Panamá

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

Los proyectos forman parte de un plan de inversiones superior a $8,000 millones para fortalecer la plataforma logística del país.

Guardar
Las nuevas terminales portuarias requerirán
Las nuevas terminales portuarias requerirán cerca de $2,600 millones y generarán más de 10,000 empleos durante su construcción. (Foto: Shutterstock)

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dio un paso clave en la concreción de uno de sus planes de inversión más ambiciosos de las últimas décadas al publicar los pliegos para la licitación de dos puertos estratégicos y un gasoducto interoceánico.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para reforzar la competitividad logística del país, ampliar la oferta de servicios vinculados al comercio global y responder a las transformaciones del mercado marítimo internacional.

Los nuevos proyectos son parte del Plan Estratégico 2025–2035 de la ACP, que contempla inversiones que superan los 8,000 millones de dólares en un conjunto de obras que incluyen, además de puertos y gasoducto, un nuevo embalse en el río Indio y un corredor terrestre para mejorar la conectividad logística entre ambos océanos.

El objetivo es consolidar a Panamá no solo como ruta de tránsito de buques, sino como un hub logístico integral capaz de atraer inversiones, empleo y servicios de alto valor agregado.

De acuerdo con representantes de la ACP y documentos de planificación, las terminales portuarias proyectadas —ubicadas en Corozal, en el Pacífico, y Telfers Island, en el Atlántico— están diseñadas para ampliar la capacidad de manejo de carga y atender un volumen creciente de contenedores que supera la capacidad actual del sistema.

El corredor energético del Canal
El corredor energético del Canal contempla una inversión de hasta $8,000 millones e incluye un gasoducto y dos terminales de almacenamiento. Archivo

Se estima que estas nuevas terminales podrían absorber entre 5 y 6 millones de contenedores adicionales por año, una parte significativa frente a los alrededor de 21 millones de contenedores que pasan actualmente por la ruta interoceánica y sus accesos logísticos.

Proceso de licitación y participación privada

Aunque los pliegos formales ya fueron presentados, las autoridades han sostenido reuniones con empresas multinacionales interesadas en participar en los procesos de concesión.

El modelo que impulsa la ACP establece que, si bien el Canal de Panamá mantiene la propiedad de los activos estratégicos, los operadores privados asumirán la construcción y operación bajo concesiones que permitan aportar experiencia, capital y eficiencia operativa.

Representantes de empresas como ExxonMobil,
Representantes de empresas como ExxonMobil, Shell, Mitsubishi Corporation y Sumitomo Corporation han participado en reuniones exploratorias con la ACP sobre los proyectos portuarios y energéticos. Archivo

Diversas multinacionales líderes en operaciones portuarias y líneas navieras han mostrado interés en los nuevos proyectos portuarios. Entre las empresas interesadas destacan APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, PSA International, SSA Marine, Terminal Investment Limited, Maersk, Hapag Lloyd, Evergreen, MSC y Yang Ming.

En el caso del gasoducto interoceánico, el Canal avanzó en el proceso de selección de concesionarios y ha mantenido contactos con más de 45 actores del mercado energético global, incluidos representantes de grandes empresas petroleras y energéticas que han mostrado interés en participar en este megaproyecto.

El gasoducto tendrá una extensión estimada de 76 kilómetros y una capacidad de transferencia de hasta 2.5 millones de barriles por día, conectando instalaciones en el Atlántico y el Pacífico y respaldado por terminales marítimas en ambos extremos.

En reuniones realizadas en 2025 para la presentación del proyecto, representantes de firmas como Exxon Mobil, Shell, Mitsubishi, Sumitomo Corporation y otras mostraron interés en el proceso, que se espera culmine con la selección de un concesionario antes del cuarto trimestre de 2026.

Este gasoducto no solo busca integrar la oferta energética del país, sino también atender las necesidades de transporte de combustibles líquidos y gases licuados de petróleo de un mercado internacional en crecimiento, especialmente entre Estados Unidos y Asia.

El embalse proyectado en el
El embalse proyectado en el Río Indio contempla una inversión de hasta $1,600 millones y busca reforzar el abastecimiento de agua para la operación del Canal y el consumo humano. (Adobe Stock).

Específicamente, el gasoducto buscará transportar los tres gases principales: propano, butano y etano.

