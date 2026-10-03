Opinión

Brasil: sin margen fiscal

El mayor socio del Mercosur Brasil llega a las elecciones con las finanzas públicas comprometidas: La deuda pública llegó a 100% del PBI, el déficit de la administración central a 10% del PBI y la actividad estancada

La deuda pública ya empieza a ser una carga para la economía y se refleja en la desaceleración del crecimiento económico (Foto: Europa Press)
La deuda pública ya empieza a ser una carga para la economía y se refleja en la desaceleración del crecimiento económico (Foto: Europa Press)
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Brasil llega a las elecciones presidenciales con una incipiente crisis fiscal que promete ser uno de los principales desafíos para el próximo gobierno. Después de casi cuatro años de gestión de Lula, el déficit consolidado de las finanzas públicas se aproxima al 10% del PBI, según los datos del Banco Central de Brasil.

El deterioro es evidente frente al déficit de 4% que dejó Bolsonaro en 2022, aún después de la pandemia.

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Parte del deterioro de los últimos años se explica por el resultado primario. Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario. Pero desde inicios de su gestión, lo revirtió y este año apunta a un déficit de 0,7% del PBI.

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El deterioro es evidente frente al déficit de 4% que dejó Bolsonaro en 2022, aún después de la pandemia

Pero el principal factor de presión sobre las cuentas públicas está en los intereses de la deuda.

Brasil enfrenta una combinación de elevado endeudamiento con altas tasas de interés en moneda local, catapultando la carga de intereses de la deuda pública.

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Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario

La tasa de interés sobre la deuda local supera actualmente el 14% anual, un nivel similar al observado durante los últimos meses del gobierno de Dilma Rousseff, antes de su impeachment. Pero esta vez, con una inflación cercana al 4%, la tasa de interés real se ubica alrededor del 10 por ciento.

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El principal factor de presión sobre las cuentas públicas está en los intereses de la deuda

Esta combinación tiene un impacto directo sobre la dinámica fiscal.

El pago de intereses alcanza actualmente casi 9% del PBI y constituye una de las principales fuentes del déficit.

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El pago de intereses alcanza actualmente casi 9% del PBI

Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2024, los intereses de la deuda se convirtieron en el segundo mayor componente del gasto público brasileño, por encima del gasto destinado a educación, salud, seguridad y defensa.

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Los intereses de la deuda se convirtieron en el segundo mayor componente del gasto público

La deuda pública

El persistente déficit fiscal también se refleja en la evolución del endeudamiento público.

En 2013, la deuda pública era equivalente a 60% del PBI, hoy llega al 100% del PBI.

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El persistente déficit fiscal también se refleja en la evolución del endeudamiento público

La casi totalidad de la deuda pública de Brasil es en moneda local (96,3 por ciento).

Medida en dólares, la deuda ronda los USD 1,8 billones (1,8 billones). De ese total, aproximadamente una quinta parte vence durante los próximos doce meses.

Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario. Pero desde inicios de su gestión lo revirtió

El próximo presidente asumirá con unos USD 360.000 millones de deuda que deberán ser refinanciados durante su primer año de gestión.

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El próximo presidente asumirá con unos USD 360.000 millones de deuda

A este cuadro se suma un problema adicional: la deuda pública ya empieza a ser una carga para la economía y se refleja en la desaceleración del crecimiento económico. Pese al buen desempeño de las materias primas agrícolas y de los precios de la energía, el crecimiento del PBI de Brasil se ubica en su menor nivel de los últimos cinco años.

El crecimiento del PBI de Brasil se ubica en su menor nivel de los últimos cinco años

Esto agrega presión a una dinámica de deuda/PBI ya deteriorada. El desafío del próximo gobierno, por lo tanto, será doble: corregir el resultado fiscal y, al mismo tiempo, relanzar la tasa de crecimiento.

