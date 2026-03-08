Casi la mitad de los trabajadores en Panamá tiene una mala opinión de su jefe

El 71% de los talentos en Panamá admite que alguna vez ha pensado en renunciar a su trabajo por la relación con su superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mal jefe puede arruinar una oficina entera. El estudio “Líderes o jefes” de Konzerta confirma algo que muchos trabajadores comentan en voz baja en los pasillos de las empresas: casi la mitad de los talentos en Panamá tiene una percepción negativa de su superior directo.

En concreto, el 49% de los trabajadores califica a su jefe de manera regular o mala, mientras que el 71% admite haber pensado en renunciar en algún momento debido a la relación con su superior. Los datos reflejan que el liderazgo, más que un asunto de estilo personal, se ha convertido en un factor determinante para la permanencia en el empleo.

La percepción negativa sobre los jefes no surge de un solo problema, sino de varios. Entre quienes evalúan mal a sus superiores, el 49% considera que su jefe es demasiado autoritario, el 48% cree que no escucha las necesidades del equipo, mientras que el 44% afirma que no recibe el apoyo esperado para realizar su trabajo.

A esto se suma otro elemento que suele aparecer en las conversaciones laborales: la falta de reconocimiento. Según el estudio, el 42% de los trabajadores dice que su esfuerzo no es valorado, mientras que el 43% percibe que su jefe no confía en el equipo, una combinación que termina erosionando el ambiente laboral.

Entre las principales críticas hacia los jefes aparecen el autoritarismo, la falta de escucha y la ausencia de reconocimiento al trabajo del equipo.

Curiosamente, el estudio también deja ver una contradicción interesante en el mundo laboral. Mientras muchos trabajadores critican a sus superiores, el 92% de los talentos en Panamá cree tener cualidades para convertirse en líder. Es decir, casi todos piensan que podrían hacerlo mejor. El deseo de liderar no siempre está ligado al prestigio o al poder.

De hecho, el 70% dice que quiere liderar para contribuir al éxito de la organización, el 68% para apoyar el crecimiento profesional de otros y el 65% para mejorar el ambiente de trabajo. En otras palabras, muchos trabajadores no solo cuestionan el liderazgo que reciben, también creen tener una idea clara de cómo debería ejercerse.

Cuando se pregunta a especialistas en recursos humanos qué distingue a un buen líder, las respuestas suelen coincidir en lo esencial.

El 72% considera fundamental la capacidad de inspirar y motivar al equipo, mientras que el 69% destaca la honestidad y la transparencia en las decisiones.

Para los especialistas en recursos humanos, el buen clima laboral y los resultados del equipo son las señales más claras de un liderazgo efectivo.

También aparecen habilidades más prácticas, como la comunicación clara, mencionada por otro 69%, y la capacidad de establecer metas con visión estratégica, señalada por el 66% de los expertos. Son cualidades que, en teoría, parecen obvias, pero que en la práctica no siempre abundan en los puestos jerárquicos.

El diagnóstico de los propios profesionales de recursos humanos tampoco es especialmente optimista. El 76% considera que el liderazgo dentro de sus organizaciones es regular o deficiente, mientras que solo el 24% cree que es bueno o excelente.

Esta percepción sugiere que el problema no está limitado a casos aislados, sino que responde a una brecha estructural entre las habilidades técnicas y las capacidades de liderazgo que se esperan de quienes ocupan cargos de dirección.

Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta.com, señaló que la relación con los líderes y jefes sigue siendo un factor determinante para el bienestar de los trabajadores dentro de las organizaciones.

A pesar de las críticas al liderazgo, el 92% de los trabajadores cree tener las cualidades necesarias para convertirse en líder.

Indicó que, aunque la percepción positiva sobre los superiores muestra una mejora, aún queda un amplio margen para transformar el rol de los jefes en líderes capaces de inspirar, motivar y acompañar el crecimiento de sus equipos.

Hay, sin embargo, señales claras que permiten reconocer a un buen líder cuando aparece. Para el 83% de los especialistas, el indicador más evidente es un buen clima laboral, seguido por los resultados positivos del equipo, mencionados por el 72%.

Otros factores incluyen la capacidad para resolver problemas, la baja rotación de personal y el compromiso de los trabajadores con los objetivos de la organización. En términos simples: cuando un líder hace bien su trabajo, se nota rápidamente en el ambiente del equipo.

El problema es que muchas empresas todavía no invierten en desarrollar estas habilidades. Según el estudio, el 55% de las organizaciones no implementa estrategias para fortalecer el liderazgo entre quienes ocupan cargos jerárquicos. Solo el 45% aplica programas de formación, que incluyen talleres, mentoring, coaching o herramientas de desarrollo profesional.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, esta ausencia de formación puede terminar costando caro, porque un mal jefe no solo afecta el clima laboral: también puede empujar a los talentos a buscar otro empleo.

En el fondo, la discusión sobre jefes y líderes toca algo más profundo que una simple encuesta laboral. En un contexto en el que las empresas compiten por talento y los trabajadores buscan entornos más saludables, la figura del jefe autoritario pierde terreno frente a la del líder que escucha, acompaña y motiva.

Y aunque todavía queda camino por recorrer, los datos del estudio dejan una conclusión clara: la calidad del liderazgo ya no es un lujo en las organizaciones, sino una condición básica para que los equipos funcionen.