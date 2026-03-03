De YouTube al Paraíso: MrBeast transforma una isla panameña en el premio más inusual en Beast Games

El influencer estadounidense, creador del concurso que desafió los límites del entretenimiento digital con premios millonarios (Instagram: MrBeast).

El concurso “Beast Games”, producido por Amazon Prime Video y encabezado por Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, sorprendió al público internacional con la entrega de una isla privada en Panamá valuada en 1,8 millones de dólares como uno de sus premios centrales.

El evento, filmado en 2025 en el Archipiélago de las Perlas, reunió a cientos de participantes en un formato de reality que puso a prueba tanto la resistencia física como la toma de decisiones financieras.

En la segunda temporada, transmitida en enero de 2026, Ian Weber (Jugador 148) se convirtió en el ganador de la isla, aunque no obtuvo el premio mayor del certamen. De acuerdo con Weber recibió la opción de quedarse con la propiedad o aceptar el monto en efectivo, decisión que finalmente inclinó a favor de asegurar el bienestar de su familia.

Weber, reconocido previamente por su paso como campeón de shakerboard y participante de la novena temporada de American Ninja Warrior, explicó que “la prioridad era la seguridad financiera y la jubilación anticipada”, ya que el mantenimiento de la isla implicaba desafíos logísticos considerables.

La producción de MrBeast transformó, la isla en un terreno virgen del Golfo de Panamá, en un set de lujo. Según Variety, el equipo invirtió en la construcción de una cabaña principal, una piscina y 10 bungalows frente al mar, generando un escenario que fusionó la estética de los reality shows de supervivencia con la ostentación de un resort privado.

El traslado de materiales y maquinaria desde la Ciudad de Panamá requirió una compleja operación logística, dada la ausencia de servicios públicos en la isla. La mecánica del programa expuso un dilema que ya había enfrentado Mia Speight (Jugadora 952) en la primera temporada: aceptar una propiedad costosa o su valor en efectivo.

Ambos ganadores optaron por el dinero, permitiendo que la productora de MrBeast mantuviera la isla para futuras ediciones o sorteos. “El sueño de poseer un paraíso en el Pacífico puede verse eclipsado por los costos de manutención y la distancia de la civilización”, detalló The Hollywood Reporter.

¿Dónde está ubicada la isla de Beast Games?

La isla de MrBeast, conocida como Isla La Vivienda, se localiza en el Archipiélago de las Perlas, Panamá, a unos 48 kilómetros al sur del continente. El terreno permanece deshabitado y se distingue por su entorno de aguas azules y su proximidad a las islas Bayoneta y Málaga.

El Archipiélago de las Perlas ha sido escenario de otros programas de competencia, como Survivor. Para la serie Beast Games, desarrolló una infraestructura exclusiva en la propiedad, con una cabaña principal y varios bungalows construidos especialmente para el reality.

La presencia de MrBeast y su equipo en Panamá reactivó el interés de productoras internacionales por el país, dado que la propiedad de tierras en el Archipiélago de las Perlas es legal y de alta demanda entre inversores, pese a la normativa panameña que garantiza el acceso público a las playas.

El paraíso insular ha dejado de ser solo una locación remota para convertirse en un símbolo del poder del contenido digital y la magnitud de los premios posibles en la era de los creadores globales.

La isla regresó a la organización de MrBeast tras la decisión de Weber, quien priorizó la seguridad económica familiar sobre la propiedad física de un paraíso remoto. Por lo que, esta superficie isleña será uso en próximas producciones de Beast Games.