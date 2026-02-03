Panamá da primer paso formal para ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos

El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, participaron en la reunión para iniciar el proceso de exención de visas. Cortesía

Panamá dio un paso formal en su aspiración de ingresar al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP) de Estados Unidos con la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas, liderado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos.

Este grupo fue establecido en una reunión que reunió a representantes de diversas instituciones del Gobierno, con el objetivo de definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que Panamá deberá cumplir para avanzar en el proceso de ingreso al programa estadounidense.

El encuentro marcó el inicio formal de un proceso que implica una coordinación interinstitucional intensa, con miras a fortalecer la seguridad fronteriza, la gestión migratoria y el intercambio de información.

La mesa de trabajo operará de manera conjunta con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y representantes del Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano, en una etapa que se presenta como compleja y de largo plazo.

Durante la reunión, el ministro encargado Hoyos explicó que la integración del grupo responde a un esfuerzo del Estado panameño por cumplir con los estándares técnicos y operativos exigidos por el Programa de Exención de Visas, que no solo cubre aspectos migratorios, sino también seguridad, gestión documental y cooperación bilateral.

Panamá presentó formalmente su solicitud para aspirar al Programa de Exención de Visas, destacando que cumple con una tasa de rechazo inferior al 4%. (Foto: Difusión)

Según Hoyos, avanzar en este proceso requiere del aporte coordinado de múltiples entidades nacionales, desde migración hasta aeronáutica civil, con un enfoque de corresponsabilidad para cumplir los requisitos que establece la ley estadounidense.

El funcionario subrayó además que el programa no solo representa una posible facilidad migratoria para los ciudadanos panameños, sino una herramienta para fortalecer los vínculos sociales, académicos y empresariales entre Panamá y Estados Unidos, siempre bajo estándares elevados de seguridad y confiabilidad.

Enfatizó que la exención de visas debe verse en el marco de una visión estratégica de largo plazo, con beneficios potenciales en turismo, comercio y movilidad educativa.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, presente en el encuentro, señaló que su gobierno está compartiendo información técnica y apoyo con las autoridades panameñas para avanzar en el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación estadounidense.

Cabrera advirtió que el proceso es complejo y “no será inmediato”, pero que existe una coordinación sostenida para permitir que Panamá pueda cumplir con los criterios necesarios para calificar al programa.

El grupo de trabajo incluirá a autoridades de migración, aeronaútica civil, pasaportes y relaciones exteriores para cumplir criterios de seguridad. Cortesía

La mesa de trabajo está integrada por representantes de sectores clave: además del ministro encargado, estuvieron la viceministra de Relaciones Exteriores encargada, Lizbeth Hernández Altafulla; el embajador panameño en Estados Unidos, José Miguel Alemán; la cónsul general de Estados Unidos en Panamá, Melanie Rubenstein; el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas; la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, Erly Miranda; así como representantes del Ministerio de Gobierno, la Autoridad de Pasaportes y del Servicio Nacional de Migración.

También participaron de forma virtual altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Panamá presentó formalmente su solicitud para aspirar al programa el mes pasado, destacando que ya cumple con un criterio clave: una tasa de rechazo de visas por debajo del umbral establecido —actualmente inferior al 4%— lo que satisface un requisito técnico fundamental del VWP.

Este indicador es uno de los parámetros que Estados Unidos considera para evaluar la elegibilidad de un país para su programa de exención de visas.

El Programa de Exención de Visas de Estados Unidos permite que ciudadanos de países participantes viajen a ese país por motivos de turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de una visa tradicional, siempre que obtengan una autorización previa a través del Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

El Programa de Exención de Visas de Estados Unidos permite a ciudadanos de países autorizados viajar por turismo o negocios sin visa por hasta 90 días, y actualmente beneficia, entre otros, a naciones como España, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Chile, que cumplen estándares estrictos en materia de seguridad, migración e intercambio de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El VWP aplica únicamente a los ciudadanos de los países designados como participantes, que deben contar con dispositivos como pasaportes electrónicos con chip y cumplir ciertos estándares de seguridad y cooperación migratoria.

