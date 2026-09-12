Opinión

Argentina en la nueva geometría del comercio global

El cambio geoeconómico reconfigura el rol de los países y regiones. Nuestro país cuenta con cierto potencial que puede frustrarse si las decisiones no son las correctas o son tomadas a destiempo

Mapa global estilizado en fondo azul con Argentina iluminada y flechas que conectan íconos de recursos hacia otros continentes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El primer semestre de 2026 confirmó que la geopolítica mundial atraviesa una reconfiguración profunda producto de un proceso iniciado, al menos, 25 años atrás. La geoeconomía —uso del comercio, la tecnología y las finanzas como instrumentos de poder para unos y de supervivencia para otros— volvió a ocupar el centro de la escena. Argentina ha quedado expuesta a fuerzas que no controla pero que puede aprovechar si juega sagazmente.

La inteligencia artificial, los conflictos regionales de alta intensidad y la rivalidad entre grandes potencias, junto con el ascenso de actores como India, Indonesia, Turquía o Corea del Sur, están moldeando un comercio internacional más fragmentado, más estratégico y menos previsible. En este mundo, los países con energía, minerales y alimentos como el nuestro enfrentan una mezcla singular de oportunidades y riesgos. El escenario no es nuevo para Argentina. La Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría son ejemplos clásicos, pero, parafraseando a Pablo Gerchunoff, nuestra larga relación con los ciclos globales suele darse “con demoras y prisas” que no siempre favorecieron un desarrollo sostenible.

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La lectura internacional del “Global Trade Update 2026” de la UNCTAD es la de un comercio mundial que crece menos que la economía global y lo hace de manera desigual. Los bienes vinculados a tecnologías avanzadas y sectores estratégicos se expanden, mientras otros se estancan. La fragmentación geoeconómica es una realidad y se proyecta en políticas industriales, restricciones al comercio y la manipulación de las divisas entre países como Estados Unidos, China, Europa, Rusia y Japón, que son parte de las noticias diarias.

Por su parte, en “Geopolitics and the Geometry of Global Trade: 2026 update”, el McKinsey Global Institute refuerza esta lectura. Estados Unidos profundizó su giro hacia proveedores asiáticos alternativos a China, impulsado por la demanda explosiva de bienes vinculados a la IA. China consolidó su rol como proveedor global de bienes intermedios y componentes electrónicos, con un comercio intrarregional en Asia que crece a gran velocidad. Europa, en cambio, enfrenta una doble presión al enfrentar la competencia china en sectores industriales clave y tarifas estadounidenses que golpean sus exportaciones de vehículos y bienes de alto valor agregado, descontado el impacto de la provisión de energía barata.

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A estas tensiones se suman los efectos de las guerras en Ucrania y en el Golfo. El cierre parcial del Estrecho de Hormuz alteró flujos energéticos globales, elevó sus precios y obligó a Europa y Asia a buscar proveedores alternativos, especialmente en Estados Unidos y América Latina. Asimismo, el Banco Mundial, en su “Commodity Markets Outlook 2026”, señala que los precios de la energía y los fertilizantes siguen altos, afectando los costos agrícolas y con ello la seguridad alimentaria.

En este tablero, Argentina aparece como un actor con potencial creciente aunque de futuro aún incierto. La combinación de Vaca Muerta, los proyectos de litio y cobre, y la fortaleza histórica del agro debería posicionarnos bien en estos mercados. A ello podría sumarse un proceso de estabilización macroeconómica y reformas estructurales que, si se sostienen, aumentarían la previsibilidad y atraerían inversiones de largo plazo. Regímenes como el RIGI y el RIMI apuntan justamente a eso.

Pero aún enfrentamos viejos desafíos. La infraestructura logística es insuficiente para un salto exportador rápido y sostenido, un peso impositivo asimétrico sobre la producción y la inversión, dependencia de ciclos de commodities, cambios en el mercado laboral y una expansión de la frontera productiva con potenciales tensiones socioambientales.

Para poder insertarnos en este desafiante contexto global se requieren estrategias bien diseñadas y gestionadas que podrían transformar nuestra potencial riqueza en desarrollo sostenible —económico, social, político y ambiental—. La reiterativa pregunta es si sabremos leer el momento y actuar prudentemente o nos dejaremos arrojar a una sociedad conflictiva y buscadora de rentas, permitiendo que los desfasajes históricos nos conduzcan a nuevas crisis.

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