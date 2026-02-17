Panamá

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Acodeco tramitó 261 casos mientras el mercado automotor superó las 60 mil unidades inscritas.

Guardar
El 77% de los casos
El 77% de los casos atendidos por Acodeco correspondió a incumplimiento de garantía en vehículos nuevos. Cortesía Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) atendió durante el último año 261 reclamos contra agencias de autos nuevos, por un monto total de $6,201,919.36, en un contexto en el que el mercado automotor registró uno de sus niveles más altos de ventas en los últimos años.

Las cifras oficiales muestran que el principal motivo de las quejas fue el incumplimiento de la garantía, con 202 reclamos que sumaron $5,257,488.32, lo que representa más del 80% del monto total reclamado.

La garantía mínima legal es de un año o 30,000 kilómetros, lo que ocurra primero, según el artículo 47 de la Ley 45 de 2007, y cuando el fabricante ofrece condiciones más favorables, estas deben ser entregadas por escrito al consumidor.

Otros motivos de reclamación incluyeron falta de información (23 quejas por $504,125.76), vicio oculto (10 por $225,599.03), incumplimiento de servicio (10 por $85,813.10) y devolución de dinero (7 por $84,138.62).

También se registraron casos por cobro indebido, cláusula abusiva, incumplimiento de contrato, custodia del bien y veracidad de la publicidad, aunque en menor proporción.

El comportamiento de las quejas se da en un año en el que el mercado de vehículos nuevos mantuvo un crecimiento sostenido. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en 2025 se inscribieron 60,233 automóviles nuevos en el país, lo que representa un incremento de 10.8% frente a 2024, cuando se registraron 54,384 unidades.

El segmento con mayor volumen fue el de SUV, con 33,668 unidades inscritas en 2025, consolidándose como el tipo de vehículo más demandado por los consumidores panameños.

Le siguieron los automóviles regulares (11,245 unidades) y las pick ups (8,356 unidades), reflejando una preferencia marcada por vehículos utilitarios y de mayor tamaño.

Diez denuncias por vicio oculto
Diez denuncias por vicio oculto acumularon más de $225 mil en reclamaciones ante la autoridad. Cortesía Acodeco

La tendencia ascendente no es reciente. En 2021 se registraron 38,141 vehículos nuevos; en 2022 la cifra subió a 42,169; en 2023 alcanzó 48,919; en 2024 llegó a 54,384 y en 2025 superó las 60 mil unidades.

El crecimiento acumulado en cinco años supera el 57%, lo que evidencia la expansión del parque vehicular y el dinamismo del sector.

Entre los agentes económicos con 10 o más quejas recibidas, figuran Ricardo Pérez, S.A. (27), Petroautos, S.A. (22), Grupo Silaba (19), Grupo Q Investments, S.A. (17), Grupo Auto Comercial, S.A. (13), Panamotor (13), Motion Motors, S.A. (12), Distribuidora Automotriz Fortune (11), Empresas Melo/Copama (11), Ford Auto Panamá, S.A. (10) y Petromotors, S.A. (10).

Por marcas, las que registraron mayor número de reclamos fueron Toyota (20), Chevrolet (17), Hyundai (16), Jetour (16), Changan (12), KIA (12) y Nissan (12). También aparecen Ford, GAC y Mitsubishi con nueve quejas cada una.

En 2025 se inscribieron 60,233
En 2025 se inscribieron 60,233 vehículos nuevos, un aumento de 10.8% frente a 2024. Cortesía Adap

El contraste entre el crecimiento en ventas y el volumen de reclamos pone en el centro del debate la calidad del servicio postventa. La mayoría de los casos está vinculada directamente a garantías y condiciones técnicas del vehículo, lo que sugiere que el conflicto surge principalmente después de concretada la compra.

Acodeco reiteró que los consumidores deben documentar cualquier inconveniente, conservando contratos, facturas, órdenes de reparación y comunicaciones con el concesionario.

La entidad recomendó presentar la queja formal cuando el proveedor incumpla con la garantía o con lo establecido en la ley, a fin de iniciar el proceso correspondiente.

Las SUV encabezaron el mercado
Las SUV encabezaron el mercado con 33,668 unidades registradas durante el año pasado. Archivo

En términos porcentuales, el monto total reclamado representa una fracción mínima frente al volumen económico que mueve el mercado automotor. Sin embargo, los más de $6.2 millones en reclamaciones evidencian el impacto individual que pueden tener las disputas por garantía o fallas técnicas en vehículos de alto valor.

El crecimiento del parque vehicular y la preferencia por segmentos como SUV y pick ups sugieren un mercado robusto y en expansión.

Al mismo tiempo, las cifras de quejas reflejan la importancia de fortalecer la transparencia contractual, el cumplimiento de garantías y la atención postventa, en un sector que supera las 60 mil unidades nuevas inscritas en un solo año.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeAutomotrizQuejasConsumidorReclamos

Últimas Noticias

Una jueza federal prohíbe que ICE vuelva a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García

El tribunal determinó que la agencia migratoria estadounidense no puede aprehender nuevamente al ciudadano salvadoreño debido a la expiración del plazo legal de detención y la falta de un plan viable de expulsión

Una jueza federal prohíbe que

Gobierno de Daniel Ortega alcanza el récord de 309 religiosos expulsados de Nicaragua

El gobierno nicaragüense intensifica la persecución contra la Iglesia católica y otras comunidades de fe, obligando al exilio a 309 sacerdotes, monjas y obispos desde 2018

Gobierno de Daniel Ortega alcanza

El Salvador abre las puertas de la universidad a 17,000 jóvenes y apunta a reconfigurar la clase media nacional

Programas innovadores expanden su alcance y aspiran a que las nuevas generaciones encuentren recursos para una vida mejor, según datos reportados por las autoridades nacionales

El Salvador abre las puertas

Conciertos de Shakira generan impacto económico de 110 millones de dólares en El Salvador

La visita de Shakira a El Salvador convirtió a la capital en centro de atención regional y dejó un saldo de 110 millones de dólares en ingresos, con cifras récord en turismo, servicios y comercio, según datos oficiales

Conciertos de Shakira generan impacto

Los venezolanos encabezan la adquisición de nacionalidad salvadoreña en últimos seis años

La presencia de ciudadanos venezolanos con ciudadanía salvadoreña refleja un ajuste en los patrones migratorios, motivado por factores como la legislación vigente, la coyuntura política venezolana y las estrategias de atracción del gobierno local

Los venezolanos encabezan la adquisición

TECNO

Todo lo que debes saber

Todo lo que debes saber sobre el evento de lanzamiento de productos de Apple en marzo de 2026

Nokia 1100: cuánto costaba al salir en 2003 y por qué su valor hoy sorprendería

Por qué no usar el truco de la VPN para ver películas gratis en Xuper TV y Magis TV

Qué hay detrás de la viralidad de los ‘therian’: identidad, redes sociales y controversia juvenil

Este auto corrige tu dirección si te sales del carril, frena solo y alerta si estás cansado: así es el Audi A3

ENTRETENIMIENTO

La primera ganadora de ‘America’s

La primera ganadora de ‘America’s Next Top Model’ cuestiona a Tyra Banks tras el estreno del documental

Nuevos detalles del complot terrorista que obligó a cancelar los conciertos de Taylor Swift en Viena

La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore respondió a las críticas que la señalan como “nepo baby”

James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de su muerte

Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un programa especial en Disney: cuándo se estrena

MUNDO

Hezbollah rechazó el plan de

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés

Detuvieron a nueve personas más por el asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia