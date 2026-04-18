Ola de calor finaliza en El Salvador tras ocho días de registros extremos

La reciente ola de calor en El Salvador se extendió por ocho días y finalizó el 16 de abril de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Salvador atravesó una ola de calor que culminó el pasado 16 de abril de 2026, tras afectar a diversas zonas del país durante ocho días consecutivos, según informó el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) por medio de un comunicado de prensa emitido este viernes.

El último boletín de la institución refleja que las estaciones meteorológicas de localidades como Güija, Santa Ana, Acajutla y Perquín detectaron el fenómeno del 9 al 16 de abril, estableciendo un evento sin precedentes recientes por su alcance y duración en el territorio.

El fenómeno tuvo lugar en el mes que tradicionalmente registra las temperaturas más cálidas del año en la región, de acuerdo con el reporte del Ministerio.

El informe detalló que la ola de calor se identificó mediante un monitoreo sostenido en catorce estaciones distribuidas estratégicamente.

Si bien la situación extrema ha finalizado, el pronóstico prevé que las elevadas temperaturas continuarán, en línea con los promedios estacionales para el mes de abril.

El informe del Ministerio señala que abril es el mes más cálido del año en El Salvador, agravando los efectos de la ola de calor 2026. (Cortesía: Freepik)

MARN informó que el monitoreo durante la ola de calor incluyó estaciones como La Hachadura, La Palma y Los Naranjos, reforzando la recolección de datos para ofrecer actualizaciones precisas sobre fenómenos extremos.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición directa al sol entre 11:00 y 15:00 (hora local), mantenerse hidratado de forma permanente y utilizar protección adecuada como ropa ligera, sombreros y protector solar.

Pronóstico de temperaturas y distribución geográfica

El ministerio advirtió que, tras la finalización de la ola de calor, se presentarán condiciones de nubosidad y lluvias que reducirán la probabilidad de nuevos registros extremos a corto plazo.

La cartera estatal también informó que para este fin de semana se espera un incremento en la nubosidad y lluvias, iniciando desde la noche del sábado 18 y durante el domingo 19 de abril, con mayor probabilidad en la mañana para la zona centro y occidente.

El MARN destaca que también existe probabilidad de lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador y, durante las tormentas, podría presentarse caída de granizo.

Entre esas fechas se prevé un aumento en la velocidad del viento del noreste, con valores entre 20 y 30 km/h y ráfagas ocasionales superiores en el occidente y alrededores del golfo de Fonseca.

Tras la ola de calor se esperan lluvias y aumento de la nubosidad durante el fin de semana. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

En la franja costera se prevén rangos entre 34 y 36 °C; en la zona oriental, entre 35 y 39 °C; en los valles interiores, entre 32 y 36 °C; y en zonas montañosas, entre 21 y 30 °C.

La distribución geográfica de la ola impactó tanto áreas urbanas como rurales, con particular incidencia en estaciones como Chorrera del Guayabo y Santiago de María.

La ola de calor en territorio salvadoreño comenzó el 9 de abril de 2026 y se prolongó por más de una semana, influenciando de manera directa las temperaturas máximas y generando condiciones de riesgo para la población, especialmente en sectores vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El fenómeno climático, registrado y caracterizado por el equipo técnico institucional, activó protocolos de monitoreo intensivo y medidas preventivas para mitigar impactos en la salud y la actividad agropecuaria.