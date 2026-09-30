El déficit fiscal de Brasil sube al 9,48 % del PIB en doce meses hasta agosto

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Río de Janeiro, 30 sep (EFE).- El déficit de las cuentas públicas de Brasil en el acumulado de los últimos doce meses hasta agosto subió hasta el equivalente al 9,48 % del PIB, frente al 9,36 % registrado en julio, informó este miércoles el Banco Central.

La diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, incluidos el Gobierno central, los estados y municipios y las empresas estatales, alcanzó en el último año hasta agosto los 115.900 millones de reales (22.288 millones de dólares o 19.644 millones de euros).

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Los datos del emisor señalan que el déficit primario, usado como referencia en el país y que no incluye los intereses de la deuda, se redujo al 0,62 % del PIB, frente al 0,67 % registrado en los últimos doce meses hasta julio.

En cuanto a la deuda bruta del Gobierno general, el Banco Central apunta un aumento en agosto hasta el equivalente al 82,9 % del PIB, tres décimas más que en julio, al alcanzar los 11,1 billones de reales (unos 2,13 billones de dólares).

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Se trata del mayor nivel en los últimos cinco años, cuyo crecimiento es atribuido a los altos tipos de interés y al aumento de los gastos públicos.

El Banco Central bajó este mes la tasa básica de intereses de Brasil al 13,75 % anual, en un intento de frenar la inflación, que en agosto fue del 4,42 % interanual.

El Gobierno atribuye al alto costo del dinero a la actual desaceleración de la economía brasileña, que creció el 2,3 % en 2025 y la última previsión del Ejecutivo es que retroceda hasta el 2,0 % en 2026.

La previsión del mercado financiero es más pesimista pues calcula una expansión del producto interior bruto (PIB) brasileño del 1,86 % para este año, en el que Brasil celebra elecciones presidenciales y legislativas. EFE