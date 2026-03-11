Panamá

Falsos inspectores sanitarios intentan cobrar dinero a comerciantes en Panamá

El Ministerio de Salud pidió a comerciantes verificar la identificación de los inspectores y no entregar dinero durante inspecciones

Inspectores del Minsa deben portar
Inspectores del Minsa deben portar carné institucional vigente y emitir un acta de inspección sanitaria durante cada visita. Cortesía Minsa

La alerta emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) encendió las alarmas entre comerciantes y propietarios de establecimientos en la capital panameña, luego de recibir múltiples reportes sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el objetivo de cometer estafas relacionadas con supuestos permisos de salud.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estos individuos visitan o llaman a negocios para señalar presuntas irregularidades en materia de manipulación de alimentos, documentación sanitaria o requisitos del personal, utilizando lenguaje técnico para generar confianza y luego exigir pagos indebidos o transferencias de dinero.

El Ministerio de Salud reiteró que ningún funcionario autorizado está facultado para solicitar dinero durante una inspección sanitaria, ya sea de forma presencial o por vía telefónica, y recordó que todas las verificaciones oficiales son realizadas por inspectores debidamente identificados.

Cada inspector del Minsa debe portar su carné institucional vigente, además de seguir un procedimiento formal que incluye la elaboración de un acta de inspección sanitaria, documento legal que se entrega al responsable del establecimiento visitado.

Las autoridades sanitarias explicaron que los supuestos inspectores utilizan estrategias de presión para convencer a los comerciantes de realizar pagos.

En muchos casos alegan que existen multas pendientes o permisos sanitarios incompletos, y advierten que si no se realiza un pago inmediato podrían ordenar cierres temporales o sanciones administrativas.

Autoridades sanitarias recomiendan no realizar
Autoridades sanitarias recomiendan no realizar pagos ni transferencias durante supuestas inspecciones. (Revista Chacra)

El Minsa aclaró que ese tipo de procedimientos no forman parte de sus protocolos oficiales, por lo que cualquier solicitud de dinero debe considerarse sospechosa.

El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana, indicó que la institución ha recibido llamadas de comerciantes preocupados que han sido contactados por estas personas.

“Más que encontrar nosotros esta evidencia directamente, hemos estado recibiendo llamadas de comerciantes que se encuentran preocupados”, explicó el funcionario.

Según detalló, los falsos inspectores buscan obtener información sobre permisos sanitarios, para luego utilizar esos datos como mecanismo de presión y solicitar pagos.

De acuerdo con Guerra, algunos de los supuestos inspectores piden dinero para evitar multas o inspecciones, especialmente cuando detectan que el negocio aún no ha completado algún trámite sanitario ante el Ministerio de Salud.

“Si una persona no ha tramitado los permisos respectivos, ellos aprovechan para coaccionarlos”, explicó el funcionario. El jefe regional reiteró que este no es el proceder del Minsa, ya que los inspectores oficiales no solicitan pagos ni beneficios económicos durante una inspección.

El Minsa pidió reportar cualquier
El Minsa pidió reportar cualquier intento de estafa a las direcciones regionales de salud o a las autoridades competentes. Cortesía Minsa

El funcionario también detalló cómo opera el procedimiento oficial cuando un establecimiento es inspeccionado por el Ministerio de Salud.

Durante la visita se levanta un acta de inspección sanitaria, que constituye un documento formal donde se registran las condiciones del establecimiento, las observaciones técnicas y las posibles deficiencias detectadas.

En caso de incumplimientos, el comerciante es citado posteriormente a un centro de salud o a la dirección regional, donde se realiza el seguimiento administrativo correspondiente.

Según el reporte de las autoridades sanitarias, las denuncias o consultas han provenido de diversos corregimientos de la ciudad capital, entre ellos San Francisco, Betania y Tocumen, lo que sugiere que los intentos de estafa no se concentran en una sola zona específica.

Los comerciantes han comenzado a verificar directamente con las autoridades sanitarias cuando reciben llamadas sospechosas, una práctica que el Minsa considera clave para evitar que estas personas logren concretar fraudes.

El doctor Guerra explicó que algunos comerciantes incluso han proporcionado nombres de los supuestos inspectores, con el fin de confirmar si realmente trabajan para la institución.

Hasta ahora no se ha identificado que los nombres mencionados correspondan a funcionarios del Ministerio de Salud, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de personas que utilizan identidades falsas o inventadas para realizar los intentos de estafa.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud recomendó a los propietarios y trabajadores de establecimientos comerciales tomar medidas de precaución cuando reciban visitas o llamadas relacionadas con inspecciones sanitarias.

La suplantación de identidad y
La suplantación de identidad y la estafa son delitos sancionados por la legislación panameña. (Imagen ilustrativa)

Las autoridades aconsejan solicitar siempre la identificación oficial del inspector, verificar que el funcionario porte su carné institucional y no entregar dinero bajo ninguna circunstancia durante una inspección.

El Minsa también instó a los comerciantes que hayan sido víctimas de estos intentos de fraude a reportar el caso de inmediato ante las direcciones regionales de salud o las autoridades competentes.

Las autoridades recordaron que la suplantación de identidad y la estafa constituyen delitos, por lo que cualquier información que permita identificar a los responsables podría contribuir a las investigaciones correspondientes.

