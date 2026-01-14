Panamá

Panamá adelanta licitaciones por más de $120 millones para reforzar la alimentación escolar

El paquete incluye almuerzos, leche, galletas y quesos para centros educativos oficiales.

Guardar
Dos empresas han mostrado interés
Dos empresas han mostrado interés en el contrato de suministro de leche a los centros educativos.

El Ministerio de Educación de Panamá avanza en una serie de licitaciones públicas orientadas a reforzar la alimentación de los estudiantes en los centros educativos oficiales del país, en un contexto marcado por el debate regional sobre seguridad alimentaria, nutrición infantil y eficiencia en el gasto público.

De acuerdo con los documentos oficiales del acto público, el precio de referencia del contrato denominado “Suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos para la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos, a nivel nacional” asciende a $95,586,976.80.

La licitación contempla la provisión de insumos alimentarios destinados a estudiantes de educación preescolar y primaria en todas las regiones educativas del país, durante un periodo de ejecución de 670 días calendario.

En la reunión previa y de homologación del pliego participaron como posibles proponentes o interesados Importadora Virzi, S.A., Agroindustrias Panamá, S.A. y Distribuidora Mini Market, S.A., según el acta del evento.

El almuerzo escolar es concebido como un tiempo de comida que integra alimentos de todos los grupos nutricionales —vegetales, frutas, almidones, granos, cereales y proteínas—, organizados en menús diseñados por nutricionistas y dietistas del Ministerio de Educación.

El contrato se ejecutará mediante
El contrato se ejecutará mediante entregas periódicas y escalonadas, con distribución diferenciada por regiones educativas.

Según lo establecido en los pliegos, este servicio aporta entre 25% y 35% de la Alimentación Diaria Recomendada para la población escolar, un componente considerado clave para el rendimiento académico y la permanencia en el sistema educativo, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad social.

Cobertura

El contrato se ejecutará mediante entregas periódicas y escalonadas, con distribución diferenciada por regiones educativas, desde Bocas del Toro y Darién hasta las comarcas indígenas y áreas de difícil acceso.

El precio promedio por menú se sitúa en torno a $1.81 y $1.82, dependiendo de la región, y el modelo logístico incluye el transporte, la descarga en sitio y la coordinación con los centros educativos, lo que convierte al proceso en uno de los más complejos del portafolio de compras públicas del sector educativo.

Además del almuerzo escolar, el Ministerio de Educación mantiene abiertas otras licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Complementaria Escolar.

Entre ellas destaca el suministro de galleta nutricionalmente mejorada para los centros educativos oficiales, cuyo precio de referencia asciende a $9,075,325.77.

En Panamá, la alimentación escolar
En Panamá, la alimentación escolar representa uno de los rubros más relevantes dentro del presupuesto operativo del Ministerio de Educación.

Este producto forma parte del desayuno escolar y está diseñado para cubrir una porción relevante de los requerimientos energéticos diarios de los estudiantes, especialmente en comunidades donde el acceso a alimentos balanceados es limitado.

Alimentación

Otra contratación en curso corresponde al suministro, transporte y entrega de quesos destinados al desayuno escolar saludable, con un precio de referencia de $774,466.56.

Este componente busca reforzar el aporte de proteínas y calcio en la dieta de los escolares, complementando otros alimentos incluidos en el menú matutino.

A estas licitaciones se suma el proceso para el suministro de leche semidescremada fortificada, uno de los pilares históricos del programa de alimentación escolar en Panamá.

La licitación tiene un precio de referencia de $16,520,514.43. En la reunión previa y de homologación del pliego participaron como posibles proponentes o interesados Productos Nevada, S. de R.L. e Industrias Lácteas, S.A., de acuerdo con el acta del evento. Los pliegos establecen la provisión de leche simple y saborizada, con precios de referencia calculados a partir de contratos previos y estudios de mercado, ajustados por costos de transporte e imprevistos.

El desayuno escolar, en conjunto, aporta entre 20% y 30% de la Alimentación Diaria Recomendada, según lo estipulado por el Ministerio de Educación.

