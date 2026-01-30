El Niño vuelve al radar climático de Panamá

Por primera vez en su historia, el Canal de Panamá limitó el número de tránsitos diarios debido a la sequía provocada por El Niño. (Foto: Shutterstock)

Panamá vuelve a mirar con atención el comportamiento del clima ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle nuevamente hacia la segunda mitad de 2026, un escenario que mantiene en alerta a las autoridades por sus potenciales impactos sobre el agua, la economía y sectores estratégicos como el Canal de Panamá.

Aunque actualmente las condiciones del sistema océano-atmósfera se mantienen en fase neutral, los modelos internacionales comienzan a mostrar señales de un cambio progresivo que podría desembocar en un nuevo episodio, comentó Alcely Lau, directora de Climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El organismo informó que enero de 2026 presentó un comportamiento climático atípico para una transición hacia la estación seca.

Durante los primeros 25 días del mes se registraron lluvias por encima de lo normal en amplias zonas del país, especialmente en la vertiente del Caribe, regiones montañosas y sectores del Pacífico oriental.

Este comportamiento estuvo asociado a la interacción recurrente de sistemas frontales, vaguadas, líneas de cortante, bajas presiones e incursiones de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que prolongó condiciones propias de la temporada lluviosa más allá de lo habitual.

Más allá de ese comportamiento de la lluvia, el foco está puesto en la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Según el monitoreo climático, el sistema se encuentra actualmente en fase neutral, con anomalías de temperatura superficial del mar cercanas a los valores normales. Sin embargo, los modelos dinámicos internacionales muestran que, a partir del segundo trimestre del año, aumenta de forma progresiva la probabilidad de que se desarrollen condiciones asociadas a El Niño.

Los bajos acumulados de lluvia asociados a El Niño llevaron a que los lagos Gatún y Alhajuela registraran niveles críticos, lo que redujo la disponibilidad de agua necesaria para sostener el ritmo normal de tránsitos por el Canal de Panamá. REUTERS

Las proyecciones probabilísticas indican que entre junio y septiembre la posibilidad de un episodio de El Niño supera el 40% y continúa incrementándose hacia el último trimestre del año.

Este patrón es consistente con el calentamiento progresivo del océano Pacífico ecuatorial central y oriental, una de las señales clave que anteceden a este fenómeno climático. Aunque aún no hay confirmación oficial de su desarrollo, el escenario obliga a mantener una vigilancia constante.

El Niño es un fenómeno climático de escala global que se origina cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal durante un período prolongado, alterando los patrones de circulación atmosférica.

En Panamá, su principal efecto suele ser una reducción significativa de las lluvias en la vertiente del Pacífico, acompañada de temperaturas más altas, sequías prolongadas y presión sobre los recursos hídricos.

El antecedente más reciente refuerza la preocupación. El episodio de El Niño 2023-2024 provocó una de las sequías más severas registradas en el país en la útlima década, afectando de manera directa la operación del Canal de Panamá.

Por primera vez en su historia, la vía interoceánica se vio obligada a limitar el número de tránsitos diarios debido a los bajos niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela, esenciales para el funcionamiento de las esclusas.

Esta situación tuvo repercusiones económicas globales, al afectar el comercio marítimo y los ingresos del Estado panameño.

El fenómeno de El Niño suele tener un impacto directo sobre la agricultura al provocar una reducción prolongada de las lluvias, lo que afecta los ciclos de siembra, disminuye los rendimientos de cultivos y eleva los costos de producción por la necesidad de riego adicional. REUTERS

Además del Canal, otros sectores clave resultaron impactados, como el agropecuario, la generación hidroeléctrica y el suministro de agua potable. La disminución de las lluvias redujo la disponibilidad hídrica para la siembra, elevó los costos de producción y obligó a replantear estrategias de manejo del agua en varias regiones del país.

Pronóstico para febrero, marzo y abril

Para el trimestre febrero–abril, el boletín presenta un pronóstico estacional de precipitación por mes. En febrero, se prevé un aumento de los acumulados de lluvia en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y el sur de Darién, mientras que para el resto del país se espera un comportamiento propio del mes.

El IMHPA también recuerda que febrero es el segundo mes de la temporada seca con los valores de lluvia más bajos del año en la vertiente del Pacífico y que se caracteriza por vientos más fuertes del norte, una brisa más fresca y, en ocasiones, descensos de temperatura asociados a frentes fríos que se aproximan a la región.

Estos efectos suelen sentirse con mayor intensidad en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y zonas montañosas de Chiriquí.

La principal característica de El Niño es el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que altera los patrones normales de lluvia y temperatura, generando sequías más intensas en regiones como el Pacífico panameño. Archivo

En marzo, el Instituto proyecta un comportamiento de lluvia por encima de lo normal en algunos puntos de la comarca Ngäbe Buglé y valores propios del mes en el resto del país.

El documento añade que durante este mes se debilitan los vientos alisios, disminuyen las lluvias en la vertiente del Atlántico —siendo marzo el mes con menor precipitación en esa región— y tienden a desaparecer las lloviznas sobre las cordilleras. Al mismo tiempo, se incrementan las entradas de brisa cálida y húmeda desde el Pacífico, lo que contribuye a que el mes se caracterice por condiciones calurosas.