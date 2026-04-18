¡Orgullo! Salvadoreño obtiene segundo lugar en concurso de deletreo iberoamericano

Un niño salvadoreño de 10 años obtuvo el segundo lugar en el Concurso Iberoamericano de Deletreo 2026. (Cortesía: Adriana Mira)

El talento de El Salvador brilló en Panamá durante el Primer Concurso Iberoamericano de Deletreo 2026, donde Joel Hilario Méndez, un niño salvadoreño de 10 años, obtuvo el segundo lugar entre representantes de diez países.

El certamen, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Fundación Hablemos Bien y el Ministerio de Cultura de Panamá (MICULTURA), reunió a finalistas de Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, México y Panamá en una competencia que destacó el dominio del idioma español y la excelencia académica.

Según informó la OEI Panamá, el evento se desarrolló del 9 al 13 de abril en la capital panameña y propició un ambiente de integración cultural y educativa para la niñez iberoamericana.

El desempeño de Méndez destacó por su precisión y disciplina, atributos que lo colocaron por encima de participantes de nueve países.

Joel Hilario Méndez, representante de El Salvador, obtuvo el segundo lugar en el certamen internacional celebrado en Panamá. (Cortesía: Adriana Mira)

Desde su llegada al país canalero, los participantes y sus acompañantes recibieron una bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde tuvieron acceso a una muestra representativa de la cultura local.

El Colegio Episcopal San Cristóbal colaboró en las actividades de recepción, mientras que cada concursante recibió un kit diseñado para acompañarlo durante toda la jornada académica.

La organización del certamen incluyó una agenda cultural diversa: visitas al Canal de Panamá, recorridos por el sitio arqueológico Panamá Viejo, un almuerzo en el restaurante Napoli y una visita al Palacio de Las Garzas, facilitada por el Despacho de la Primera Dama.

De igual forma, los finalistas participaron en talleres educativos y sesiones de formación impartidas por Santillana, Edupan y la especialista Paulette Sánchez. Estas actividades reforzaron habilidades lingüísticas y académicas, impulsando la misión del concurso: promover el buen uso del idioma español y fortalecer las competencias lectoras entre los niños de la región.

Los participantes disfrutaron actividades culturales, talleres de lectura y visitas a sitios emblemáticos como el Canal de Panamá y Panamá Viejo. (Cortesía: Organización de Estados Iberoamericanos)

La gala de cierre, celebrada el domingo 13 de abril, incluyó palabras de bienvenida de la viceministra de Cultura de Panamá, Arianne Benedetti.

El jurado estuvo compuesto por figuras como Jorge Peralta, Ministro Consejero de la Embajada de España en Panamá; Taysha Nurse, maestra de ceremonias y vocera de Gabinete; Alessio Gronchi, pronunciador oficial gracias al Grupo Grada; y Rosada González, responsable del cronometraje.

Los finalistas se enfrentaron en tres rondas: Ruleta de Deletreo, Adivina y Deletrea, y Deletreo Flash. El primer lugar fue para Carlos Martínez (Colombia), seguido por Joel Hilario Méndez (El Salvador) y Julián Velásquez (Guatemala).

Reconocimiento diplomático y orgullo nacional

La participación de El Salvador recibió el respaldo de su representación diplomática y fue reconocida por la vicecanciller Adriana Mira, quien expresó en sus redes: “¡Orgullo salvadoreño! El Salvador obtiene el segundo lugar en el I Concurso Iberoamericano de Deletreo 2026, celebrado en Panamá. Nuestro representante, Joel Hilario Méndez, de tan solo 10 años, destacó entre participantes de 9 países, demostrando talento y disciplina”.

Joel Hilario Méndez, de 10 años, recibe el reconocimiento de la vicecanciller Adriana Mira en sus redes sociales. (Cortesía: Adriana Mira)

Mira subrayó que este tipo de eventos “promueve el buen uso del idioma español, fortalece las competencias lingüísticas de las nuevas generaciones y fomenta el intercambio educativo y cultural”.

La edición inaugural del concurso sienta un precedente en la región iberoamericana y abre nuevas oportunidades para fortalecer la integración educativa entre países.