Las autoridades buscan ofrecer alimentos
Las autoridades buscan ofrecer alimentos nutritivos a los estudiantes. -(Jovani Pérez, Infobae)

Al sumar los precios de referencia de los actos mencionados —almuerzo escolar ($95,586,976.80), leche semidescremada ($16,520,514.43), galleta nutricionalmente mejorada ($9,075,325.77) y quesos ($774,466.56)— el volumen total asciende a $121,957,283.56, una cifra que dimensiona el peso presupuestario del programa de alimentación escolar dentro de la compra pública educativa.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han señalado que este tipo de programas no solo contribuyen a mejorar los indicadores nutricionales, sino que también tienen efectos positivos en la asistencia escolar, la reducción de la deserción y el desarrollo cognitivo de la niñez.

Sin embargo, estos procesos también suelen estar bajo escrutinio público por su volumen presupuestario y su impacto fiscal.

En Panamá, la alimentación escolar representa uno de los rubros más relevantes dentro del presupuesto operativo del Ministerio de Educación, lo que obliga a mantener altos estándares de transparencia, trazabilidad y control en cada etapa de la contratación y ejecución.

El diseño del programa “Estudiar sin Hambre”, que amplió y reorganizó los esquemas previos de vaso de leche y galleta nutricional, respondió precisamente a la necesidad de integrar criterios nutricionales más completos y de fortalecer la cobertura a nivel nacional.

Temas Relacionados

PanamáEducaciónAlimentaciónMinisterio de EducaciónLicitaciónDesnutrición

Últimas Noticias

Ante el Congreso, Bernardo Arévalo llamó a buscar mayor transparencia y a luchar contra la corrupción

En cumplimiento constitucional, el presidente subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad y solicitó a los parlamentarios respaldo para nuevas iniciativas legales

Ante el Congreso, Bernardo Arévalo

Universidad de Costa Rica introduce tecnología avanzada para detectar nueve tipos de cáncer

Con una simple muestra de sangre se identifican tumores en órganos como estómago, páncreas y ovario antes de que los síntomas aparezcan

Universidad de Costa Rica introduce

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Las hospitalizaciones también disminuyeron, pero las autoridades sanitarias advierten que la vigilancia debe mantenerse.

Panamá reduce a la mitad

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes

Las autoridades han indicado que un sistema de alta presión asociado traerá ráfagas y cambios en las condiciones del clima en diversas regiones, especialmente en áreas elevadas del occidente y nororiente del país

El Observatorio de Amenazas advierte

Uniforme escolar de Costa Rica incluirá piezas más funcionales y adaptadas a la edad y las necesidades de los alumnos

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica autorizó el uso de tenis y zapatos deportivos para los estudiantes durante su jornada escolar. También permitirá uso de traje tradicional para niños de comunidades indígenas.

Uniforme escolar de Costa Rica

TECNO

Departamento de Defensa de Estados

Departamento de Defensa de Estados Unidos integrará Grok, la IA de Elon Musk, en sus redes militares

La inteligencia artificial permite acelerar el diseño de medicamentos proteicos

Micron, proveedor de Sony y Nintendo, advierte que la escasez de RAM se extendería hasta 2028

Teléfonos que ya no son compatibles con WhatsApp: lista actualizada a enero de 2026

La consultora McKinsey introduce entrevistas con inteligencia artificial en sus procesos de selección en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

De los Red Hot Chili

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

La historia de amor de Melissa Gilbert y Timothy Busfield: del flechazo en un bar a un delicado escenario judicial

Cómo Rod Temperton dejó Heatwave y se convirtió en una figura clave en el éxito de Michael Jackson

Timothy Busfield enfrenta un tercer cargo de abuso infantil luego de que la policía allanó su casa en Nueva York

Ya hay actor confirmado para interpretar a Ozzy Osbourne en su biopic

MUNDO

El petróleo sigue al alza:

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

La primera ministra de Japón decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para renovar la coalición de gobierno

JD Vance y Marco Rubio recibieron a representantes de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca