Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Panamá cerró 2025 con 188 empresas bajo el régimen SEM, que agrupa sedes regionales y centros corporativos de multinacionales. EFE/Alejandro Bolívar

Más de 20 compañías multinacionales, entre ellas gigantes como Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems, reiteraron su interés en ampliar y concretar nuevas inversiones en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado esta semana por CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— en la capital panameña.

El anuncio se produjo durante una reunión sostenida por el presidente José Raúl Mulino con altos ejecutivos de estas empresas, agremiados en el Americas Society Council of the Americas (AS/COA), una organización empresarial con sede en Nueva York que promueve el desarrollo económico, la apertura de mercados y el fortalecimiento institucional en el hemisferio occidental.

En el encuentro, el mandatario destacó que su administración ha logrado generar un clima de inversión estable tras ordenar las finanzas públicas y fortalecer la disciplina fiscal.

Según Mulino, este proceso ha permitido recuperar la confianza de los inversionistas internacionales y sentar bases más sólidas para el crecimiento económico.

“El país ha comenzado a caminar por buen rumbo y con orden”, afirmó el presidente, al referirse a las reformas impulsadas en materia administrativa, financiera y de transparencia.

Durante la reunión, Mulino compartió su visión de gobierno enfocada en la eficiencia del gasto público, la reducción del aparato estatal y el fortalecimiento institucional.

También expresó optimismo sobre el impacto del plan de inversión pública que se ejecutará este año, orientado principalmente a infraestructura vial, salud y acceso a servicios básicos como el agua potable.

Ejecutivos de empresas como Google, Pfizer, Coca-Cola, PepsiCo, Siemens y AES Corporation participaron en una reunión con el presidente José Raúl Mulino en el marco del foro del CAF en Panamá. Cortesía

Entre los temas abordados figuraron la estabilización del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, el fortalecimiento de la plataforma logística y de conectividad, y la apuesta por una reforma educativa para mejorar la competitividad laboral y garantizar mayores oportunidades de empleo.

El presidente también destacó las inversiones impulsadas por la Autoridad del Canal de Panamá en proyectos como nuevos puertos, un gasoducto y un embalse, orientados a mejorar la eficiencia operativa de la vía interoceánica y reforzar el papel del país como centro logístico regional.

En materia tecnológica, Mulino subrayó que Panamá busca posicionarse como un hub de innovación, incorporando el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y desarrollos vinculados a los semiconductores dentro de su estrategia de formación y desarrollo productivo.

A la reunión asistieron representantes de empresas como Coca-Cola, Cisco Systems, Google, PepsiCo, Pfizer, Salesforce, Siemens Energy, The AES Corporation, InterEnergy, International Air Transport Association, Grupo Cox Energy, Enfragen y Macquarie Capital, entre otras.

Los empresarios agradecieron el espacio de diálogo y valoraron la organización del foro regional, señalando que Panamá se consolida como un punto de encuentro para la discusión económica y empresarial en América Latina.

Panamá cerró el año 2025 con un total de 188 empresas establecidas bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), consolidándose como uno de los principales polos corporativos de la región para la gestión de operaciones regionales y globales.

El país busca recuperar posiciones en atracción de inversión extranjera tras caer al cuarto lugar regional en recepción de IED. AP/Matías Delacroix)

A esta cifra se suman dos compañías registradas bajo el régimen de Empresas Multinacionales para la Manufactura (EMMA), orientado a actividades productivas con valor agregado.

El régimen SEM está diseñado para atraer casas matrices, centros de servicios compartidos, sedes administrativas, financieras y logísticas de compañías multinacionales, mediante incentivos fiscales, migratorios y laborales.

Estas empresas centralizan desde Panamá funciones como planificación regional, soporte tecnológico, tesorería, compras, mercadeo y gestión de talento para sus operaciones en América Latina y otros mercados.

Por su parte, el régimen EMMA busca impulsar la instalación de plantas de manufactura avanzada y procesos industriales especializados, permitiendo a las multinacionales producir, ensamblar o transformar bienes en territorio panameño para su exportación.

Ambos esquemas forman parte de la estrategia del país para diversificar su economía, generar empleo calificado y fortalecer su posición como plataforma de servicios y producción en la región.

De concretarse las nuevas inversiones, el país podría captar más capital extranjero en un momento en que la Inversión Extranjera Directa (IED) sigue lejos de los mejores niveles registrados antes de la pandemia. Actualmente, República Dominicana y Costa Rica figuran entre los principales receptores de IED en la región, mientras que Panamá ha caído a la cuarta posición, lejos del primer lugar que ocupaba años atrás.

Encuentro con FONPLATA

En paralelo al diálogo con el sector empresarial, Mulino sostuvo una reunión con directivos de FONPLATA – Banco de Desarrollo, quienes manifestaron su interés en financiar proyectos sociales y de infraestructura en Panamá.

Autoridades panameñas se reunieron con directivos de FONPLATA para evaluar financiamiento de proyectos sociales e infraestructura. Cortesía

La delegación estuvo encabezada por la presidenta ejecutiva de la entidad, Luciana Botafogo, acompañada por la vicepresidenta de Desarrollo Estratégico, Viviana González; el jefe de la División de Alianzas Estratégicas, Leonardo Chagas; y el asesor Carlos Melo.

FONPLATA es una institución financiera multilateral integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo mandato es financiar proyectos de mediana y pequeña escala orientados a promover el desarrollo, la integración física y la reducción de la desigualdad en la región.

Durante el encuentro, Botafogo explicó que el banco puede respaldar obras sociales como carreteras de producción, puentes, centros de salud, escuelas y viviendas dirigidas a familias de bajos ingresos, especialmente en zonas con rezagos históricos en infraestructura.

FONPLATA manifestó disposición para apoyar proyectos sociales y de infraestructura básica en Panamá. AFP

Mulino señaló que una de las prioridades de su gobierno es atender las necesidades de las comarcas indígenas, donde persisten brechas importantes en servicios básicos, conectividad y acceso a infraestructura crítica.

Asimismo, enfatizó que el Estado mantiene una deuda pendiente en materia de acceso sostenido al agua potable, por lo que se están impulsando proyectos como el Reservorio Multipropósito de Río Indio, bajo la coordinación de la Administración del Canal de Panamá.

Indicó que estas iniciativas pueden ser complementadas con obras desarrolladas a través del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), las cuales también requerirán financiamiento externo.

Contexto regional

Ambos encuentros se desarrollaron en el contexto del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, que reunió en Panamá a jefes de Estado, ministros, empresarios y representantes de organismos multilaterales.

El evento sirvió como plataforma para promover inversiones, debatir sobre integración regional, financiamiento para el desarrollo, transición energética, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional.