Pensar globalmente, actuar localmente

Mayors of the Americas Summit 2026

En un escenario internacional cada vez más cambiante e incierto, los gobiernos locales han asumido un papel protagónico cada vez más necesario. Las ciudades son claves a la hora de dar respuestas rápidas y efectivas frente a los desafíos cotidianos de las personas y, al mismo tiempo, actores fundamentales en la elaboración de políticas públicas de impacto global.

En este contexto, se está desarrollando en Estados Unidos de América el Mayors of the Americas Summit 2026, que tiene lugar en el Trump National Doral, que será sede de la próxima Cumbre del G20. El encuentro, organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida international University en cooperación con la CAF, reúne a más de 100 alcaldes e intendentes de toda América incluyendo México, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Tiene como objetivo fortalecer la articulación de políticas públicas locales, promover el intercambio de experiencias y abrir nuevas instancias de cooperación en la gestión urbana.

Las ciudades son hoy uno de los espacios más determinantes donde la libertad económica se construye o se limita: en cómo se atrae inversión, se prestan servicios, se desarrolla infraestructura y se crean las condiciones para que las personas y las empresas prosperen. Esa convicción atraviesa los debates del Summit, cuyos ejes —planificación urbana, alianzas público-privadas, seguridad y convivencia, ciudades inteligentes— son centrales en las prioridades de la gestión de Jorge Macri en Buenos Aires.

En ese marco, Carlos Díaz-Rosillo, presidente del Adam Smith Center se refirió a los desafíos que enfrentan hoy las ciudades: “atraer inversión, construir infraestructura, garantizar la seguridad pública, la transformación digital, ninguno de esto es un problema exclusivo de una sola ciudad o país. Son desafíos compartidos”.

Mejorar la seguridad de los vecinos, ordenar las finanzas, impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo, avanzar en infraestructura y servicios, son los desafíos que hoy comparten ciudades de todo el hemisferio, y para los que las mejores soluciones muchas veces ya existen en algún lugar de la región, desarrolladas por líderes que se encontraron esta semana en la misma sala. Comprender cómo otras ciudades abordan estas problemáticas es un activo invaluable que se potencia, a su vez, con la oportunidad de compartir las soluciones que desde Buenos Aires ya hemos implementado con éxito.

El mundo actual nos exige una dinámica de trabajo clara: pensar globalmente y actuar localmente. Esa es la clave innegociable para el crecimiento de las metrópolis modernas y, en definitiva, el camino que elegimos para seguir mejorando la calidad de vida de cada porteño a través de una Ciudad conectada, pujante e integrada al mundo.