar realizado por los investigadores determinó que los 489 paquetes rectangulares estaban distribuidos en varias bolsas, lo que sugiere que el cargamento se encontraba almacenado temporalmente antes de su traslado o distribución. Los indicios decomisados fueron remitidos a las autoridades judiciales para los trámites correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes estarían vinculados al cargamento y cuál sería su ruta dentro de la cadena del narcotráfico.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hay personas aprehendidas por este caso específico.

El operativo forma parte del Plan Firmeza, la estrategia de seguridad impulsada por la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y los delitos conexos en distintas regiones del país.

Solo en las últimas 24 horas, los operativos policiales dejaron un saldo de 162 personas aprehendidas, de las cuales 113 fueron capturadas por oficio judicial, 29 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y cinco por delitos relacionados con microtráfico.

Un total de 489 paquetes rectangulares con presunta droga fueron ubicados durante cuatro diligencias de allanamiento en el sector 5 de La Invasión, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

Durante estas acciones, las unidades policiales ejecutaron 57 diligencias de allanamiento, lo que permitió el decomiso de tres armas de fuego con 57 municiones, 28 carrizos con polvo blanco, 12 bolsitas con hierba seca y 5,436 dólares en efectivo presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

También fueron recuperados cuatro vehículos con denuncia de robo y hurto, según el balance operativo divulgado por la institución.

En paralelo, otro operativo realizado por unidades del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional permitió la aprehensión de un hombre de 22 años que se desplazaba en una motocicleta simulando realizar entregas a domicilio, mientras presuntamente transportaba sustancias ilícitas.

El hecho ocurrió en horas de la noche en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el reporte policial, al momento de darle la voz de alto y realizar la respectiva verificación, los uniformados encontraron seis envoltorios con hierba seca, presuntamente droga, además de una pesa digital y material utilizado para embalar sustancias ilícitas, lo que refuerza la hipótesis de que el sospechoso podría estar vinculado a actividades de microtráfico en el sector.

El capitán Carlos Samaniego, supervisor nocturno de la Zona Policial de Arraiján, señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en el distrito para reducir la circulación de drogas, armas y personas requeridas por la justicia.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue detenida una mujer procedente de Cali con 901 pastillas ocultas en su equipaje con destino a Honduras.

El aprehendido será puesto a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas para el desarrollo del debido proceso judicial.

En otro operativo realizado en el sector de Chorrillito, unidades policiales localizaron una pesa digital, cuatro bolsas con hierba seca presuntamente marihuana y 27 fragmentos de una sustancia similar a la conocida como piedra, elementos que suelen estar asociados a actividades de distribución de drogas al menudeo en áreas urbanas.

Tráfico internacional

Las autoridades también reportaron una aprehensión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde agentes de la Dirección Nacional Antidrogas detuvieron a una mujer procedente de Cali, Colombia, a quien se le incautaron 901 pastillas de color rosa que estaban ocultas dentro de su equipaje.

Según el informe preliminar, la pasajera tenía como destino final San Pedro Sula, Honduras, lo que sugiere que Panamá podría haber sido utilizado como punto de tránsito dentro de una ruta internacional de narcotráfico.

Durante las últimas 24 horas, el Plan Firmeza dejó 162 personas aprehendidas y 57 diligencias de allanamiento en distintas zonas del país.

En la misma terminal aérea, las autoridades detectaron otro intento de tráfico internacional de drogas cuando fue incautado un cuadro de resina que contenía presunta sustancia ilícita en su interior. El paquete había sido enviado a través de la terminal de carga y tenía como destino final Tailandia, lo que evidencia la diversidad de métodos utilizados por las redes criminales para ocultar drogas en envíos internacionales.

Las autoridades panameñas indicaron que estas operaciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual se mantiene un despliegue operativo permanente en distintos puntos del país con el objetivo de debilitar las estructuras del narcotráfico, reducir la circulación de drogas y reforzar la seguridad ciudadana.