Actualmente, el programa incluye a 42 países principalmente de Europa, Asia-Pacífico y Oceanía, así como a Chile como única nación latinoamericana en la lista de participantes, lo que permite a sus ciudadanos entrar a Estados Unidos sin visa bajo las condiciones del VWP.

Entre los países que participan figuran Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Australia, Reino Unido, España, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda, Israel, Singapur, Austria, Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, entre otros; Chile es el único latinoamericano actualmente dentro del programa.

Para avanzar, Panamá deberá demostrar que su sistema migratorio y de control fronterizo cumple con los criterios exigidos por Estados Unidos, incluidos procedimientos técnicos, cooperación de intercambio de información entre autoridades, seguridad documental y mecanismos efectivos de control y seguimiento de viajeros.

Esta evaluación es parte del proceso formal de negociación entre los países y está sujeta a revisiones periódicas por parte de las agencias competentes estadounidenses.

El proceso de ingreso al programa también implica mejoras en la infraestructura, sistemas y procedimientos migratorios de Panamá, tanto en fronteras terrestres como en puntos de entrada aérea, además del fortalecimiento de capacidades institucionales que permitan cumplir con los estándares exigidos. Estas mejoras son parte de las tareas que el grupo interinstitucional deberá abordar en la fase inicial.

El presidente José Raúl Mulino reiteró que Panamá cumple con los requisitos técnicos del Programa de Exención de Visas y afirmó que el país está preparado para avanzar en este proceso junto a Estados Unidos. REUTERS/Enea Lebrun

Además de los beneficios potenciales en materia de movilidad, la eventual inclusión de Panamá en el VWP podría tener implicaciones en la agenda de relaciones bilaterales con Estados Unidos, ampliando los vínculos en áreas como turismo, comercio y educación.

También podría facilitar intercambios académicos, culturales y viajes de negocios, reduciendo barreras migratorias para ciudadanos panameños y fortaleciendo los lazos entre ambos países.

Los funcionarios panameños han destacado que una entrada al programa también podría representar un reflejo de la confianza que Estados Unidos deposita en la capacidad de Panamá para administrar de forma segura el ingreso y salida de visitantes extranjeros, así como su disposición para cooperar en materia de seguridad internacional y gestión migratoria.

Aunque el grupo de trabajo acaba de iniciarse y el proceso de negociación fue activado recientemente, las autoridades sostienen que Panamá ya ha comenzado a cumplir con varios parámetros técnicos y confían en avanzar hacia la siguiente etapa de evaluación con el apoyo de sus pares estadounidenses.

La expectativa institucional es que, si el país logra demostrar el cumplimiento de los requisitos, la incorporación al VWP pueda materializarse en un plazo compatible con la actual administración, ampliando así las opciones de viaje sin visa para los ciudadanos panameños.

En declaraciones anteriores sobre este proceso, el presidente José Raúl Mulino señaló que la aspiración de Panamá de ingresar al Programa de Exención de Visas con Estados Unidos responde a un enfoque estratégico para fortalecer los vínculos bilaterales y facilitar la movilización de ciudadanos.

Mulino destacó que el país ya cumple con un requisito clave de este programa —una tasa de rechazo de visas inferior al 4%— y que el Gobierno trabaja de manera coordinada para cumplir con los parámetros técnicos y de seguridad que exige la ley estadounidense.

La relación entre Panamá y Estados Unidos se mantiene actualmente en un ambiente de cooperación, muy distante a la tensión del año anterior, cuando sectores del gobierno estadounidense, incluyendo el presidente Donald Trump, insinuaron con intensidad la posibilidad de revisar aspectos del control sobre el Canal de Panamá en caso de que terceros países —haciendo referencia a China— influyeran en su gestión.