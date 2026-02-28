Panamá

El gobierno de Panamá emite alerta por tensión en Medio Oriente y habilita asistencia a residentes en la región

Las autoridades panameñas recomendaron evitar desplazamientos no esenciales y pusieron a disposición un centro especial de atención y consultas para sus nacionales que se encuentran en países afectados por la escalada de violencia

Irán asegura a la ONU
Irán asegura a la ONU que actúa en defensa propia y declara a las bases de EEUU como "objetivos legítimos" / Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recomendó a sus ciudadanos abstenerse de realizar viajes no esenciales a Medio Oriente debido al aumento de la tensión y los episodios de violencia registrados en dicha región durante las últimas semanas y horas.

El comunicado, difundido este día 28 de febrero de 2026, se dirige especialmente a los panameños que residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán, a quienes insta a mantener un estado de alerta, informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Según el documento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dispuso el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para atender consultas y brindar apoyo a los nacionales que se encuentren en el extranjero.

Para ello, ofrece números telefónicos, canales de WhatsApp y correo electrónico para contacto directo. El organismo reiteró su compromiso de proteger y asistir a los panameños en el exterior y aseguró que continuará monitoreando la evolución de la situación en Medio Oriente para tomar las medidas necesarias.

Comunicado oficial del Ministerio de
Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, publicado el 28 de febrero de 2026, en el que se recomienda a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales a Medio Oriente y se brindan canales de asistencia para quienes residen en la región (Foto cortesía Cancillería de Panamá).

La postura de Panamá se suma a la de Guatemala, que recientemente también actualizó sus advertencias de viaje y medidas de seguridad para ciudadanos en el extranjero.

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, rige un estado de prevención que permite a las fuerzas de seguridad restringir movimientos, dispersar protestas y desplegar dispositivos especiales en zonas sensibles.

El gobierno de Guatemala también recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados sobre posibles incidentes vinculados a la inestabilidad en Oriente Medio y el impacto que esto pueda tener en la seguridad global.

Los bombardeos fueron confirmados por el Ministerio de Defensa israelí y el presidente Donald Trump. El país hebreo declaró el estado de emergencia y el cierre de su espacio aéreo

El contexto regional y el aumento de la violencia

La escalada de tensión en Medio Oriente se agudizó en enero y febrero de 2026 tras el recrudecimiento de la violencia en Gaza, donde los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos 160 palestinos solo en enero, según datos recopilados por ACLED.

El conflicto se agravó tras la ruptura de la tregua y la reanudación de operaciones militares de Israel en la Franja, mientras avanzan sin resultados las negociaciones para el desarme de Hamas y la conformación de una nueva administración local.

Irán atacó un hotel de lujo en Dubái

En paralelo, Irán enfrentó protestas masivas que fueron duramente reprimidas por las fuerzas estatales, con miles de víctimas fatales y detenciones en todo el país.

Por su parte, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que cualquier ataque de Estados Unidos podría desatar una “guerra regional”, lo que elevó la alarma entre gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos.

En Líbano, los bombardeos israelíes alcanzaron su nivel más alto desde el cese del fuego de 2024, en respuesta al incremento de actividades de Hezbollah y a la presión de Estados Unidos e Israel para lograr el desarme del grupo armado. Las hostilidades se extendieron también a zonas fronterizas con Siria, donde el acuerdo entre las fuerzas gubernamentales y la coalición liderada por los kurdos permanece frágil, bajo la amenaza de nuevos enfrentamientos.

Muertes registradas por la tensión en Medio Oriente

Hasta la fecha de hoy, 28 de febrero de 2026, no se han publicado cifras oficiales consolidadas de muertes ocurridas únicamente en la jornada en Medio Oriente.

No obstante, según un reporte de Agence France-Presse, al menos 51 alumnas murieron y 60 resultaron heridas tras un ataque contra una escuela primaria femenina en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán.

