Opinión

Carta al pueblo argentino

En respuesta al artículo de opinión escrito por el presidente Javier Milei sobre la no regulación de la IA, Carrió llamó a defender la libertad auténtica, el libre albedrío, el derecho y la justicia

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Ilustración de un cerebro digital azul translúcido sobre un microchip, rodeado de circuitos, un disco duro, una nube, rayos, engranajes, símbolos de IA y sensores.
La ex diputada abrió un debate sobre la regulación de la inteligencia artificial y su impacto en los derechos fundamentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como lo vengo diciendo en los cursos y en los medios, Argentina es el lugar elegido para un experimento social de terribles consecuencias para la libertad humana, de pensamiento, de expresión, de vida digna, de espacios de intimidad, de libre albedrío; y esto viene de la mano de la no regulación de la IA que es la disolución de toda regla moral o jurídica, el fin del Estado, la privatización de la fuerza tanto militar como policial en manos de grupos privados: a saber, inversiones de super RIGI que, con inconsciencia, sin medir consecuencias, y a esta altura de absoluta mala fe, propician el presidente Milei y Federico Sturzenegger. Por lo que habilitar estos regímenes y habilitar esta ideología amenaza a la sociedad en su conjunto y nos lleva al pleno totalitarismo privado de una corporación: la de Peter Thiel.

Por eso es que él señala a León XIV como el anticristo. Porque clara y oportunamente, y como lo enseño en mis cursos, el Papa invoca a Hannah Arendt en “Los orígenes del totalitarismo”, libro que vengo enseñando desde hace 49 años en la universidad.

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El problema que enfrentamos es existencial. Nadie puede hacerse el distraído y nadie quiere registrar, porque empieza el mundial. Y esto es una prueba de Dios. Quien no esté atento y siendo luz en medio de la oscuridad, diciendo no, aunque sea íntimamente, será culpable político desde hoy y para siempre del totalitarismo que se avecina. (Karl Jaspers, “La culpa en referencia a la culpa política del pueblo alemán”) Los llamo a la resistencia desde la conciencia.

Desde “VOCES, en defensa para nuestra cultura y por la justicia y la paz” exhortamos a defender la ley expresada en nuestra Constitución, la libertad auténtica, el libre albedrío, el derecho y la justicia, sin las cuales no hay sociedades posibles ni pensamiento crítico.

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Peter Thiel - Javier Milei
El empresario Peter Thiel y el presidente Javier Milei

El artículo de opinión de hoy del presidente Milei en el Financial Times confirma su adhesión plena a Peter Thiel, su filosofía, sus creencias y su poder económico; y toma a la Argentina como experimento catastrófico para la dignidad humana.

A los que creen en Dios y a los que no creen, pero creen en la humanidad, a los valientes, a los abuelos, a los padres, a los jóvenes, los llamo a decir NO. NO en nuestro nombre, NO en nombre de la nación argentina, NO en nombre del capricho irracional del presidente. Está claro que el anticristo es Peter Thiel y que ellos forman parte de lo que se llama la ilustración oscura. Frente a la oscuridad tenemos que elevar la luz de nuestras conciencias y nuestras creencias más profundas.

“En el país donde reinaba la oscuridad apareció la luz” - Isaías 9, príncipe de la paz, el derecho y la justicia.

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