El Salvador

Gobierno de El Salvador impulsa programa de agricultura regenerativa

El plan nacional pretende integrar a productores, organismos públicos y empresas privadas en una plataforma regulada que priorizará la capacitación técnica y la equidad

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El Salvador lanza una iniciativa nacional de agricultura regenerativa para transformar el sistema agrícola y mejorar la seguridad alimentaria. (Cortesía: Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación)
El Salvador lanza una iniciativa nacional de agricultura regenerativa para transformar el sistema agrícola y mejorar la seguridad alimentaria. (Cortesía: Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación)

El Salvador anunció el jueves una iniciativa nacional de agricultura regenerativa, un programa encabezado por la Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación (ADDN) junto a MurphsLife, tras la firma de un Memorando de Entendimiento.

La medida constituye un paso estratégico hacia la transformación del sistema agrícola, con el despliegue técnico gestionado por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y un enfoque en la regeneración de suelos, el aumento de la productividad y la integración con el mercado.

La ADDN, según el anuncio oficial, fundamentó la nueva política en el objetivo de alinear la producción agrícola nacional con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

El programa incorpora una coordinación interinstitucional inédita, sustentada en la reforma estructural del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), entidad creada en funciones en el año 1980, y pretende mejorar productividad, equidad y resultados económicos para las comunidades rurales.

La Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación coordina el programa junto a MurphsLife y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. (Cortesía: Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación)
La Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación coordina el programa junto a MurphsLife y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. (Cortesía: Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación)

Entre los componentes estratégicos, se destacó la movilización del sector privado y la articulación con sistemas nacionales como AgroMercado, en línea con marcos internacionales supervisados por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

El modelo abandona enfoques tradicionales para validar la agricultura regenerativa en términos estrictamente económicos. Según la ADDN, la transformación dependerá de la rentabilidad, la resiliencia y la competitividad, priorizando resultados reales de mercado antes que la aplicación sistemática de directrices estatales.

La iniciativa orienta la política pública hacia la “recuperación de suelos, capacitación y acceso a mercados” en tierras degradadas, e incentiva la integración de productos básicos y artículos de alto valor con destino a exportación. Entre los ejes, se incluye la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el diseño y evaluación de programas, la movilización de industrias como café y azúcar, y la implementación obligatoria de sistemas de inspección para cumplir estándares de salud y seguridad.

El acuerdo redefine el paradigma agrícola al articular a entidades gubernamentales, empresas privadas y comunidades locales bajo un mismo modelo operativo y de medición. La propuesta incorpora soporte técnico, incentivos económicos y reformas normativas para los agricultores, con el objetivo de posicionar al territorio salvadoreño como líder regional en desarrollo regenerativo y soberanía alimentaria.

La coordinación entre sector público y privado impulsa la implementación de estándares sanitarios estrictos en la agricultura salvadoreña. (Cortesía: Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación)
La coordinación entre sector público y privado impulsa la implementación de estándares sanitarios estrictos en la agricultura salvadoreña. (Cortesía: Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación)

Implementación interinstitucional, incentivos al sector y vigilancia sanitaria

El despliegue se basa en la expansión de la capacitación regenerativa por medio de la red técnica de CENTA, la evaluación estructural de ISTA para avanzar hacia la equidad, incentivos directos a la conversión productiva de tierras subutilizadas y el monitoreo constante por parte de autoridades sanitarias.

El proceso incluye incentivos para la reducción de riesgos ambientales y laborales, así como la integración competitiva en sistemas de comercialización nacionales e internacionales, apuntalando a la exportación de productos agrícolas con valor agregado y estándares internacionales de calidad.

La nueva iniciativa nacional de agricultura regenerativa representa un proyecto diseñado para transformar la producción y la seguridad alimentaria de El Salvador.

Durante la presentación oficial, la ADDN puntualizó la importancia de los sistemas de inspección como componente esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la protección sanitaria.

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