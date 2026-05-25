La revolución que no logramos comprender

Personas vestidas con trajes de época se congregan frente al Cabildo de Buenos Aires, recreando la histórica jornada del Cabildo Abierto de 1810 que marcó el inicio de la Revolución de Mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 25 de mayo las escuelas argentinas se llenan de escarapelas, vendedores de empanadas y canciones patrias. En mi época, unas décadas atrás, también nos vestían de “negritas candomberas” y así fuimos invisibilizando la población afro argentina y reduciéndola a figuras decorativas de los actos, asociadas únicamente al baile, al “colorido” o al servicio doméstico.

Sin embargo, cuando preguntamos qué ocurrió realmente en 1810, muchos estudiantes -e incluso adultos- no logran explicarlo. Recuerdan el acto escolar, pero no comprenden el proceso histórico.

PUBLICIDAD

Y allí aparece una de las grandes deudas de nuestro sistema educativo: nos han enseñado acontecimientos aislados, pero no contextos. Hemos privilegiado la memoria por sobre la comprensión profunda.

Durante años, gran parte de la enseñanza escolar convirtió la historia en una serie de fechas para repetir y no en una herramienta para interpretar el mundo. El resultado es que los estudiantes, y muchos adultos, pueden nombrar a los integrantes de la Primera Junta, pero no explicar por qué y cómo se configuró la Revolución de Mayo ni qué conflictos económicos, políticos y sociales atravesaban aquella época.

PUBLICIDAD

Sin contexto no hay comprensión. Y sin ella no hay aprendizaje significativo. Comprender ese tiempo histórico implica entender que no fue un hecho espontáneo ni una escena romántica congelada frente al Cabildo. Fue un proceso atravesado por disputas de poder, tensiones económicas, intereses contrapuestos y debates sobre el futuro del territorio. La caída de la monarquía española, las desigualdades coloniales y el crecimiento de sectores criollos fueron parte de una trama compleja que muchas veces la escuela simplificó hasta vaciarla de sentido.

Cuando enseñamos sin contexto, los estudiantes aprenden datos, pero no a pensar. Y este problema no ocurre solo con la historia. También sucede en ciencias, literatura, ciudadanía o educación digital. A veces -otras no- se presentan contenidos desconectados de la realidad, como si el conocimiento existiera en una burbuja ajena a la vida cotidiana. Entonces los alumnos estudian para aprobar, pero se les dificulta comprender el mundo que habitan.

PUBLICIDAD

La contextualización pedagógica no significa solamente “hacer la clase más entretenida”, sino vincular los contenidos con problemas reales, con preguntas actuales, con experiencias humanas concretas. Significa ayudar a que los estudiantes entiendan por qué ese conocimiento importa. Es, también, es democratizar el conocimiento porque cuando los contenidos adquieren sentido, más estudiantes logran apropiarse de ellos. Y eso es fundamental en tiempos donde la información circula de manera fragmentada, acelerada y superficial.

La historia cobra otra dimensión cuando los jóvenes descubren que muchos debates de 1810 siguen presentes hoy: la distribución del poder, las desigualdades sociales, las tensiones entre el centro y las provincias, la construcción democrática o la dependencia económica. Allí la enseñanza deja de ser repetición y se transforma en conciencia histórica.

PUBLICIDAD

Necesitamos una escuela que siga enseñando a interpretar y no solamente a recordar. Una escuela que vea en la pregunta, el análisis y en el debate crítico de documentos, testimonios e imágenes, elementos que ayudan entender que la historia no fue escrita por héroes perfectos sino por personas atravesadas por contradicciones, intereses y conflictos.

En tiempos de inmediatez, superficialidad y discursos simplificados, enseñar a pensar históricamente es también enseñar a ejercer ciudadanía. Es por eso que es fundamental formar ciudadanos capaces de comprender procesos complejos y para eso necesitamos enseñar a relacionar, interpretar, argumentar y pensar críticamente.

PUBLICIDAD

Quizás así el 25 de mayo deje de ser solamente una fecha escolar para transformarse en la oportunidad de comprender que la formación del Primer gobierno Patrio fue el punto inicial del proceso independentista.

Una sociedad solo puede construir futuro cuando conoce críticamente su pasado y cuando puede elegir que presente quiere vivir.

PUBLICIDAD