Opinión

Heridas que sangran

Las recientes confrontaciones entre los principales referentes del gobierno, agravadas por el caso Adorni, exponen una fragilidad política que pone en entredicho la capacidad de consolidar avances económicos y articular un rumbo sostenible

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Ilustración acuarela a todo color: Un hombre con traje oscuro abraza a otro de espaldas con cabello rizado. Se aprecia su mano con anillo y reloj. Fondo suelto.
Javier Milei abraza a Manuel Adorni, su jefe de Gabinete. (Imagen Ilustrativa Infobae sobre foto de Reuters)

Mientras el oficialismo luchaba infructuosamente por recuperar la iniciativa política y el control de la agenda tras la pésima gestión del escándalo desatado por la situación de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, el gobierno volvió a sumergirse en las espesas y pestilentes ciénagas de las internas.

Con el affaire Adorni aún en el ojo de la tormenta, tanto por el frente judicial abierto como por la tan demorada como prometida declaración jurada, las tensiones internas escalaron una vez más dejando cada vez más expuestas lo que parecen ser diferencias irreconciliables entre las dos principales terminales libertarias: la que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que tiene a los Menem (Martín y Lule) entre sus principales arietes, y la que se referencia en el asesor presidencial, Santiago Caputo, que alimenta a las denominadas “Fuerzas del Cielo” y los principales referentes libertarios en las redes sociales.

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“Apenas se necesitaba una chispa para provocar un incendio de proporciones y desatar un verdadero aquelarre”.

Como no podía ser de otra manera, esta vez el conflicto se desató en la principal arena de la “política” libertaria y ámbito predilecto del presidente Milei tanto para comunicar como para informarse: las redes sociales. Desde una de las tantas cuentas casi marginales en la red X -apenas unas decenas de seguidores- que fustigaba habitualmente al asesor estrella pero también ventilaba otros “asuntos” que involucraban incluso al propio presidente, se compartió un link que habría revelado que detrás de ese usuario estaría el presidente de la Cámara de Diputados.

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Como era previsible, la supuesta revelación se extendió como reguero de pólvora en un ecosistema libertario donde se acumulan las heridas no suturadas, las cuentas pendientes, las diferencias sobre los más variados temas y, sobre todo, la disputa por el favor de Milei y el control de los principales resortes del poder político de cara a la estrategia y el armado para unas elecciones presidenciales donde habrá de jugarse el destino de este particular experimento que llegó intempestiva y sorpresivamente al poder al calor de una crisis de 2023 que corroyó el sistema político vigente y puso en evidencia la putrefacción de los principales actores de la dirigencia tradicional.

Tras la “revelación” de ese hasta entonces irrelevante troll denominado @PeriodistaRufus, la recurrente y revitalizada interna se tornó viral ya no solo en las redes sino en los medios tradicionales, los pasillos del poder e, incluso, en espacios más institucionales como el Parlamento o la Casa Rosada. Una interna que anticipa las tensiones que seguramente animarán los aprestos preelectorales, casi como una remake de lo ocurrido en las legislativas de 2025, con discusiones que van desde la política de alianzas y la articulación con los potenciales aliados, los armados provinciales y los vínculos con los gobernadores, hasta las propias candidaturas.

“La revitalizada y cada vez más encarnizada interna deja en evidencia un par de certezas e interrogantes que seguramente habrán de marcar el pulso de la gestión en este tramo clave para la búsqueda de una compleja reelección”.

En primer lugar, la constatación de que en este caso, un gobierno afecto a imaginar conspiraciones político-mediáticas con fines destituyentes y a asignar responsabilidades externas a muchos de los problemas que atraviesan la gestión (política y económica), encuentra muchos de sus principales desafíos en el plano interno. En segundo lugar, quedan en evidencia los problemas de liderazgo de un presidente que no parece dispuesto a salir del ensimismamiento y la procrastinación, ni a intervenir en una interna en donde no solo hay sectores que compiten entre sí (lo que no necesariamente es negativo, como indica la experiencia del gobierno de Menem) sino que se acusan de mentirle al presidente y de ser responsables de ventilar asuntos que acaban perjudicando a la propia gestión.

En tercer lugar, las internas acaban inexorablemente por opacar algunos hechos que podrían proyectarse como “logros” de gestión en materia económica, en un contexto donde por cierto no abundan las buenas noticias. En este sentido, novedades relativamente positivas de la macro en las últimas semanas, como el crecimiento del 5,5% a nivel interanual en la actividad económica a marzo medido por el INDEC, el superávit fiscal en abril, el 2,6% de inflación en mayo, la estabilidad cambiaria, o la nueva revisión positiva del FMI, quedaron eclipsadas por las disputas internas.

Por último, en un contexto donde no solo Mauricio Macri comienza a mostrarse públicamente con un posicionamiento diferencial, sino que los propios referentes amarillos en el gobierno oscilan entre el silencio (Santilli) y la incomodidad por supuestos compromisos incumplidos (Ritondo), se destaca la movida de la senadora Bullrich, que no solo se mostró como una de las pocas dirigentes del ecosistema oficialista con peso propio como para cuestionar el manejo de caso Adorni, sino incluso para -luego del nuevo respaldo presidencial a su ministro coordinador- desmarcarse con su propia presentación anticipada de la declaración jurada.

“El gobierno será valorado (tanto en las encuestas como en las citas electorales) fundamentalmente por los resultados económicos”.

En este plano, aún con la ventaja comparativa de no contar aún con una oposición que se erija en alternativa, es donde anida el principal reto de Milei.

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