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El desafío del próximo gobierno será doble: corregir el resultado fiscal y relanzar la tasa de crecimiento

El real en juego

El equilibrio cambiario luce cada vez más frágil y pone al real en zona de riesgo. La estrategia del Banco Central de sostener tasas de interés reales en torno al 10% ha funcionado hasta ahora como un dique de contención: garantiza el apetito por los títulos en moneda local y ancla transitoriamente la cotización de la divisa.

Pero a estos niveles la tasa Selic del Banco Central sirve más para sostener el carry y retener los capitales que para frenar la inflación. El costo lo paga el Tesoro.

La estrategia del Banco Central de sostener tasas de interés reales en torno al 10% ha funcionado hasta ahora como un dique de contención

Cerca de la mitad de la deuda pública interna está indexada a la Selic, y el resto se renueva en plazos cortos, de modo que la tasa que fija el Banco Central termina siendo, en los hechos, la tasa de la deuda.

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La carga de intereses ya es 10% del PBI y acelera la dinámica explosiva de la deuda pública

Pero el costo es creciente, la carga de intereses ya es 10% del PBI y acelera la dinámica explosiva de la deuda pública, ya en el 100% del PBI. Es una trampa clásica de tasa: el Banco Central sube la tasa para estabilizar el mercado cambiario, pero la mayor carga de intereses aumenta el déficit fiscal, reiniciando el ciclo que pide más tasa.

El Gobierno puede insistir, pero todo carry tiene un límite y lo decide el mercado.

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El Banco Central sube la tasa para estabilizar el mercado cambiario, pero la mayor carga de intereses aumenta el déficit fiscal

Los amortiguadores

Hasta ahora la economía pudo contar con dos grandes colchones para mantener bajo el riesgo país:

  1. Las reservas internacionales que se mantienen estables en torno a los USD 360.000 millones. Sus oscilaciones de los últimos años respondieron sobre todo a efectos de valuación: más de un cuarto de las reservas está invertido en otras monedas o en oro, de modo que el precio del metal y los movimientos del dólar mueven el stock sin que entre ni salga un solo dólar.
  2. En 2022 la caída del precio de los Tesoros.

La única venta significativa de reservas fue a fines de 2024, cuando el Banco Central volcó miles de millones de dólares al mercado para frenar una crisis de confianza en el real.

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La única venta significativa de reservas fue a fines de 2024, cuando el Banco Central volcó miles de millones de dólares al mercado para frenar una crisis de confianza

Segundo, el saldo comercial que apunta a cerrar el año cerca de los USD 87.000 millones, el segundo más alto de la serie después del récord de 2023. Lo explican sobre todo los mayores precios internacionales de las materias primas.

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El saldo comercial que apunta a cerrar el año cerca de los USD 87.000 millones, será el segundo más alto de la serie después del récord de 2023

El desafío para el próximo ciclo presidencial

El margen de maniobra para la próxima administración no es elevado. A pesar de las cuantiosas reservas y del saldo comercial, pretender aliviar la carga de intereses recortando la tasa de referencia sin implementar antes un ajuste fiscal desataría una salida inmediata del carry trade local.

Sin ancla fiscal ni premio por tasa, la demanda de deuda soberana caería en picada y trasladaría toda la presión sobre el tipo de cambio, materializando una devaluación del real que reavivaría el frente inflacionario.

Difícilmente haya margen para seguir procrastinando un ajuste fiscal que permita bajar la tasa de interés sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria

Difícilmente haya margen para seguir procrastinando un ajuste fiscal que permita bajar la tasa de interés sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria.

Con un déficit fiscal de 10% del PBI, un stock de deuda llegando a 100% del PBI y una economía que se estanca ante elevadas tasas de interés, la dinámica de las cuentas del Estado será el principal desafío que enfrentará quien gane las elecciones. La salud de la moneda estará en juego.

Los autores son máster en Economía de la Universidad de Tilburg, en Holanda, y en Management de la Universidad Luiss, Italia, y director de la consultora Econométrica, respectivamente

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