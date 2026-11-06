Opinión

Los dos pre papas que visitaron la Argentina

En 1824, el cardenal Juan María Mastal, luego nombrado Pío IX, pasó por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, donde realizó un traumatizante cruce de la cordillera de los Andes en burro. En 1934, el cardenal Eugenio Pacelli, quien en 1939 fue instituido como Santo Padre con el nombre de Pío XII, brindó en Buenos Aires una misa para más de un millón de personas

Papa Pío XII
En 1934 visitó el país el cardenal Eugenio Pacelli, quien en 1939 fue instituido como Santo Padre con el nombre de Pío XII (Crédito: De Bundesarchiv, Bild 102-00535 / CC-BY-SA 3.0)
Guardar

Como bien se sabe, Juan Pablo II fue el primer Papa que visitó la Argentina, pero antes lo hicieron dos sacerdotes que luego fueron papas: en 1824, el cardenal Juan María Mastai, quien más tarde se convertiría en el papa Pío IX, y en 1934, el cardenal Eugenio Pacelli, quien en 1939 fue instituido como Santo Padre con el nombre de Pío XII.

Mastai dejó testimonio en un diario de viaje de su experiencia en la Argentina y Chile, incluyendo un cruce en burro de la Cordillera de los Andes, cuyos senderos de cornisa y precipicios, lo aterrorizaron. Mejor descibir su impresión con palabras propias: “En cuatro sitios me dispuse para bien morir; los cuales atravesé con los ojos cerrados, dejándome guiar por la mula que montaba y recitando jaculatorias”.

PUBLICIDAD

El joven y refinado sacerdote, entonces de 31 años, formó parte de una misión diplomática de la Santa Sede, que en territorio argentino pasó por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. En su estadía en Buenos Aires, la delegación de El Vaticano recibió al general José de San Martín, quien estaba próximo a exiliarse en Europa.

Ciento diez años más tarde, en ocasión de celebrarse el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, entre el 9 y el 14 de octubre de 1934, Buenos Aires fue escenario de las mayores concentraciones de las que se tenía memoria en el país. Familias enteras llegadas de todas partes, miles y miles de sacerdotes con sus sotanas y monjas con sus hábitos poblaron durante esos cinco días las calles de la ciudad.

PUBLICIDAD

El entonces papa Pio XI designó Legado Papal al Congreso Eucarístico a su secretario de Estado, el cardenal italiano Eugenio Pacelli, quien lo sucedería en 1939 para cumplir a su vez un largo papado de 29 años, hasta 1958.

Papa Pío IX
En 1824, el cardenal Juan María Mastai, quien más tarde se convertiría en el papa Pío IX, pasó por Argentina

Las movilizaciones de feligreses de la Capital Federal, sus inmediaciones, las provincias y aún de otros países fueron impresionantes, especialmente las que se congregaron en torno al monumento a la Constitución Nacional y a las Cuatro Regiones Argentinas, más conocido como Monumento de los Españoles, en el amplio cruce entre las avenidas del Libertador y Sarmiento. Allí fueron emplazados cuatro altares presididos por una cruz de 35 metros de altura, obra del ingeniero Jorge Mayol, que fue el símbolo del evento. En ese mismo lugar fueron oficiadas las ceremonias principales.

Testimonios de la época hablan de la presencia de más de un millón de personas para asistir a la misa oficiada por el cardenal Pacelli, coronada por un mensaje de seis minutos del papa Pío XI emitido desde el Vaticano y propalado por altavoces, en el que impartió la bendición a los presentes, invocó a la Virgen de Luján y a los mártires jesuitas del Paraguay, Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo. ​

Pacelli, a quien se observó en todo momento como un hombre ensimismado, no pudo evitar un módico gesto de asombro en la jornada dedicada a los niños, cuando un nutrido grupo de sacerdotes administró la primera comunión nada menos que a 107 mil niños y niñas. “Presenciar eso fue como haber estado en el Paraíso”, dicen que se le escuchó comentar.

Más profano resulta comentar que en previsión de la visita de decenas de miles de peregrinos fueron programadas múltiples actividades turísticas y comerciales. El Congreso Eucarístico fue auspiciado por numerosas empresas nacionales e internacionales y grandes tiendas comerciales. Se promocionaron visitas a La Plata, Luján, Tigre, San Carlos de Bariloche, Iguazú y Mar del Plata, con tarifas subsidiadas.

Para la ocasión se instrumentó un voucher para los visitantes, donde constaban los datos del titular, domicilio en el que se alojaba y servicios turísticos contratados. Las empresas de ferrocarril vendieron “paquetes” para viajes de media y larga distancia. Las de transporte urbano, abonos de tranvía con notables descuentos. Los colectivos, en cambio, no ofrecieron nada. Sabían que su propuesta fracasaría. Es que entonces eran tan angostos sus pasillos que ninguna mujer se hubiera atrevido a subir.

El paseo más demandado resultó el de Luján, principalmente la Basílica. Hasta allí fue Pacelli y lo recordó en 1947, ya siendo papa, cuando en un mensaje al Congreso Mariano Nacional celebrado en esa ciudad, dijo que al arribar a la sacristía de la Basílica sintió haber llegado al “fondo del alma del gran pueblo argentino”.

Temas Relacionados

Papa Pío IXPapa Pío XIIÚltimas noticias

Últimas Noticias

León XIV en Argentina ¿vengan todos, vamos todos?

El pontífice, nacido en Chicago y antiguo obispo de Chiclayo, llegará al país tras visitar Uruguay, en una agenda que lo llevará también a Perú, de acuerdo con el texto

León XIV en Argentina ¿vengan todos, vamos todos?

Los cambios sociales surgen de la calle, no de los escritorios

Mientras el papa León XIV llega a la Argentina para hablar de las bondades de la Doctrina Social de la Iglesia, la ultraderecha recibe golpes electorales en varios países del mundo

Los cambios sociales surgen de la calle, no de los escritorios

El talento senior en el éxito del Invap: cuando la capacidad de los mayores es aprovechada por las empresas

En un mundo en el que la longevidad y la experiencia son cada vez más valiosas, subestimar a los Silver es un error. Quienes entiendan esta tendencia tendrán una ventaja competitiva en la economía del mañana

El talento senior en el éxito del Invap: cuando la capacidad de los mayores es aprovechada por las empresas

Chaco cumplió una obligación internacional con las víctimas

Del caso Amanda Encaje a la puesta en funcionamiento de la primera Defensoría Pública de Víctimas con dedicación exclusiva en la provincia

Chaco cumplió una obligación internacional con las víctimas

Inteligencia artificial y Poder Judicial: los desafíos de una justicia más moderna, eficiente y humana

El presente artículo fue elaborado a propósito de las jornadas sobre “Inteligencia Artificial y Poder Judicial”, realizadas el 5 de noviembre de 2026 en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que contaron con las exposiciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky

Inteligencia artificial y Poder Judicial: los desafíos de una justicia más moderna, eficiente y humana

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

TELESHOW

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

Iliana le dedicó una carta a su papá Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte: “Gracias por seguir acá”

Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

INFOBAE AMÉRICA

Tolkien, el hombre detrás de la Tierra Media: una infancia difícil, un amor prohibido y la fe que lo volvió inflexible

Tolkien, el hombre detrás de la Tierra Media: una infancia difícil, un amor prohibido y la fe que lo volvió inflexible

Crisis en Paraguay: el presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo