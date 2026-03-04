Panamá firma contrato para rehabilitar 192 kilómetros de la carretera Panamericana

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, afirmó que el contrato APP para la rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste representa un compromiso de largo plazo para mejorar la seguridad y el estado de una de las principales rutas del país. Cortesía MOP

La firma del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el consorcio Vías del Istmo, S.A. dejó formalmente en firme la ejecución del segundo proyecto de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá, orientado a la rehabilitación, mejora y mantenimiento de un tramo clave de la carretera Panamericana Oeste, una de las principales arterias de conexión entre la capital y el interior del país.

El contrato, valorado en $312.3 millones, establece un compromiso de largo plazo para intervenir y mantener la vía durante un periodo de 20 años. La obra contempla la rehabilitación de dos tramos estratégicos de la carretera Panamericana: el segmento entre Loma Campana y Penonomé, con una extensión de 91 kilómetros, y el tramo entre Penonomé y Santiago, que suma otros 101 kilómetros.

Actualmente, diversos tramos de esta carretera presentan deterioro significativo del pavimento, baches, desgaste estructural y señalización insuficiente, condiciones que han sido señaladas por conductores y autoridades como un riesgo para la seguridad vial de los miles de vehículos que utilizan diariamente esta ruta, especialmente en temporadas de alto flujo hacia las provincias centrales y el occidente del país.

El proyecto APP contempla la rehabilitación de 192 kilómetros de la carretera Panamericana entre Loma Campana, Penonomé y Santiago.

Durante el acto de firma del contrato, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que el proyecto busca atender precisamente esas condiciones de deterioro acumulado en la vía, al tiempo que introduce un esquema de mantenimiento permanente basado en indicadores de desempeño.

El modelo contractual adoptado corresponde a un esquema de pago por disponibilidad, mecanismo utilizado en proyectos APP en el que la empresa concesionaria recibe pagos únicamente cuando la infraestructura cumple con los estándares técnicos establecidos en el contrato.

En este caso, el Ministerio de Obras Públicas deberá realizar pagos semestrales por un monto de $41.3 millones, siempre que la empresa cumpla con los indicadores de mantenimiento, calidad de la vía y disponibilidad operativa establecidos en el contrato una vez concluya la fase de rehabilitación.

Esto significa que el concesionario será responsable no solo de rehabilitar la carretera, sino también de garantizar que se mantenga en condiciones óptimas durante el periodo de concesión, lo que incluye reparaciones, mantenimiento preventivo, señalización y seguridad vial.

El contrato surge del proceso de la Licitación Pública APP No. 2025-0-09-0-99-AP-009191, adjudicada al consorcio Vías del Istmo, integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S.A.

La iniciativa incluye la construcción de 15 retornos en puntos estratégicos de Chame, Coronado, Aguadulce y Santiago.

En cumplimiento de la Ley 93 de 2019, que regula el régimen de Asociaciones Público-Privadas en Panamá, el consorcio constituyó una sociedad de propósito específico denominada Vías del Istmo, S.A., que funcionará como el vehículo jurídico encargado exclusivamente de ejecutar el proyecto.

Este modelo permite separar financieramente el proyecto del resto de las actividades de las empresas participantes y establecer responsabilidades directas en el cumplimiento del contrato.

La estructuración técnica, financiera y ambiental del proyecto contó con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que participó en la elaboración de los estudios de factibilidad, el análisis de valor por dinero y la definición de la matriz de asignación de riesgos.

El contrato también incluye mecanismos de control y supervisión que contemplan garantías de cumplimiento, seguros obligatorios, supervisión independiente de las obras y mecanismos escalonados para la resolución de controversias, que pueden incluir panel técnico y procesos de arbitraje.

Además, se estableció un fideicomiso para administrar los flujos financieros del proyecto, con el objetivo de asegurar transparencia y trazabilidad en el manejo de los recursos vinculados a la ejecución del contrato.

Entre las obras previstas dentro del proyecto se contempla la construcción de 15 retornos distribuidos en los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago.

La rehabilitación busca atender el desgaste del pavimento en varios tramos de la Panamericana, una de las rutas más transitadas del país.

El proyecto también incluye señalización horizontal y vertical, instalación de cámaras de videovigilancia, dos estaciones de pesaje y paradas de autobuses con bahías de descanso destinadas a mejorar la seguridad y la movilidad del transporte público.

Según las estimaciones oficiales, la ejecución del proyecto generará más de 2,000 empleos directos y alrededor de 10,000 empleos indirectos, beneficiando de forma directa a más de 282,000 personas que utilizan esta carretera como principal vía de conexión entre la capital y las provincias centrales.

Esta iniciativa representa el segundo proyecto desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada en Panamá.

Con la firma del contrato, queda en firme el segundo proyecto APP en Panamá. El primero, corresponde a la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Este, a cargo de ISA Vías, mediante su filial Ruta del Este, que cubre 246.2 kilómetros entre Pacora y Yaviza.

También se analizan proyectos de infraestructura productiva, como plantas de almacenamiento de granos, y ampliaciones viales en corredores clave, entre ellas la carretera del Puente Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera, donde se ha planteado incorporar dos carriles adicionales con peajes, complementarios a los existentes.