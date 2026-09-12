Políticas públicas: cinco claves para decidir mejor

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Que una política pública sea legal no significa que sea justa. Que sea popular no significa que sea buena. Y que sea eficaz no significa que sea legítima.

Una vigilancia estatal puede estar autorizada por ley y ser desproporcionada. Un subsidio puede ser popular y distribuir recursos injustamente. Un algoritmo puede volver más eficiente un trámite y, al mismo tiempo, discriminar a determinados ciudadanos. La eficacia, la aceptación social y la legalidad son criterios necesarios, pero no responden por sí solos la pregunta decisiva, ¿debe el Estado hacerlo, de ese modo, sobre esas personas y con esas consecuencias?

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El desafío de toda gestión aparece cuando esos criterios, siendo indispensables, deben integrarse con otras exigencias de legitimidad. Toda decisión pública también debe poder justificarse por la calidad de su evidencia, la equidad de sus efectos, la proporcionalidad de sus medios, la responsabilidad de las instituciones y el respeto por la dignidad de quienes serán afectados.

La ética pública no es un adorno moral de la gestión ni una apelación abstracta a buenos valores. Es una condición de legitimidad. Gobernar éticamente no significa gobernar menos, sino saber dónde el poder debe detenerse. El poder público siempre puede más de lo que debe realizar, y precisamente por eso, ejercerlo legítimamente exige justificar sus fines, sus medios y sus límites.

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Por ello, propongo cinco criterios para fortalecer la legitimidad de las políticas públicas.

1) Distinguir legalidad de legitimidad

La legalidad es indispensable, pero no agota la responsabilidad pública. Una norma puede respetar los procedimientos y producir efectos injustos. Un programa correctamente instrumentado puede excluir a quienes más lo necesitan. Un protocolo eficiente puede vulnerar derechos.

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La legitimidad exige evidencia, proporcionalidad, equidad, transparencia y control. Cada ley, presupuesto, subsidio, impuesto o regulación distribuye bienes, cargas y riesgos. Por eso, toda decisión pública debería responder qué problema intenta resolver, quién se beneficia, quién soporta el costo, qué derechos están en juego y cómo se corregirán los errores.

La primera obligación ética del poder consiste en reconocer aquello que no debe instrumentalizar: la dignidad, la libertad, la conciencia, la vulnerabilidad, la privacidad, la verdad factual y los derechos fundamentales.

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2) Integrar evidencia, deliberación y decisión política

La evidencia científica no reemplaza la decisión política, pero la política no debe decidir contra los hechos. Los expertos no sustituyen a los representantes, aunque estos tampoco deberían legislar ignorando su aporte.

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Una política responsable necesita evidencia para diagnosticar el problema, identificar sus causas, elegir intervenciones, conocer las capacidades reales del Estado y evaluar sus resultados. No alcanza con una anécdota, una encuesta superficial, un caso conmovedor o una consigna.

Esto es especialmente importante en materia penal, sanitaria, educativa, ambiental o tecnológica. Un crimen aberrante puede conmover, pero no toda reforma penal surgida de la conmoción reduce el delito. Un tratamiento experimental puede despertar esperanza, pero no debería automáticamente recibir financiamiento público sin evaluación. Una política educativa puede invocar inclusión pero, si no mide resultados, terminar administrando frustraciones.

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La evidencia tampoco decide sola. Los datos informan; no determinan qué es justo. La ciencia puede señalar qué intervención tiene mayores probabilidades de éxito, pero no cómo distribuir recursos escasos, qué riesgos aceptar o qué derechos ponderar. La buena política pública integra evidencia, ética y deliberación democrática.

3) Comprender que presupuesto, impuestos y redistribución son decisiones morales

El presupuesto público no es sólo un documento contable, es una declaración ética. Allí se revela qué se prioriza, qué se posterga, qué se financia, qué se abandona y qué sacrificios se trasladan al futuro.

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La justicia social no consiste en negar toda diferencia económica, sino en impedir que la desigualdad bloquee capacidades básicas o condene a sectores enteros a una ciudadanía disminuida. Una democracia puede tolerar diferencias razonables de ingreso; no debería tolerar que el lugar de nacimiento determine el acceso a educación o salud básicas.

