Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones

La deuda pública total alcanzó $59,349 millones a diciembre de 2025, frente a $31,018 millones registrados en 2019. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Panamá volvió a los mercados internacionales de deuda, tal como había anticipado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante una operación integral de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de la deuda pública en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses por $30 millones.

La transacción registró una demanda superior a $13,000 millones, reflejando el apetito de los inversionistas internacionales por los títulos panameños en medio de un escenario fiscal aún desafiante.

Según el comunicado oficial, la operación incluyó una oferta pública de recompra que recibió propuestas por $8,900 millones, mientras que la nueva emisión alcanzó una demanda que superó los $13,000 millones.

Panamá aceptó aproximadamente $2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que optimiza el perfil de vencimientos futuros y reduce presiones de refinanciamiento en el corto plazo.

La última vez que Panamá acudió al mercado internacional antes de esta operación fue en el primer semestre de 2024, todavía bajo la administración de Laurentino Cortizo.

En ese momento, y en un contexto de presión sobre el perfil crediticio del país, la colocación se realizó a tasas cercanas al 8%, reflejando el mayor costo de financiamiento que enfrentaba la República en medio de la incertidumbre fiscal y el deterioro en la percepción de riesgo soberano.

De acuerdo con el MEF, La oferta de recompra recibió propuestas por $8,900 millones y la nueva emisión superó los $13,000 millones en demanda. Archivo

La nueva emisión se estructuró con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente. El MEF destacó que la operación incorpora esquemas de amortización que fortalecen la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, al tiempo que mejora el perfil crediticio del país tras meses de presión sobre las finanzas públicas.

Este movimiento ocurre en un contexto donde la deuda pública total acumulada al 31 de diciembre de 2025 alcanzó $59,349 millones, más del doble del saldo registrado a diciembre de 2019, cuando la deuda total era de $31,018 millones.

En seis años, el endeudamiento público creció en aproximadamente $28,331 millones, reflejando el impacto de la pandemia, el financiamiento de déficit fiscales y el aumento sostenido del gasto público.

El mayor componente del endeudamiento actual corresponde a deuda externa, que suma $48,680 millones, mientras que la deuda interna alcanza $10,668 millones.

El peso de la deuda externa representa más del 80% del saldo total, lo que confirma la alta exposición del país a los mercados internacionales y a condiciones financieras globales.

El Gobierno aceptó aproximadamente $2,970 millones en bonos en circulación para optimizar vencimientos futuros. REUTERS

Dentro de la deuda externa, el segmento más relevante sigue siendo el de bonos globales, con un saldo de $32,281 millones, cifra que prácticamente duplica los $17,541 millones en bonos que se registraban en 2019.

Esto implica un aumento de casi $14,740 millones en emisiones internacionales en seis años, consolidando a los bonos como el principal instrumento de financiamiento del Estado panameño.

En el segmento multilateral, la deuda con organismos como el BID, BIRF y CAF suma $9,716 millones, frente a los $6,041 millones registrados en 2019. El crecimiento en este componente refleja un mayor recurso a financiamiento de organismos multilaterales durante los años de crisis y ajuste fiscal.

La deuda con bancos directos también mostró un salto significativo. En 2019 el saldo era de $451 millones, mientras que en 2025 asciende a $6,058 millones, evidenciando una mayor diversificación de fuentes de financiamiento en los últimos años.

En el mercado doméstico, la deuda interna pasó de $6,795 millones en 2019 a $10,668 millones en 2025, impulsada principalmente por Notas del Tesoro, Letras del Tesoro y bonos internos.

Los bonos globales suman $32,281 millones, casi el doble del saldo reportado seis años atrás. EFE/ Carlos Lemos

Las Notas del Tesoro suman actualmente $3,886 millones, mientras que las Letras del Tesoro alcanzan $2,414 millones, reflejando un uso intensivo de instrumentos de corto y mediano plazo.

El informe también revela movimientos relevantes en la relación con el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). En septiembre de 2025 se cancelaron pagarés del FAP por $1,390 millones, incluyendo saldo e intereses capitalizados, como parte de la estrategia de reorganización del portafolio de deuda.

En términos de emisiones activas, el portafolio actual incluye una amplia gama de Bonos Globales con vencimientos que se extienden hasta 2063, lo que evidencia una estrategia de alargamiento de plazos frente al perfil que existía en 2019.

La diversificación de vencimientos busca reducir el riesgo de concentración en años específicos, aunque el volumen total sigue siendo considerablemente mayor que el de hace seis años.

El MEF sostiene que esta reciente operación representa un paso concreto en la estrategia de consolidación fiscal, al reducir el saldo total y disminuir el costo promedio ponderado del financiamiento.

La demanda recibida fue presentada como una señal de confianza en la estabilidad macroeconómica y en la credibilidad de la política fiscal del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que la transacción “representa un paso concreto en la estrategia de fortalecer las finanzas públicas”.

Aseguró que la operación permitió reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado, al tiempo que mejora el perfil de vencimientos y reduce riesgos de refinanciamiento en los próximos años.

Chapman enfatizó que la sólida demanda superior a $13,000 millones refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en la credibilidad de su política fiscal.

Además, reiteró que el objetivo es mantener una gestión prudente, transparente y estratégica de la deuda pública, orientada a preservar el perfil crediticio soberano y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, el tamaño del saldo total sigue siendo el principal punto de análisis. Con $59,349 millones en deuda acumulada, Panamá mantiene un nivel históricamente alto de apalancamiento, lo que obliga a una disciplina fiscal sostenida para evitar mayores presiones sobre el déficit y la relación deuda/PIB.

El peso de la deuda pública de Panamá alcanzó aproximadamente 64% del PIB al cierre de 2025, situando el nivel de endeudamiento por encima de la recomendación tradicional de sostenibilidad fiscal y consolidando una mayor carga sobre la economía nacional. Europa Press

El reto ahora no es solo refinanciar con mejores condiciones, sino contener el crecimiento estructural del endeudamiento en los próximos años. El regreso a los mercados con demanda sólida es una señal positiva, pero el comportamiento futuro dependerá del crecimiento económico, la ejecución presupuestaria y la capacidad del Gobierno para generar ingresos permanentes.

La operación de manejo de pasivos marca un punto relevante en la estrategia financiera del país. Reduce presiones inmediatas, mejora vencimientos y genera ahorros anuales, pero no cambia el hecho de que el saldo actual de deuda es casi el doble del que existía en 2019.

El verdadero desafío será estabilizar esa curva y evitar que continúe creciendo al ritmo observado en el último sexenio.