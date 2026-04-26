Opinión

Pensar globalmente, actuar localmente

Las ciudades son hoy uno de los espacios más determinantes donde la libertad económica se construye o se limita

Guardar
Mayors of the Americas Summit 2026
Mayors of the Americas Summit 2026

En un escenario internacional cada vez más cambiante e incierto, los gobiernos locales han asumido un papel protagónico cada vez más necesario. Las ciudades son claves a la hora de dar respuestas rápidas y efectivas frente a los desafíos cotidianos de las personas y, al mismo tiempo, actores fundamentales en la elaboración de políticas públicas de impacto global.

En este contexto, se está desarrollando en Estados Unidos de América el Mayors of the Americas Summit 2026, que tiene lugar en el Trump National Doral, que será sede de la próxima Cumbre del G20. El encuentro, organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida international University en cooperación con la CAF, reúne a más de 100 alcaldes e intendentes de toda América incluyendo México, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Tiene como objetivo fortalecer la articulación de políticas públicas locales, promover el intercambio de experiencias y abrir nuevas instancias de cooperación en la gestión urbana.

Las ciudades son hoy uno de los espacios más determinantes donde la libertad económica se construye o se limita: en cómo se atrae inversión, se prestan servicios, se desarrolla infraestructura y se crean las condiciones para que las personas y las empresas prosperen. Esa convicción atraviesa los debates del Summit, cuyos ejes —planificación urbana, alianzas público-privadas, seguridad y convivencia, ciudades inteligentes— son centrales en las prioridades de la gestión de Jorge Macri en Buenos Aires.

En ese marco, Carlos Díaz-Rosillo, presidente del Adam Smith Center se refirió a los desafíos que enfrentan hoy las ciudades: “atraer inversión, construir infraestructura, garantizar la seguridad pública, la transformación digital, ninguno de esto es un problema exclusivo de una sola ciudad o país. Son desafíos compartidos”.

Mejorar la seguridad de los vecinos, ordenar las finanzas, impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo, avanzar en infraestructura y servicios, son los desafíos que hoy comparten ciudades de todo el hemisferio, y para los que las mejores soluciones muchas veces ya existen en algún lugar de la región, desarrolladas por líderes que se encontraron esta semana en la misma sala. Comprender cómo otras ciudades abordan estas problemáticas es un activo invaluable que se potencia, a su vez, con la oportunidad de compartir las soluciones que desde Buenos Aires ya hemos implementado con éxito.

El mundo actual nos exige una dinámica de trabajo clara: pensar globalmente y actuar localmente. Esa es la clave innegociable para el crecimiento de las metrópolis modernas y, en definitiva, el camino que elegimos para seguir mejorando la calidad de vida de cada porteño a través de una Ciudad conectada, pujante e integrada al mundo.

Temas Relacionados

Mayors of the Americas Summit 2026Ciudades

Últimas Noticias

En la Iglesia está viva la Teología de la Ternura

Las enseñanzas de Francisco invitan a priorizar la unidad y el diálogo sobre el conflicto y la confrontación

En la Iglesia está viva la Teología de la Ternura

Proteger la infancia: una urgencia que no admite más demoras

El aumento de casos de violencia hacia menores expone una deuda pendiente del Estado

Proteger la infancia: una urgencia que no admite más demoras

Adelantar la elección presidencial, un mito institucional

La ley argentina fija fechas precisas para los procesos electorales nacionales, sin margen para modificaciones arbitrarias

Adelantar la elección presidencial, un mito institucional

Más motosierra, menos resultados, mayor desgaste

La ortodoxia fiscal a la que se aferra Milei choca con la realidad de una economía que no repunta

Más motosierra, menos resultados, mayor desgaste

Una nueva esperanza frustrada

La exclusión de voces críticas profundiza el aislamiento del gobierno de Milei y erosiona su legitimidad

Una nueva esperanza frustrada
DEPORTES
Rocío Morales, la primera mujer en dirigir un equipo de fútbol masculino en Santiago del Estero: “No sabía con qué iba a encontrarme”

Rocío Morales, la primera mujer en dirigir un equipo de fútbol masculino en Santiago del Estero: “No sabía con qué iba a encontrarme”

10 bajas confirmadas, 12 dudas y varias selecciones en alerta máxima: el mapa de lesionados a 46 días del Mundial

9 frases de Coudet luego del triunfo de River: del “quieren convencer a la gente que no jugamos bien” a “esto era Vietnam”

River Plate venció 3-1 a Aldosivi por el Torneo Apertura y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

Así quedaron las posiciones del Torneo Apertura: los posibles rivales de Boca y River en los playoffs

TELESHOW
Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Air Supply celebra sus 50 años de trayectoria en Argentina: "Una cantidad enorme de adolescentes viene a nuestros shows"

Luly Drozdek estrena su primer papel protagónico en el cine: “Me encantó ser la buena de la película”

Joaquin Levinton reveló la actividad que había empezado a practicar antes de sufrir un infarto: “Odio hacer ejercicio”

Juana Viale brilló con un impactante look y habló de la salud de Mirtha Legrand: “Se estiró la gripe”

INFOBAE AMÉRICA

Las negociaciones en Pakistán están en suspenso mientras Irán abandona Islamabad y los enviados de Trump no se presentan

Las negociaciones en Pakistán están en suspenso mientras Irán abandona Islamabad y los enviados de Trump no se presentan

Rige la eutanasia en Uruguay: los fármacos que se utilizan para aplicarla y los primeros pacientes interesados

Simon Mozgovyi, cineasta ucraniano: “Rusia quiere capturar mentes antes de capturar territorios”

Por qué la puerta del nido de los horneros puede cambiar de lado

Chernóbil y la madrugada que cambió la historia: las 7 lecciones que aprendió la ciencia