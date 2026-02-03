Panamá mantiene crecimiento exportador en 2025 y cierra con $980 millones

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones panameñas, pese al arancel del 10% aplicado en 2025. (Foto: Shutterstock)

Las exportaciones totales de Panamá cerraron 2025 en $980 millones, según datos oficiales, reflejando un incremento interanual frente a 2024.

El desempeño estuvo marcado por factores productivos, laborales y externos que limitaron el crecimiento de los envíos al exterior, pese a la recuperación parcial de algunos sectores.

Aunque la cifra representa una mejora en comparación con el año anterior, el resultado final evidenció las dificultades estructurales que enfrenta el comercio exterior panameño.

No obstante, aún está pendiente la divulgación de las cifras correspondientes a las zonas francas y regímenes especiales de exportación, cuyos resultados permitirán tener una visión completa del desempeño comercial del país.

La incorporación de estos datos podría elevar el monto total por encima de los $1,000 millones, al sumar la totalidad de los bienes exportados desde plataformas logísticas, parques industriales y áreas económicas especiales.

Entre los principales elementos que influyeron en el comportamiento de 2025 destacan la caída en productos tradicionales, los ajustes en mercados clave y la ausencia de rubros que históricamente habían sostenido el valor exportador.

Abril fue el mes con mayor dinamismo exportador, impulsado por el adelantamiento de compras ante expectativas arancelarias. Archivo

Uno de los factores más relevantes fue la reducción en las exportaciones de banano, producto de la huelga registrada en Bocas del Toro, que afectó la producción y el despacho hacia mercados internacionales.

Antes de ese conflicto laboral, el banano se mantenía como el principal producto de exportación del país, luego de que a finales de 2023 se suspendieran los envíos de cobre tras el fallo de inconstitucionalidad contra la concesión de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

En el plano internacional, otro elemento determinante fue la política arancelaria de Estados Unidos, que impuso un gravamen del 10% a productos provenientes de Panamá y otros países latinoamericanos.

Esta medida redujo la competitividad de las exportaciones en el mercado estadounidense, que se mantiene como el principal destino de los bienes panameños. Exportadores han señalado que parte del impacto fue absorbido por las propias empresas para no perder participación.

Algunos empresarios indicaron que, ante el aumento arancelario, se vieron obligados a reducir márgenes de ganancia para sostener contratos vigentes, mientras que otros reportaron una disminución en los pedidos por parte de importadores estadounidenses, que ajustaron sus compras frente al nuevo escenario de costos. Este contexto limitó el crecimiento de los envíos hacia el principal socio comercial.

El banano se mantenía como el principal producto de exportación antes de verse afectado por la huelga en Bocas del Toro. REUTERS/Enea Lebrun

Productos del mar a la cabeza

De acuerdo con los registros por capítulos arancelarios, los productos pesqueros lideraron las exportaciones en 2025, con más de $217 millones, seguidos por frutas y frutos comestibles, grasas y aceites, fundición de hierro y acero, y productos farmacéuticos.

Estos rubros concentraron una parte sustancial del valor exportado, reflejando el peso de los sectores agropecuario, industrial y alimentario.

En términos sectoriales, la agroindustria aportó aproximadamente $243 millones, la pesca $221 millones, el sector agrícola $196 millones y la industria $319 millones.

Esta distribución muestra que, pese a las dificultades, los sectores productivos tradicionales continúan siendo la base del comercio exterior, aunque con márgenes de crecimiento limitados.

Por destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal receptor, con compras por más de $146 millones, seguido por China-Taiwán, la Zona Libre de Colón, Países Bajos y México.

FILE PHOTO: Workers sort shrimps inside a processing unit at a shrimp factory situated on the outskirts of Vishakhapatnam, India, April 10, 2025.Los productos del mar fueron el principal producto panameño exportado el año pasado. REUTERS

China continental, India, Costa Rica y Cuba también figuraron entre los mercados más relevantes. Esta concentración evidencia una dependencia significativa de pocos destinos.

La Zona Libre de Colón continuó desempeñando un papel clave como plataforma de reexportación y redistribución regional, ubicándose entre los principales receptores de mercancías panameñas. Al mismo tiempo, los mercados europeos y asiáticos mantuvieron una participación moderada, sin registrar incrementos significativos durante el período.

En cuanto a los puntos de salida, el Puerto de Manzanillo lideró los embarques con más de $223 millones, seguido por Paso Canoas, Colón Container Terminal, PSA Panamá y el Puerto de Balboa.

También destacó el Aeropuerto Internacional de Tocumen en envíos de carga aérea. Esta distribución refleja la importancia del sistema portuario y logístico en el comercio exterior.

Por mes, abril fue el período de mayor dinamismo exportador, con $106.6 millones, seguido por marzo y septiembre. Este repunte estuvo vinculado a una aceleración de pedidos desde Estados Unidos, cuando importadores incrementaron inventarios ante la expectativa de mayores aranceles anunciados durante la administración de Donald Trump.

Las exportaciones del sector industrial superaron los $300 millones en 2025, consolidando su peso en el comercio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese período, empresas estadounidenses adelantaron compras para reducir el impacto futuro de los gravámenes, generando un pico temporal en las exportaciones panameñas. Sin embargo, este comportamiento no se sostuvo en los meses posteriores, cuando los envíos volvieron a niveles más moderados.

Entre enero y diciembre, las exportaciones oscilaron entre $70 millones y $94 millones mensuales, con una tendencia relativamente estable, pero sin un impulso suficiente para alcanzar la meta oficial. Los últimos meses del año reflejaron una desaceleración, influida por la menor demanda externa y las restricciones en algunos rubros.

En conjunto, los datos muestran que el desempeño exportador de 2025 estuvo condicionado por factores internos y externos, incluyendo conflictos laborales, cambios regulatorios, decisiones judiciales y políticas comerciales internacionales.

Las autoridades y el sector privado han señalado que el reto para los próximos años será diversificar mercados, fortalecer la productividad y ampliar la base exportadora. Asimismo, se busca recuperar rubros estratégicos y consolidar nuevos productos con mayor valor agregado.

En ese contexto, Panamá busca incrementar sus exportaciones hacia los países del Mercosur y atraer inversiones de ese bloque mediante su plataforma logística.