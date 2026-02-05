Consumidores panameños siguen cautelosos pese a señales parciales de recuperación

El subíndice de desempleo fue el único componente que se ubicó en terreno positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño se mantuvo en terreno negativo al inicio de 2026, al ubicarse por debajo del umbral de 100 puntos que marca la frontera entre confianza y desconfianza.

Aunque el indicador registró una recuperación frente a la medición previa, el resultado confirma que la percepción ciudadana sobre la economía sigue marcada por cautela, dudas sobre la estabilidad del país y una lectura todavía frágil sobre el bienestar de los hogares.

El comportamiento del índice refleja un patrón mixto: algunos componentes muestran señales de mejora, mientras otros continúan rezagados y arrastran el promedio hacia la zona de desconfianza.

En términos prácticos, la medición sugiere que el consumidor percibe un entorno algo menos adverso que meses atrás, pero todavía insuficiente para hablar de optimismo sostenido, especialmente cuando se observa la evaluación sobre el rumbo económico nacional y la capacidad real de ahorro.

El Índice de Confianza del Consumidor es elaborado por The Marketing Group a solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, como parte de un monitoreo periódico sobre la percepción ciudadana en torno a la economía, el empleo, el ahorro y la situación financiera de los hogares, cuyos resultados sirven como referencia para el análisis del clima económico y del comportamiento del consumo en el país.

El estudio es elaborado por The Marketing Group a solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Cortesía

El primer subíndice clave es el que mide la situación económica del hogar. Este componente mostró una mejora frente a la medición anterior, lo que apunta a que una parte de los encuestados percibe cierta estabilización o alivio en su presupuesto familiar.

Sin embargo, el nivel todavía se mantiene por debajo del punto de equilibrio, lo que revela que la mayoría continúa evaluando sus finanzas con prudencia, presionada por gastos recurrentes, deudas y el costo de vida.

El segundo subíndice es el de expectativas sobre la economía del país, que suele ser el más sensible a la incertidumbre general.

Aunque también presentó un avance, se mantiene como uno de los componentes más débiles del indicador, reflejando que el consumidor todavía no percibe señales claras de un giro estructural en variables como crecimiento sostenido, calidad del empleo, oportunidades de inversión y estabilidad en el entorno económico.

En otras palabras, puede haber mejoras puntuales, pero la expectativa sobre el país aún no termina de consolidarse.

El tercer subíndice, relacionado con la probabilidad de ahorrar dinero, continúa siendo uno de los frentes más complicados. Aunque mostró recuperación, se mantiene claramente por debajo de 100 puntos, evidenciando que una porción significativa de los hogares no siente que tenga espacio para el ahorro.

La probabilidad de ahorro continúa siendo uno de los factores más débiles del indicador.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje implícito es que, aun cuando el entorno parezca mejorar en ciertos aspectos, el ingreso disponible sigue siendo limitado para muchas familias, y las prioridades siguen enfocadas en cubrir necesidades básicas y compromisos inmediatos.

El cuarto subíndice, el de desempleo, fue el único que logró colocarse en terreno positivo, superando los 100 puntos.

Este resultado sugiere una percepción más favorable sobre las posibilidades laborales en los próximos meses, ya sea por señales en el mercado, por mayor movimiento en actividades económicas o por expectativas de contratación. Aun así, la lectura no implica que el problema esté resuelto, sino que, comparado con periodos anteriores, el pesimismo respecto a conseguir empleo ha disminuido.

El hecho de que el componente de empleo se recupere mientras el de ahorro sigue débil deja ver una realidad frecuente: incluso cuando hay señales de mejoría laboral, eso no necesariamente se traduce de inmediato en mayor capacidad de ahorro.

Para muchos hogares, el empleo puede venir acompañado de ingresos insuficientes, informalidad o inestabilidad, por lo que la sensación de seguridad financiera tarda más en consolidarse que la percepción de oportunidades de trabajo.

Las expectativas sobre la economía nacional siguen rezagadas frente a otros componentes.EFE

El índice se calcula a partir de estos cuatro componentes, siguiendo una metodología estándar basada en balances de respuestas positivas y negativas, con una base de referencia de 100 puntos.

Por ello, permanecer por debajo de ese umbral implica que predominan percepciones negativas o dudas, mientras que superar los 100 indica que se impone el optimismo. En enero, aunque hubo una mejora general, el resultado dejó claro que el consumidor aún no siente un cambio lo suficientemente fuerte como para hablar de confianza plena.

En el trasfondo de estas mediciones suele pesar un conjunto de variables que condicionan la percepción ciudadana: el costo del crédito, el precio de bienes y servicios esenciales, la estabilidad del empleo, la seguridad ciudadana y el clima general de certeza institucional. Cuando una o varias de estas dimensiones se resienten, el consumidor tiende a mantenerse en modo defensivo, priorizando gasto básico, reduciendo compras grandes y aplazando decisiones de inversión familiar.

El resultado también sugiere que la recuperación de la confianza, si se consolida, dependerá de que el repunte del empleo se traduzca en trabajo más estable y mejor remunerado, y de que el hogar perciba un alivio real que le permita recuperar margen para el ahorro. Sin ese puente, el índice puede mejorar en algunos puntos, pero seguirá siendo vulnerable a cualquier shock que golpee el ingreso o incremente el costo de vida.

En síntesis, la medición de enero muestra una mejora respecto a meses anteriores, pero todavía no rompe la barrera psicológica y técnica de los 100 puntos. El índice continúa en zona negativa, empujado por la debilidad del ahorro y por una lectura cautelosa sobre la economía nacional, mientras el empleo aparece como el principal factor de recuperación.

El panorama, por ahora, describe un país con señales parciales de mejoría, pero con un consumidor que todavía no se siente seguro como para confiar plenamente en el rumbo económico.