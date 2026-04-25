El Salvador

Baja rentabilidad frena la incorporación de jóvenes a la agricultura en El Salvador

El sector agrícola salvadoreño enfrenta una notoria falta de relevo generacional, impulsada por la escasa rentabilidad y la ausencia de incentivos económicos suficientes para atraer a nuevas generaciones al campo

Guardar
El interés de los jóvenes en la agricultura salvadoreña disminuye ante la baja rentabilidad del sector agrícola. (EFE/ Roberto Escobar)
El interés de los jóvenes en la agricultura salvadoreña disminuye ante la baja rentabilidad del sector agrícola. (EFE/ Roberto Escobar)

El interés de los jóvenes por dedicarse a la agricultura ha disminuido de manera notoria en El Salvador. Así lo expuso Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), durante la entrevista en Diana Verónica y Tony.

Treminio señaló que el sector enfrenta un desinterés creciente de los jóvenes para dedicarse al trabajo agrícola. Explicó que la principal causa de este fenómeno es la baja rentabilidad de la agricultura. “Los jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura porque han visto a sus abuelos y padres dedicar toda su vida a esta actividad sin prosperar”, afirmó Treminio.

Añadió que, mientras no existan condiciones económicas que hagan viable y rentable el trabajo en el campo, es difícil que las nuevas generaciones elijan esta opción.

Al referirse a las políticas orientadas a atraer jóvenes al sector rural, Treminio recordó que durante la discusión de la Ley Integral de Comercialización de Alimentos, desde CAMPO plantearon la necesidad de aumentar primero la producción nacional como base para luego desarrollar infraestructuras como agromercados y centrales de abasto.

Luis Treminio, presidente de CAMPO, destaca la falta de incentivos económicos como principal obstáculo para atraer a nuevas generaciones al agro en El Salvador. (Redes de Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y Ganadería)
Luis Treminio, presidente de CAMPO, destaca la falta de incentivos económicos como principal obstáculo para atraer a nuevas generaciones al agro en El Salvador. (Redes de Óscar Domínguez, Viceministro de Agricultura y Ganadería)

Señaló que, en la práctica, la creación de estas infraestructuras se realizó antes de asegurar el respaldo productivo necesario. Explicó que, al no haber suficiente producción nacional, los agromercados y la central de abasto terminan abasteciéndose de productos importados, lo que, en su opinión, no contribuye a fortalecer la producción local.

Treminio sostuvo que para que los jóvenes se incorporen a la agricultura se requieren subvenciones directas y precios de compra que realmente cubran los costos de producción. Relató que incluso en reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura, se habló de la necesidad de un subsidio del 60 % para que los agricultores nacionales puedan competir.

Indicó que estos planteamientos no avanzaron hacia la ejecución y que la falta de incentivos sigue desmotivando la incorporación de nuevos agricultores. “Mientras no se haga rentable la agricultura, ningún joven va a querer dedicarse a esta actividad”, concluyó.

Predominio de productores mayores y brecha de género en el agro salvadoreño

El Censo Agropecuario y de Pesca 2025, elaborado por el Banco Central de Reserva, muestra que la producción agrícola en El Salvador está concentrada en adultos de mediana edad y evidencia una marcada brecha de género.

El envejecimiento de los productores y la baja incorporación de jóvenes y mujeres representa un reto para el relevo generacional en el agro salvadoreño. (Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería)
El envejecimiento de los productores y la baja incorporación de jóvenes y mujeres representa un reto para el relevo generacional en el agro salvadoreño. (Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

En el caso del maíz, se registran 400,803 productores, de los cuales el 99.97 % son personas naturales. El 77 % corresponde a hombres y el 23 % a mujeres. La mayoría de estos productores tiene entre 45 y 54 años de edad, lo que refuerza la tendencia señalada por Treminio sobre el envejecimiento del sector.

Para el cultivo de frijol, el número de productores asciende a 214,739. De estos, el 78.2 % son hombres y el 21.8 % mujeres. Al igual que en el maíz, la franja etaria predominante es la de 45 a 54 años.

En cuanto al arroz, la cifra es menor: 648 personas reportadas como productoras. El 90.7 % son hombres y el 9.3 % mujeres. Entre los hombres, la mayoría se encuentra en el rango de 50 a 54 años, seguido por quienes tienen entre 55 y 59 años. Para las mujeres, la edad predominante es de 45 a 49 años, seguida por el grupo de 55 a 59 años.

Estos datos confirman que la actividad agrícola en El Salvador está sostenida principalmente por adultos de mediana edad y que la participación femenina, aunque significativa, todavía está por debajo de la masculina. El relevo generacional sigue siendo un desafío central para el futuro del sector.

Temas Relacionados

Agricultura El SalvadorCámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores AgropecuariosJuventud RuralBrecha de GéneroEl Salvador

Últimas Noticias

Honduras prioriza estrategia turística frente a destinos como Belice y Punta Cana

Nuevas rutas aéreas, como el enlace con Ciudad de México, buscan diversificar los mercados emisores

Honduras prioriza estrategia turística frente a destinos como Belice y Punta Cana

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala

La iniciativa impulsada por el gobierno y el Crédito Hipotecario Nacional posibilitó que familias sin vivienda accedan a un hogar bajo condiciones preferenciales, marcando un precedente en la política habitacional del país

El programa Mi Primera Casa supera las mil viviendas entregadas en Guatemala

Costa Rica recibe tercer vuelo de migrantes deportados por Estados Unidos

Un tercer grupo de extranjeros llegó a territorio costarricense bajo un acuerdo bilateral con autoridades estadounidenses

Costa Rica recibe tercer vuelo de migrantes deportados por Estados Unidos

Panamá: El presidente Mulino consolida respaldo al Plan Nacional de Agua en Azuero

La sesión ampliada del gabinete en La Villa de Los Santos marcó el refuerzo oficial al proyecto que incrementa la provisión hídrica a comunidades históricamente desabastecidas, mediante pozos rehabilitados y mejoras en plantas potabilizadoras en varias provincias

Panamá: El presidente Mulino consolida respaldo al Plan Nacional de Agua en Azuero

Guatemala: Unión Europea manifiesta inquietud por la intervención de la Corte en proceso de Fiscal General

El posicionamiento surgió tras la orden judicial de recalificar a los candidatos, medida que, según la Delegación, modificó de manera injustificada los parámetros de evaluación y afectó la confianza en el proceso institucional

Guatemala: Unión Europea manifiesta inquietud por la intervención de la Corte en proceso de Fiscal General

TECNO

Tether y otras criptomonedas: este es su valor

Tether y otras criptomonedas: este es su valor

Desarrollan una piel electrónica elástica que permite a los robots responder al tacto

Detectan a fabricante de software espía distribuyendo apps falsas para Android

Esta es la máquina ideada por Steve Jobs que fue usada para crear la internet pública

La supercomputadora sin límites es posible: Oxford usa teletransportación cuántica para conectar procesadores separados

ENTRETENIMIENTO

El día que Michael Jackson tuvo un colapso nervioso y se encerró llorando en un baño: “Creen que soy un fenómeno”

El día que Michael Jackson tuvo un colapso nervioso y se encerró llorando en un baño: “Creen que soy un fenómeno”

Helena Bonham Carter abandona el rodaje de la nueva temporada de ‘The White Lotus’ y será sustituida por otra actriz: “Simplemente no era la adecuada”

Cómo Steve Carell rompió el molde y cambió la historia de The Office

La razón por la que Iron Maiden no estará en su propia ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock

Así nació la complicidad entre los actores de Malcolm in the Middle, según su director

MUNDO

Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

El régimen de Teherán amenazó con “responder” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes

El régimen de Irán arrestó a 239 opositores acusados de colaborar con “enemigos” en la guerra

El canciller del régimen de Irán entregó en Pakistán su lista de “respuestas” a Estados Unidos

La incertidumbre y el bloqueo del estrecho de Ormuz impiden restablecer la normalidad en Medio Oriente