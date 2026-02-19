Fitch valora reducción del déficit, pero señala debilidades fiscales en Panamá

Fitch reporta que el déficit del sector público no financiero se redujo a 3.7% del PIB en 2025, por debajo de la meta oficial de 4.0%. Agencias internacionales

La reducción del déficit fiscal en Panamá durante 2025 fue presentada por el gobierno como una señal de corrección de las finanzas públicas y de recuperación tras años de presiones presupuestarias.

Las cifras oficiales muestran que el balance fiscal mejoró de forma significativa, apoyado en mayor recaudación, control del gasto y operaciones de manejo de deuda que permitieron reducir pagos de intereses. .

Sin embargo, el panorama fiscal todavía enfrenta desafíos estructurales, especialmente por el ritmo de crecimiento de la deuda y la necesidad de consolidar el ajuste sin afectar inversión y servicios públicos.

En ese contexto, el análisis más reciente de Fitch Ratings introduce un matiz relevante: la calificadora reconoce la caída del déficit, pero advierte que la mejora no es suficiente para frenar el aumento del endeudamiento ni garantizar la estabilización de la relación deuda/PIB.

El déficit del gobierno central se ubicó en 5.2% del PIB, superando el 3% previsto en el presupuesto de 2025. Archivo

Fitch sostiene que el ajuste fiscal de 2025 se apoyó en factores puntuales y en decisiones con margen limitado de repetición, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el informe, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a 3.7% del PIB en 2025, desde 6.2% en 2024, e incluso por debajo de la meta gubernamental de 4.0%.

El resultado confirma un ajuste significativo, pero Fitch subraya que parte de la mejora responde a elementos transitorios, como el menor pago de compromisos acumulados del año previo y el repunte de ingresos del Canal de Panamá tras la sequía.

En términos prácticos, el informe explica que en 2024 el Estado tuvo que enfrentar una mayor carga de pagos pendientes acumulados, lo que elevó el déficit de ese año.

En 2025, al reducirse esa presión, el resultado fiscal mejoró automáticamente, sin que ello implique necesariamente una transformación estructural del gasto público. Fitch considera que esta dinámica ayuda a entender por qué el déficit bajó, pero no elimina la necesidad de ajustes permanentes.

La deuda pública bruta aumentó en $5,500 millones y alcanzó $59,400 millones, equivalente a 66% del PIB según el informe. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Otro factor relevante fue el impacto contable de la reforma previsional de la Caja de Seguro Social (CSS), que reclasificó como ingresos de la institución recursos que antes se registraban en cuentas individuales.

Esta modificación contribuyó a mejorar la medición del déficit, aunque Fitch advierte que el efecto es principalmente contable y no sustituye una consolidación fiscal estructural.

El informe también destaca el comportamiento de los ingresos Fitch reconoce un repunte de 9% en la recaudación tributaria, apoyado en mayor fiscalización y actividad económica, pero señala que el resultado convivió con una caída en las contribuciones de planilla a la CSS, pese a mayores aportes del lado empleador tras la reforma previsional.

Para la calificadora, este comportamiento refleja debilidad del mercado laboral y niveles elevados de informalidad, factores que limitan la sostenibilidad del ajuste fiscal.

La principal advertencia del análisis se centra en la deuda. . A pesar de la reducción del déficit, la deuda pública bruta aumentó en $5,500 millones y alcanzó $59,400 millones, situándose en 66% del PIB, por encima de la proyección oficial.

En otras palabras, Fitch concluye que el ajuste fiscal no se tradujo en una desaceleración del endeudamiento, lo que mantiene el riesgo sobre la trayectoria fiscal de mediano plazo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto. Cortesía Presidencia

Parte de la explicación está en el Gobierno Central, cuyo déficit alcanzó 5.2% del PIB, muy por encima del 3% previsto en el presupuesto. Fitch agrega que el endeudamiento neto fue aún mayor, situándose en 6% del PIB, con un financiamiento neto de 6.6% del PIB, lo que evidencia presiones de liquidez que no se reflejan plenamente en el resultado fiscal del SPNF.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.

El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional. Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias4 para empresas y ciudadanos.

Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.

De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.

La reforma previsional incluyó transferencias del Gobierno a la CSS equivalentes a cerca de 1% del PIB, operaciones que fueron compensadas con la compra de bonos de la entidad y que influyeron en la medición del déficit fiscal. Archivo

La calificadora también introduce preocupaciones sobre la transparencia fiscal y la calidad del proceso presupuestario. . Fitch señala que las necesidades adicionales de financiamiento respondieron a pagos de obligaciones no contempladas inicialmente, y advierte que este tipo de eventos podría repetirse, generando incertidumbre en los mercados sobre la previsibilidad de las cuentas públicas.

Uno de los pilares del ajuste fiscal de 2025 fue la reducción de la inversión pública, que cayó a 4% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Fitch advierte que el margen para profundizar este recorte es limitado, dado el descontento ciudadano por la calidad de servicios de educación, salud y agua.

Además, una parte del ajuste se explica por el aplazamiento de pagos del proyecto llave en mano del Metro de Panamá, lo que reduce el gasto en 2025-2026 pero incrementará desembolsos entre 2027 y 2030.

En paralelo, el gobierno ha intentado mejorar su perfil financiero con operaciones de manejo de pasivos y nuevas emisiones. Una reciente transacción permitió reducir el saldo de deuda en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses cercanos a $30 millones, con una demanda internacional superior a $13,000 millones.

La operación incluyó emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, con tasas de 5.2% y 5.6%, respectivamente, lo que el Ejecutivo considera una señal de confianza de los mercados.

Fitch, sin embargo, insiste en que la estabilización de la deuda requerirá mayor consolidación fiscal estructural, combinando medidas de ingresos, control del gasto y mejoras en transparencia.

El repunte de los aportes del Canal de Panamá tras la sequía contribuyó a mejorar los ingresos del Estado en 2025 y apoyó la reducción del déficit fiscal. Europa Press

La calificadora observa que el gobierno no contempla una reforma tributaria y apuesta por medidas administrativas para elevar la recaudación, mientras evalúa cambios en aumentos salariales automáticos y en la regla que fija el presupuesto educativo en 7% del PIB.

El informe identifica además la posible reapertura de la mina Cobre Panamá como una fuente potencial de ingresos adicionales. . Aunque las perspectivas han mejorado, el proceso sigue sujeto a auditorías ambientales, negociaciones con la empresa First Quantum y posibles tensiones sociales, lo que introduce incertidumbre sobre su impacto fiscal.

En síntesis, Fitch plantea un diagnóstico de doble lectura: Panamá logró una mejora fiscal relevante en 2025, pero el desafío clave permanece en la trayectoria de la deuda y en la necesidad de consolidar el ajuste con medidas permanentes.

El escenario para 2026 se perfila como un equilibrio entre disciplina fiscal, crecimiento económico y presiones sociales, en un contexto donde la credibilidad del manejo presupuestario será determinante para la percepción de riesgo soberano.