Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

Las nuevas terminales portuarias requerirán cerca de $2,600 millones y generarán más de 10,000 empleos durante su construcción. (Foto: Shutterstock)

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dio un paso clave en la concreción de uno de sus planes de inversión más ambiciosos de las últimas décadas al publicar los pliegos para la licitación de dos puertos estratégicos y un gasoducto interoceánico.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para reforzar la competitividad logística del país, ampliar la oferta de servicios vinculados al comercio global y responder a las transformaciones del mercado marítimo internacional.

Los nuevos proyectos son parte del Plan Estratégico 2025–2035 de la ACP, que contempla inversiones que superan los 8,000 millones de dólares en un conjunto de obras que incluyen, además de puertos y gasoducto, un nuevo embalse en el río Indio y un corredor terrestre para mejorar la conectividad logística entre ambos océanos.

El objetivo es consolidar a Panamá no solo como ruta de tránsito de buques, sino como un hub logístico integral capaz de atraer inversiones, empleo y servicios de alto valor agregado.

De acuerdo con representantes de la ACP y documentos de planificación, las terminales portuarias proyectadas —ubicadas en Corozal, en el Pacífico, y Telfers Island, en el Atlántico— están diseñadas para ampliar la capacidad de manejo de carga y atender un volumen creciente de contenedores que supera la capacidad actual del sistema.

El corredor energético del Canal contempla una inversión de hasta $8,000 millones e incluye un gasoducto y dos terminales de almacenamiento. Archivo

Se estima que estas nuevas terminales podrían absorber entre 5 y 6 millones de contenedores adicionales por año, una parte significativa frente a los alrededor de 21 millones de contenedores que pasan actualmente por la ruta interoceánica y sus accesos logísticos.

Proceso de licitación y participación privada

Aunque los pliegos formales ya fueron presentados, las autoridades han sostenido reuniones con empresas multinacionales interesadas en participar en los procesos de concesión.

El modelo que impulsa la ACP establece que, si bien el Canal de Panamá mantiene la propiedad de los activos estratégicos, los operadores privados asumirán la construcción y operación bajo concesiones que permitan aportar experiencia, capital y eficiencia operativa.

Representantes de empresas como ExxonMobil, Shell, Mitsubishi Corporation y Sumitomo Corporation han participado en reuniones exploratorias con la ACP sobre los proyectos portuarios y energéticos. Archivo

Diversas multinacionales líderes en operaciones portuarias y líneas navieras han mostrado interés en los nuevos proyectos portuarios. Entre las empresas interesadas destacan APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, PSA International, SSA Marine, Terminal Investment Limited, Maersk, Hapag Lloyd, Evergreen, MSC y Yang Ming.

En el caso del gasoducto interoceánico, el Canal avanzó en el proceso de selección de concesionarios y ha mantenido contactos con más de 45 actores del mercado energético global, incluidos representantes de grandes empresas petroleras y energéticas que han mostrado interés en participar en este megaproyecto.

El gasoducto tendrá una extensión estimada de 76 kilómetros y una capacidad de transferencia de hasta 2.5 millones de barriles por día, conectando instalaciones en el Atlántico y el Pacífico y respaldado por terminales marítimas en ambos extremos.

En reuniones realizadas en 2025 para la presentación del proyecto, representantes de firmas como Exxon Mobil, Shell, Mitsubishi, Sumitomo Corporation y otras mostraron interés en el proceso, que se espera culmine con la selección de un concesionario antes del cuarto trimestre de 2026.

Este gasoducto no solo busca integrar la oferta energética del país, sino también atender las necesidades de transporte de combustibles líquidos y gases licuados de petróleo de un mercado internacional en crecimiento, especialmente entre Estados Unidos y Asia.

El embalse proyectado en el Río Indio contempla una inversión de hasta $1,600 millones y busca reforzar el abastecimiento de agua para la operación del Canal y el consumo humano. (Adobe Stock).

Específicamente, el gasoducto buscará transportar los tres gases principales: propano, butano y etano.

Río Indio y la ampliación de la infraestructura hídrica

Otro componente clave del plan de inversiones es la construcción de un embalse sobre el río Indio, diseñado para mejorar la disponibilidad de agua en la cuenca del Canal y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo.

La ACP ha desarrollado estudios sociales y ambientales, así como procesos de consulta con comunidades locales, para avanzar en el diseño de este proyecto, que también podría incluir reasentamientos en zonas afectadas.

El embalse de Río Indio busca no solo reforzar la resiliencia del Canal frente a eventos climáticos extremos y la variabilidad de los ciclos de lluvia, sino también mejorar la disponibilidad de agua potable para comunidades fuera del Canal, en particular en áreas urbanas densamente pobladas.

La Autoridad del Canal de Panamá busca diversificar sus fuentes de ingresos mediante nuevos proyectos portuarios, energéticos y logísticos, más allá del cobro de peajes por tránsito de buques. EFE/ Carlos Lemos.

Como parte de su transformación estratégica, la ACP también ha explorado la expansión de corredores terrestres que facilitan la interconexión entre puertos, zonas logísticas y áreas internas del país.

Projectos de tipo corredor logístico terrestre buscan crear rutas más eficientes para el transporte de carga desde las terminales marítimas hasta centros de distribución y zonas industriales, mejorando la integración entre el comercio marítimo y el terrestre.

El objetivo de estas obras no es solo incrementar la capacidad de manejo de carga, sino también diversificar las fuentes de ingresos del Canal más allá del tránsito de buques, profundizando en la integración multimodal y potenciando el papel de Panamá como nodo clave en las cadenas globales de valor.