Aeropuerto de Tocumen proyecta más de 154 mil pasajeros por Carnaval

Las aerolíneas recomiendan llegar con al menos tres horas de anticipación ante el aumento de viajeros. Cortesía

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se prepara para uno de los periodos de mayor movilidad aérea del año con motivo del Carnaval 2026. Entre el 13 y el 22 de febrero, la terminal proyecta movilizar más de 154 mil pasajeros adicionales, entre llegadas y salidas internacionales, en un contexto marcado por un crecimiento sostenido del tráfico aéreo.

Como referencia, durante 2025 Tocumen movilizó cerca de 21 millones de pasajeros, lo que equivale a un promedio estimado de más de 57 mil viajeros diarios. Para los días de Carnaval, las autoridades prevén picos que superarán ampliamente esa media, debido a la concentración de viajes en un periodo corto.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero se espera el ingreso de 84,061 personas al país, mientras que el miércoles 18 será el día de mayor retorno, con unas 10,920 llegadas. En paralelo, se calcula que 69,959 pasajeros saldrán del país durante estas fechas.

Las salidas internacionales tendrán picos el viernes 13 y sábado 14 de febrero. Cortesía Tocumen

Las salidas tendrán su mayor presión operativa el viernes 13 y el sábado 14, con más de 9,000 viajeros diarios, reflejando la alta demanda hacia destinos como Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José, entre los más solicitados durante el periodo festivo.

Ante este escenario, Tocumen activó un plan especial que contempla refuerzo de personal en migración, aduanas y seguridad, optimización de procesos operativos y coordinación permanente con aerolíneas y autoridades. Las compañías aéreas recomiendan a los pasajeros llegar con al menos tres horas de anticipación.

Además del movimiento internacional, se espera un incremento relevante en la terminal doméstica, especialmente en los vuelos hacia Chiriquí, operados por Copa Airlines.

En los últimos años, esta ruta ha registrado un auge durante Carnaval, impulsado por viajes familiares hacia las tierras altas y Boquete, que se han consolidado como destinos preferidos en estas fechas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta movilizar más de 154,000 pasajeros adicionales durante el Carnaval 2026. Cortesía Tocumen

El crecimiento del tráfico interno refleja un cambio en los patrones de movilidad, con más panameños optando por vuelos cortos para aprovechar los días festivos fuera de la capital, lo que añade presión adicional a la operación aeroportuaria.

Las autoridades aeroportuarias recordaron a los usuarios la importancia de verificar su documentación, cumplir con las normas de equipaje y evitar objetos prohibidos, con el fin de reducir retrasos y contratiempos en los controles.

Con este volumen proyectado, Tocumen enfrenta una de sus mayores pruebas operativas del año, en un contexto donde el aeropuerto continúa consolidándose como uno de los principales hubs de conexión aérea de la región.

En paralelo al aumento del flujo de viajeros por Carnaval, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó la suspensión temporal de trabajos viales en distintos puntos del país, con el objetivo de mantener las carreteras despejadas y reforzar la seguridad vial ante el incremento del tránsito.

La medida regirá desde las 6:00 p.m. del jueves 12 de febrero de 2026 hasta las 12:00 a.m. del jueves 19 de febrero de 2026, periodo en el que no se realizarán labores constructivas que impliquen ocupación de carriles en los tramos señalados por la entidad.

El MOP suspendió trabajos en la Carretera Panamericana y vías metropolitanas para facilitar el tránsito. (Foto: @FOVIALITO)

Entre las zonas comprendidas figura la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora. También se incluyen principales vías metropolitanas como la Vía Transístmica, Avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y avenida Israel.

El MOP indicó que supervisará que los proyectos mantengan la señalización correspondiente y las condiciones adecuadas de seguridad, conforme a la normativa vigente, para proteger a conductores y peatones durante estas fechas, y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.