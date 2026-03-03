Panamá

De YouTube al Paraíso: MrBeast transforma una isla panameña en el premio más inusual en Beast Games

¿Qué harías si ganaras una isla? Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha puesto a Panamá en el ojo del mundo tras transformar ‘Isla La Vivienda’ en el premio mayor de su competencia más ambiciosa

Guardar
El influencer estadounidense, creador del
El influencer estadounidense, creador del concurso que desafió los límites del entretenimiento digital con premios millonarios (Instagram: MrBeast).

El concurso “Beast Games”, producido por Amazon Prime Video y encabezado por Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, sorprendió al público internacional con la entrega de una isla privada en Panamá valuada en 1,8 millones de dólares como uno de sus premios centrales.

El evento, filmado en 2025 en el Archipiélago de las Perlas, reunió a cientos de participantes en un formato de reality que puso a prueba tanto la resistencia física como la toma de decisiones financieras.

En la segunda temporada, transmitida en enero de 2026, Ian Weber (Jugador 148) se convirtió en el ganador de la isla, aunque no obtuvo el premio mayor del certamen. De acuerdo con Weber recibió la opción de quedarse con la propiedad o aceptar el monto en efectivo, decisión que finalmente inclinó a favor de asegurar el bienestar de su familia.

Weber, reconocido previamente por su paso como campeón de shakerboard y participante de la novena temporada de American Ninja Warrior, explicó que “la prioridad era la seguridad financiera y la jubilación anticipada”, ya que el mantenimiento de la isla implicaba desafíos logísticos considerables.

Un vistazo exclusivo a la increíble isla de 1.8 millones de dólares que un afortunado participante se llevó en los Beast Games de MrBeast. Descubre la lujosa villa, la piscina y las vistas espectaculares.

La producción de MrBeast transformó, la isla en un terreno virgen del Golfo de Panamá, en un set de lujo. Según Variety, el equipo invirtió en la construcción de una cabaña principal, una piscina y 10 bungalows frente al mar, generando un escenario que fusionó la estética de los reality shows de supervivencia con la ostentación de un resort privado.

El traslado de materiales y maquinaria desde la Ciudad de Panamá requirió una compleja operación logística, dada la ausencia de servicios públicos en la isla. La mecánica del programa expuso un dilema que ya había enfrentado Mia Speight (Jugadora 952) en la primera temporada: aceptar una propiedad costosa o su valor en efectivo.

Ambos ganadores optaron por el dinero, permitiendo que la productora de MrBeast mantuviera la isla para futuras ediciones o sorteos. “El sueño de poseer un paraíso en el Pacífico puede verse eclipsado por los costos de manutención y la distancia de la civilización”, detalló The Hollywood Reporter.

¡Beast Games regresó! Con un premio de $5,000,000 y reunió a 100 de los jugadores más fuertes y 100 de los más inteligentes del planeta. ¿Será la fuerza sobrehumana o el genio la que se lleve el gran premio? Cada partida puso a prueba los límites de la fuerza, la inteligencia y la estrategia humanas.

¿Dónde está ubicada la isla de Beast Games?

La isla de MrBeast, conocida como Isla La Vivienda, se localiza en el Archipiélago de las Perlas, Panamá, a unos 48 kilómetros al sur del continente. El terreno permanece deshabitado y se distingue por su entorno de aguas azules y su proximidad a las islas Bayoneta y Málaga.

El Archipiélago de las Perlas ha sido escenario de otros programas de competencia, como Survivor. Para la serie Beast Games, desarrolló una infraestructura exclusiva en la propiedad, con una cabaña principal y varios bungalows construidos especialmente para el reality.

Descubre la ubicación exacta de la isla privada que MrBeast ofreció como premio en su programa 'Beast Games'. Se trata de Isla la Vivienda, en el Archipiélago de las Perlas, Panamá, valorada en 1.8 millones de dólares.

La presencia de MrBeast y su equipo en Panamá reactivó el interés de productoras internacionales por el país, dado que la propiedad de tierras en el Archipiélago de las Perlas es legal y de alta demanda entre inversores, pese a la normativa panameña que garantiza el acceso público a las playas.

El paraíso insular ha dejado de ser solo una locación remota para convertirse en un símbolo del poder del contenido digital y la magnitud de los premios posibles en la era de los creadores globales.

La isla regresó a la organización de MrBeast tras la decisión de Weber, quien priorizó la seguridad económica familiar sobre la propiedad física de un paraíso remoto. Por lo que, esta superficie isleña será uso en próximas producciones de Beast Games.

Temas Relacionados

MrBeastPanamáBeast GamesEntretenimientoJimmy Donaldson

Últimas Noticias

Un peatón resultó muerto tras ser atropellado por un autobús en el Paseo General Escalón

Una persona de aproximadamente sesenta años falleció la mediodía de este martes al intentar cruzar entre la intersección de la 73 avenida norte y Paseo General Escalón en San Salvador. Autoridades investigan el hecho.

Un peatón resultó muerto tras

La agenda nacional de agua y saneamiento avanza con apoyo institucional y cooperación internacional

Las autoridades han estructurado una estrategia integral basada en evidencia y experiencias previas, enfocada en fortalecer la gestión local, modernizar infraestructura y asegurar acceso equitativo a recursos hídricos en el país

La agenda nacional de agua

El renacer de la “Marea Roja”: la renovada selección de Panamá promete sorprender en el Mundial 2026

El equipo de Thomas Christiansen refuerza su estructura táctica y apuesta por la creatividad en ataque, con una generación de futbolistas que promete mayor calidad técnica y versatilidad frente a rivales como Inglaterra, Croacia y Ghana

El renacer de la “Marea

El clima salvadoreño no es igual: ¿qué se está alterando?

Los pronunciamientos del especialista evidencian que el cambio climático genera variaciones en la frecuencia y severidad de fenómenos meteorológicos, afectando la agricultura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria

El clima salvadoreño no es

Se cumple una década de la masacre de los 11 trabajadores a manos de pandilleros en zona rural de El Salvador

Un crimen brutal sacudió a la nación y reveló fallas profundas en el sistema. El juicio a los pandilleros, las condenas y el inicio de medidas de control más severas marcan una década de consecuencias imprevisibles

Se cumple una década de

TECNO

Microsoft veta una palabra en

Microsoft veta una palabra en su servidor de Discord y provoca revuelo entre usuarios de IA

Siete trucos para evitar que la lavadora bote mal olor y dañe la ropa

Cómo reemplazar Xuper TV y Magis TV: mapa de alternativas seguras en 2026

Meta AI tiene una nueva función: podrás hacer compras y recibir recomendaciones pulsando un botón

Rechazar llamadas spam tiene un problema: activa más intentos de estafas en tu celular

ENTRETENIMIENTO

Así lucen hoy en día

Así lucen hoy en día los hijos de Elton John y David Furnish: la familia se une en un histórico retrato

El emotivo mensaje póstumo de Eric Dane que acompañó el cumpleaños de su hija Billie

La primera película de ‘Game of Thrones’ ya está en desarrollo

El término “Swiftie” ingresó oficialmente al diccionario en inglés

Un camión sin frenos, una ventanilla trabada y un escape bajo el agua: el día en que Jason Statham temió por su vida en “Los mercenarios 3”

MUNDO

Von der Leyen y Zelensky

Von der Leyen y Zelensky urgen a superar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones para Ucrania

El arte del anime y manga japoneses llega por primera vez a una subasta exclusiva en Christie’s

Así funciona la innovadora planta que convierte el calor del subsuelo en electricidad y litio en Reino Unido

El “Eje de la Resistencia” de Irán, amenazado tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni