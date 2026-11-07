Opinión

Argentina e India: de un vínculo económico periférico a uno estratégico

El crecimiento exponencial de la India es fruto de su sólida estrategia de desarrollo y abre oportunidades únicas de negocios para ambos países

Reunión Bilateral entre Javier Milei y Narendra Modi en Buenos Aires.
Reunión Bilateral entre Javier Milei y Narendra Modi en Buenos Aires.
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La relación comercial bilateral con la India experimentó una transformación profunda en las últimas dos décadas. Lo que a inicios de los años 2000 era un vínculo marginal se ha convertido en el inicio de una asociación estratégica. En aquel tiempo era un atrevimiento expresarlo como una relación relevante para el futuro e identificar las oportunidades y desafíos que se presentaban. Actualmente se sustenta en la complementariedad económica y en la convergencia de intereses internacionales en un contexto global de creciente complejidad. A pesar de los resultados notables del intercambio, aún quedan algunos desafíos para consolidar el sendero.

Los datos reflejan esta evolución. Entre 2005 y 2025, las exportaciones argentinas a India crecieron de USD 746 millones a USD 4.712 millones, y el intercambio total pasó de USD 1.008 millones a USD 5.636 millones. El país asiático pasó de socio secundario a quinto destino de los envíos argentinos y sexto socio comercial. El superávit comercial argentino aumentó de USD 484 millones a USD 3.788 millones, ubicando a este mercado entre los principales generadores de saldo positivo de divisas comerciales. Estas cifras responden a la dinámica demanda india asociada a su acelerado crecimiento económico que Argentina ha logrado aprovechar pese a los frecuentes cambios registrados en su estrategia de inserción internacional. También contribuyeron períodos de términos de intercambio excepcionalmente favorables para Argentina durante parte de las últimas dos décadas.

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En lo sectorial, si bien los complejos de soja y girasol siguen siendo centrales, surgieron sectores de gran relevancia como la minería. El oro y el litio, casi inexistentes en la relación bilateral en 2005, entraron en los principales rubros exportados en 2025, con expectativas de crecimiento, a los que se sumaría el sector hidrocarburos. En las importaciones, el perfil mutó desde insumos textiles y químicos hacia productos finales como agroquímicos, farmacéuticos, combustibles y componentes industriales que necesita el campo y la industria local. El resultado es una matriz más compleja y diversificada, en parte gracias a los cambios regulatorios y las negociaciones entre ambos países.

Las inversiones también muestran la maduración del vínculo. La inversión directa india en Argentina, inexistente en 2005, superaría los USD 1.200 millones en sectores como servicios basados en el conocimiento, agroquímicos, farmacia, ensamblaje industrial y recursos naturales, donde el RIGI adquiere un rol protagónico. En paralelo, firmas argentinas tecnológicas, alimentarias e industriales ganan terreno en India, donde compiten bajo condiciones asimétricas de tamaño y en una cultura milenaria y sofisticada.

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Así, la relación dejó de sustentarse exclusivamente en el intercambio de bienes básicos para incorporar flujos de inversión y mayores espacios de cooperación tecnológica, consolidando una agenda de largo plazo con amplias oportunidades de profundización.

India demanda crecientes cantidades de bienes para su seguridad alimentaria, energética, sanitaria y de desarrollo, productos en los que Argentina tiene ventajas competitivas. Por su parte, nuestro país requiere bienes y servicios de alta calidad y bajo costo, tanto por razones productivas como sociales, algo que India ofrece en el mercado mundial con éxito. A esto se suman opciones de mayor cooperación tecnológica, inversiones conjuntas en sectores críticos y el desarrollo de cadenas de valor ligadas a la transición energética, la tecnología avanzada, la biotecnología, y el uso de ambos países como plataformas de expansión regional. Este potencial enfrenta desafíos, como barreras regulatorias, logísticas y administrativas, entre otras. Sin embargo, muchas de las del pasado fueron superándose lo que puede ser un buen augurio de lo que suceda de aquí en adelante.

Como balance, se ha logrado construir una relación económica de creciente beneficio mutuo y es de esperarse que esta dinámica continúe, dados los escenarios nacionales y globales.

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