Río Indio y la ampliación de la infraestructura hídrica

Otro componente clave del plan de inversiones es la construcción de un embalse sobre el río Indio, diseñado para mejorar la disponibilidad de agua en la cuenca del Canal y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo.

La ACP ha desarrollado estudios sociales y ambientales, así como procesos de consulta con comunidades locales, para avanzar en el diseño de este proyecto, que también podría incluir reasentamientos en zonas afectadas.

El embalse de Río Indio busca no solo reforzar la resiliencia del Canal frente a eventos climáticos extremos y la variabilidad de los ciclos de lluvia, sino también mejorar la disponibilidad de agua potable para comunidades fuera del Canal, en particular en áreas urbanas densamente pobladas.

La Autoridad del Canal de
La Autoridad del Canal de Panamá busca diversificar sus fuentes de ingresos mediante nuevos proyectos portuarios, energéticos y logísticos, más allá del cobro de peajes por tránsito de buques. EFE/ Carlos Lemos.

Como parte de su transformación estratégica, la ACP también ha explorado la expansión de corredores terrestres que facilitan la interconexión entre puertos, zonas logísticas y áreas internas del país.

Projectos de tipo corredor logístico terrestre buscan crear rutas más eficientes para el transporte de carga desde las terminales marítimas hasta centros de distribución y zonas industriales, mejorando la integración entre el comercio marítimo y el terrestre.

El objetivo de estas obras no es solo incrementar la capacidad de manejo de carga, sino también diversificar las fuentes de ingresos del Canal más allá del tránsito de buques, profundizando en la integración multimodal y potenciando el papel de Panamá como nodo clave en las cadenas globales de valor.

Temas Relacionados

Canal de PanamáPuertosGasoductoEnergíaLicitación

Últimas Noticias

El gobierno salvadoreño apuesta por el desarrollo integral de Sonsonate Norte

Las autoridades municipales y nacionales articulan proyectos de agua potable, infraestructura vial, alumbrado y seguridad, mientras fomentan el turismo y preservan tradiciones indígenas en los distritos de la región.

El gobierno salvadoreño apuesta por

Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa impulsa medida contra la minería marina en Costa Rica

Proyecto busca evitar riesgos ambientales y asegurar el bienestar de quienes dependen de los ecosistemas costeros

Comisión de Ambiente de la

Así progresa el montaje de la residencia de Shakira en la capital salvadoreña

El montaje del espectáculo de Shakira avanza a ritmo acelerado en San Salvador, con más de 150 profesionales y una infraestructura nunca antes vista en el país

Así progresa el montaje de

República Dominicana depende del oro para sus exportaciones y enfrenta el reto de diversificar su economía

El oro representó cerca de la mitad de las exportaciones dominicanas en 2025, según la Dirección General de Aduanas, lo que evidencia una estructura comercial altamente concentrada y expone al país a los vaivenes del mercado internacional de metales preciosos

República Dominicana depende del oro

Guatemala firma acuerdo comercial con EE.UU. que elimina aranceles para exportaciones nacionales

La adopción de este pacto bilateral amplía el acceso de bienes nacionales al mercado estadounidense, ofreciendo condiciones preferenciales a productos agrícolas, textiles y manufactureros

Guatemala firma acuerdo comercial con

TECNO

Mucho más que el iPhone

Mucho más que el iPhone 18: la ambiciosa renovación de productos que Apple prepara para 2026

Cualquiera puede ser víctima: el peligro de la sextorsión con IA que ya no necesita tus fotos reales

Las guerreras K-pop de Netflix, el fenómeno digital que ganaría un Oscar a mejor película animada

Steam regala dos juegos para PC por tiempo limitado y quedan en tu biblioteca para siempre

Hackeo en Tinder: Match Group admite brecha de seguridad que afectó a varios usuarios

ENTRETENIMIENTO

“Se podía sentir la energía

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón

Murió Catherine O’Hara, estrella de ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’

“En fin, nadie me escucha”: Mark Hamill y su reclamo sobre una oportunidad perdida en Star Wars

Este fue elegido como el momento cinematográfico más épico de los últimos 50 años

Netflix estrenará un documental sobre los inicios de los Red Hot Chili Peppers

MUNDO

La apreciación del euro amenaza

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”

Descubren joyas reales ocultas por el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial

La ONU denunció restricciones de los hutíes que paralizan la ayuda en Yemen

El gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas kurdas sellaron un acuerdo para consolidar el alto el fuego