Pero la justicia social también exige responsabilidad. Prometer indefinidamente lo que no puede financiarse es una injusticia diferida. La irresponsabilidad fiscal termina dañando a quienes menos pueden protegerse. A la vez, recortar sin distinguir privilegios, gastos ineficientes y prestaciones esenciales puede convertirse en abandono.

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Una política económica ética debe equilibrar sostenibilidad, equidad, eficiencia, transparencia y evaluación. Gastar mal es grave porque cada recurso desperdiciado deja de llegar a necesidades esenciales. Redistribuir sin evaluar puede generar dependencia o captura; ajustar sin ponderar adecuadamente sus efectos puede afectar derechos y poblaciones vulnerables; recaudar sin confianza erosiona el pacto fiscal.

4) Regular la innovación tecnológica sin tecnofobia ni tecnocracia

La inteligencia artificial puede mejorar la gestión estatal: detectar fraude, priorizar turnos, optimizar compras, focalizar beneficios, prever demanda sanitaria, analizar expedientes o simplificar trámites. Sería irresponsable rechazarla por principio e igualmente irresponsable adoptarla sin límites.

Cuando el Estado usa algoritmos no incorpora sólo herramientas, introduce nuevas mediaciones entre la persona y el poder público. Si un sistema automatizado niega un beneficio, clasifica a alguien como riesgo, recomienda una inspección, orienta vigilancia o prioriza un expediente, estamos ante derechos, no sólo ante eficiencia.

Los algoritmos pueden reproducir sesgos, excluir a quienes están mal registrados, castigar informalidades propias de la pobreza o convertir errores administrativos en sospechas automatizadas. La opacidad, además, puede impedir que el ciudadano comprenda por qué fue afectado y cómo reclamar.

Por eso, toda inteligencia artificial pública de impacto debería cumplir garantías mínimas: finalidad legítima, proporcionalidad, protección de datos, auditoría de sesgos, explicación suficiente, revisión humana significativa, mecanismo de recurso y responsabilidad institucional. Automatizar una mala regla no la vuelve justa; sólo la vuelve más rápida.

5) Comunicar con verdad y gobernar en pluralismo

Ninguna política pública se sostiene sólo por su diseño técnico, debe ser explicada. La comunicación pública no es propaganda, sino parte de la legitimidad democrática. Gobernar implica dar razones, reconocer incertidumbres, transparentar datos, rectificar errores y respetar la inteligencia ciudadana.

En tiempos de posverdad, redes sociales y polarización, el Estado debe evitar manipular emocionalmente a la ciudadanía y esconder decisiones detrás de un lenguaje técnico incomprensible. Comunicar éticamente es traducir la complejidad sin falsificarla.

La misma obligación rige frente al pluralismo. Gobernar democráticamente supone reconocer que los ciudadanos sostienen convicciones religiosas, filosóficas, culturales y morales diversas. El Estado no debe imponer una cosmovisión ni expulsar otras de la conversación pública, sino garantizar derechos, libertad de conciencia e igualdad. La sensibilidad cultural es necesaria, pero ninguna tradición o identidad puede justificar la vulneración de la dignidad y los derechos fundamentales.

Conclusión, estas cinco claves convergen en una misma tesis: el Estado se legitima cuando reconoce límites. Límites frente a decisiones insuficientemente fundadas, desequilibrios entre sostenibilidad y equidad, innovación sin garantías, ejercicio desproporcionado del poder y comunicación pública sin adecuada transparencia.

La ética pública es una herramienta para fortalecer la gestión. No reemplaza la política ni sustituye la técnica, las orienta hacia fines legítimos. No limita la innovación, permite hacerla responsable, sostenible y socialmente confiable. En una época de desconfianza institucional, presión mediática, complejidad tecnológica y demandas urgentes, legisladores y funcionarios necesitan algo más que normas, encuestas, datos y presupuesto. Necesitan criterio. Y el criterio comienza donde el poder deja de preguntarse únicamente qué puede hacer y se obliga a responder qué debe hacer, para qué, con qué evidencia, a qué costo, sobre quiénes y hasta dónde. Ese límite no debilita al Estado. Es lo que vuelve legítimo su poder.