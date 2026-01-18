Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

Actualmente, la Comisión de Reformas Electorales, analiza los cambios que se implementarán en el proceso de 2029. EFE/ David Toro

Dos de los principales gremios empresariales de Panamá se pronunciaron sobre puntos que consideran clave para el desarrollo del país.

Por un lado, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió corregir la permanencia de la llamada “válvula de escape” en la reforma electoral que se discute en 2026, al sostener que esa excepción permite a los partidos evadir la postulación paritaria de 50% mujeres y 50% hombres.

Por el otro, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá centró su mensaje en el impulso a la innovación empresarial y convocó al sector productivo a participar en el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025, cuyas inscripciones cierran el 26 de enero.

En el caso de Apede, su pronunciamiento se da en un momento en que el país enfrenta la discusión y aprobación de las reformas electorales que definirán las reglas del proceso de 2029.

Aunque dentro de la Comisión de Reformas Electorales se debaten aspectos como el principio constitucional de proporcionalidad, el gremio subrayó que no puede dejarse de lado la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política si se aspira a fortalecer la calidad de la democracia.

Las sesiones ordinarias de la Comisión Electoral se retomarán el 29 de enero de 2026.

En un documento firmado por su presidenta, Giulia De Sanctis, Apede cuestionó que, por primera vez en más de dos décadas de procesos de reforma electoral, la Comisión no haya eliminado la excepción contenida en el artículo 373 del Código Electoral, conocida como la “válvula de escape”.

Según el gremio, históricamente la Comisión había avanzado en fortalecer el principio de paridad y era durante el debate legislativo cuando esta excepción volvía a incorporarse. En esta ocasión, el retroceso se produjo desde la propia instancia técnica de consenso.

Apede sostuvo que la experiencia comparada en América Latina demuestra que la paridad efectiva tiene resultados tangibles, con niveles de representación femenina que oscilan entre 45% y 52% en parlamentos y gobiernos locales.

En contraste, Panamá se mantiene rezagado, con porcentajes de entre 21% y 23%, pese a avances leves en el número de postulaciones femeninas y a los esfuerzos sostenidos del movimiento de mujeres.

Presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Giulia De Sanctis. Cortesía

El gremio indicó que la brecha persiste porque la mayoría de las candidaturas principales continúan siendo ocupadas por hombres, mientras que las mujeres se concentran en cargos de suplencia.

En ese sentido, advirtió que la fórmula actual no corrige desigualdades estructurales, sino que las reproduce, al permitir que los partidos se eximan del cumplimiento de la postulación paritaria alegando una supuesta falta de participación femenina certificada por instancias internas.

Por ello, Apede pidió que la permanencia de la “válvula de escape” sea revisada y corregida, ya sea en la etapa final del proyecto o durante el debate legislativo en la Asamblea Nacional, al considerar que mantener esta excepción debilita la credibilidad de las reformas y contradice compromisos asumidos por Panamá en materia de igualdad de género y fortalecimiento institucional.

Desde el ámbito empresarial, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá enfocó su pronunciamiento en la innovación como motor de desarrollo.

El gremio recordó que el Premio Nacional a la Innovación Empresarial cumple 19 años de trabajo continuo junto a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y que está abierto a empresas de todos los tamaños y sectores productivos.

Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias. Cortesía

La Cámara subrayó que cuando se habla de innovación se habla de impacto real: de empresas que producen mejor, que usan la tecnología con propósito, que optimizan recursos y que entienden que poner a las personas en el centro también es innovar.

En su planteamiento, innovación es sinónimo de competitividad y productividad, pero, sobre todo, de empleo.

“El empleo digno y formal es la mejor política social”, señaló la Cámara, que consideró la innovación como una de las vías más efectivas para generar oportunidades sostenibles.

Además, destacó que esta edición del premio mantiene la categoría Empresaria del Año, orientada a reconocer el liderazgo femenino y su impacto en el ámbito empresarial.