Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá

El sistema satelital NASA FIRMS detectó múltiples puntos de calor en las últimas 72 horas, principalmente en el Pacífico panameño. Cortesía IMHPA

Tras un enero y febrero atípicos, marcados por episodios de lluvias irregulares y condiciones más variables de lo habitual para la estación seca, marzo comienza a mostrar un patrón más consistente con el comportamiento climático tradicional en Panamá, con mayor estabilidad atmosférica, aumento sostenido de las temperaturas, alta radiación solar y un ambiente progresivamente más seco, según las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA).

Panamá enfrenta una combinación de altas temperaturas y riesgo elevado de incendios en los primeros días de marzo, tras las nuevas advertencias emitidas por el IMHPA, que activó dos avisos de vigilancia vigentes hasta el 6 de marzo.

El primero de ellos advierte sobre la generación y propagación de incendios en varias provincias y comarcas del país, mientras que el segundo alerta por sensación térmica elevada y temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta 37 °C durante el día, con índices de calor que oscilarían entre 34 °C y 42 °C en distintos puntos del territorio nacional.

Las temperaturas diurnas oscilarán entre 31 °C y 37 °C, con humedad relativa entre 65% y 82%, lo que podría elevar la sensación térmica hasta 42 °C. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el IMHPA, el sistema satelital de incendios de la NASA (FIRMS) ha detectado en las últimas 72 horas múltiples puntos de calor activos, principalmente en zonas del Pacífico panameño.

Estas detecciones coinciden con un período seco marcado por la ausencia de lluvias, altas temperaturas, baja humedad relativa y condiciones ventosas, factores que favorecen la rápida propagación del fuego, especialmente en áreas de vegetación.

Las áreas bajo aviso por riesgo de incendios incluyen Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (centro y sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Darién y la Comarca Emberá Wounaan. En estas regiones el nivel de riesgo se sitúa entre moderado y muy alto, según los mapas de probabilidad de propagación divulgados por la entidad.

En paralelo, el instituto meteorológico advirtió que persisten condiciones atmosféricas que favorecen un período seco y cálido en gran parte del país. Durante el día, las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 37 °C, con humedad relativa entre 65 % y 82%, lo que incrementará la sensación térmica. En horas nocturnas, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 24 °C y 28 °C.

El IMHPA señaló que durante el día podrían alcanzarse categorías que van desde “precaución extrema” hasta “peligro” en el índice de calor, aumentando el riesgo de insolación, agotamiento y golpe de calor ante exposición prolongada al sol o actividad física intensa.

El índice UV puede ubicarse en niveles “muy alto” a “extremo”, superiores a 11, con riesgo de daño en la piel en menos de 15 minutos sin protección. (Foto: Difusión)

Según el Boletín de Pronóstico Climático de marzo 2026, el país se mantiene bajo la influencia de condiciones típicas de la estación seca en la vertiente del Pacífico, con lluvias por debajo de lo normal en varias provincias centrales y del Arco Seco. El informe detalla que el patrón atmosférico predominante favorece estabilidad, alta radiación solar y escasa nubosidad, lo que intensifica el calentamiento superficial durante el día.

El documento también señala que las temperaturas podrían mantenerse por encima del promedio histórico en sectores del Pacífico central y occidental, mientras que en la región Caribe se prevén condiciones ligeramente más variables, aunque igualmente con episodios de calor significativo.

En el caso específico del riesgo de incendios, el boletín subraya que marzo es uno de los meses más críticos del período seco, especialmente en áreas con cobertura vegetal degradada o sometidas a prácticas agrícolas y quemas no controladas. La combinación de vegetación seca y vientos moderados incrementa la velocidad de propagación de focos activos.

El Boletín Climático de marzo 2026 proyecta lluvias por debajo de lo normal en el Pacífico central y el Arco Seco, uno de los sectores más vulnerables a incendios. Archivo

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar quemas agrícolas o de desechos, no arrojar colillas de cigarrillos en áreas secas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia. La prevención comunitaria es clave para evitar incendios de masa vegetal que puedan afectar viviendas, infraestructuras o áreas protegidas.

En cuanto al calor extremo, el IMHPA recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., usar ropa ligera y de colores claros, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades también aconsejan reducir actividades físicas intensas en horas de mayor radiación, utilizar protección solar y permanecer en espacios ventilados. En caso de síntomas como mareos, dolor de cabeza intenso, piel enrojecida o confusión, se debe buscar atención médica inmediata.

El instituto recordó que estos avisos de vigilancia no implican necesariamente la ocurrencia de eventos extremos en todos los puntos señalados, pero sí indican condiciones atmosféricas favorables para que se desarrollen, por lo que la preparación y la prevención resultan fundamentales.

Con la estación seca en pleno desarrollo y un patrón climático que favorece temperaturas elevadas, marzo se perfila como un mes de alta vigilancia para las autoridades meteorológicas y de protección civil en Panamá.

En enero y febrero se registraron episodios de lluvias asociados a la incursión de sistemas frontales y frentes fríos, lo que generó acumulados por encima de lo habitual para la estación seca en varias provincias del Caribe y sectores montañosos del país. Europa Press

Otro de los factores que agrava el escenario es la elevada incidencia de radiación ultravioleta (UV), típica de la estación seca en Panamá. Durante marzo, los índices UV suelen ubicarse en categorías “muy alto” a “extremo”, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m., cuando el ángulo solar es más perpendicular y la cobertura nubosa es limitada.

De acuerdo con la clasificación internacional del Índice UV, valores entre 8 y 10 se consideran “muy altos”, mientras que registros superiores a 11 entran en la categoría “extremo”. En estos niveles, la exposición sin protección puede provocar daño en la piel y en los ojos en menos de 15 minutos, aumentando el riesgo de quemaduras solares, envejecimiento prematuro cutáneo y, a largo plazo, cáncer de piel.

El IMHPA ha advertido que la combinación de radiación intensa, altas temperaturas y humedad relativa elevada incrementa la carga térmica sobre el cuerpo humano. Aunque la temperatura ambiente pueda marcar 34 °C o 35 °C, la sensación térmica puede superar los 40 °C debido al contenido de humedad en el aire, dificultando la evaporación del sudor y reduciendo la capacidad natural del organismo para enfriarse.

Las autoridades recomiendan el uso de protector solar con factor de protección alto (SPF 30 o superior), gafas con filtro UV, sombreros de ala ancha y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo cuando se realicen actividades al aire libre. También insisten en evitar la exposición directa en horas críticas y reforzar la hidratación constante, incluso si no se percibe sensación de sed.

En sectores como el Arco Seco, donde la nubosidad es menor y la cobertura vegetal es más limitada durante esta época, la radiación tiende a ser más intensa. Estas condiciones no solo impactan la salud humana, sino que también aceleran la desecación de la vegetación, aumentando el riesgo de ignición y propagación de incendios forestales.