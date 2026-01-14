Panamá adelanta licitaciones por más de $120 millones para reforzar la alimentación escolar

Dos empresas han mostrado interés en el contrato de suministro de leche a los centros educativos.

El Ministerio de Educación de Panamá avanza en una serie de licitaciones públicas orientadas a reforzar la alimentación de los estudiantes en los centros educativos oficiales del país, en un contexto marcado por el debate regional sobre seguridad alimentaria, nutrición infantil y eficiencia en el gasto público.

De acuerdo con los documentos oficiales del acto público, el precio de referencia del contrato denominado “Suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos para la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos, a nivel nacional” asciende a $95,586,976.80.

La licitación contempla la provisión de insumos alimentarios destinados a estudiantes de educación preescolar y primaria en todas las regiones educativas del país, durante un periodo de ejecución de 670 días calendario.

En la reunión previa y de homologación del pliego participaron como posibles proponentes o interesados Importadora Virzi, S.A., Agroindustrias Panamá, S.A. y Distribuidora Mini Market, S.A., según el acta del evento.

El almuerzo escolar es concebido como un tiempo de comida que integra alimentos de todos los grupos nutricionales —vegetales, frutas, almidones, granos, cereales y proteínas—, organizados en menús diseñados por nutricionistas y dietistas del Ministerio de Educación.

El contrato se ejecutará mediante entregas periódicas y escalonadas, con distribución diferenciada por regiones educativas.

Según lo establecido en los pliegos, este servicio aporta entre 25% y 35% de la Alimentación Diaria Recomendada para la población escolar, un componente considerado clave para el rendimiento académico y la permanencia en el sistema educativo, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad social.

Cobertura

El contrato se ejecutará mediante entregas periódicas y escalonadas, con distribución diferenciada por regiones educativas, desde Bocas del Toro y Darién hasta las comarcas indígenas y áreas de difícil acceso.

El precio promedio por menú se sitúa en torno a $1.81 y $1.82, dependiendo de la región, y el modelo logístico incluye el transporte, la descarga en sitio y la coordinación con los centros educativos, lo que convierte al proceso en uno de los más complejos del portafolio de compras públicas del sector educativo.

Además del almuerzo escolar, el Ministerio de Educación mantiene abiertas otras licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Complementaria Escolar.

Entre ellas destaca el suministro de galleta nutricionalmente mejorada para los centros educativos oficiales, cuyo precio de referencia asciende a $9,075,325.77.

Este producto forma parte del desayuno escolar y está diseñado para cubrir una porción relevante de los requerimientos energéticos diarios de los estudiantes, especialmente en comunidades donde el acceso a alimentos balanceados es limitado.

Alimentación

Otra contratación en curso corresponde al suministro, transporte y entrega de quesos destinados al desayuno escolar saludable, con un precio de referencia de $774,466.56.

Este componente busca reforzar el aporte de proteínas y calcio en la dieta de los escolares, complementando otros alimentos incluidos en el menú matutino.

A estas licitaciones se suma el proceso para el suministro de leche semidescremada fortificada, uno de los pilares históricos del programa de alimentación escolar en Panamá.

La licitación tiene un precio de referencia de $16,520,514.43. En la reunión previa y de homologación del pliego participaron como posibles proponentes o interesados Productos Nevada, S. de R.L. e Industrias Lácteas, S.A., de acuerdo con el acta del evento. Los pliegos establecen la provisión de leche simple y saborizada, con precios de referencia calculados a partir de contratos previos y estudios de mercado, ajustados por costos de transporte e imprevistos.

El desayuno escolar, en conjunto, aporta entre 20% y 30% de la Alimentación Diaria Recomendada, según lo estipulado por el Ministerio de Educación.

Las autoridades buscan ofrecer alimentos nutritivos a los estudiantes. -(Jovani Pérez, Infobae)

Al sumar los precios de referencia de los actos mencionados —almuerzo escolar ($95,586,976.80), leche semidescremada ($16,520,514.43), galleta nutricionalmente mejorada ($9,075,325.77) y quesos ($774,466.56)— el volumen total asciende a $121,957,283.56, una cifra que dimensiona el peso presupuestario del programa de alimentación escolar dentro de la compra pública educativa.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han señalado que este tipo de programas no solo contribuyen a mejorar los indicadores nutricionales, sino que también tienen efectos positivos en la asistencia escolar, la reducción de la deserción y el desarrollo cognitivo de la niñez.

Sin embargo, estos procesos también suelen estar bajo escrutinio público por su volumen presupuestario y su impacto fiscal.

En Panamá, la alimentación escolar representa uno de los rubros más relevantes dentro del presupuesto operativo del Ministerio de Educación, lo que obliga a mantener altos estándares de transparencia, trazabilidad y control en cada etapa de la contratación y ejecución.

El diseño del programa “Estudiar sin Hambre”, que amplió y reorganizó los esquemas previos de vaso de leche y galleta nutricional, respondió precisamente a la necesidad de integrar criterios nutricionales más completos y de fortalecer la cobertura a nivel nacional.