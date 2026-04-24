Autoritarismo versus autoridad

Donald Trump y León XIV se enviaron mensajes en las últimas semanas en los que contrastaron el autoritarismo de uno con la autoridad del otro

El papa León XIV marcó autoridad ante el autoritarismo del presidente Donald Trump. En esta época tan teñida por la guerra, las palabras cobran otro significado. El autoritarismo, se impone; la autoridad, se gana.

El sábado pasado, a casi un año del fallecimiento de Francisco, el padre Guilherme, sacerdote y DJ portugués, llevó a la Plaza de Mayo el mensaje del argentino que se hizo Papa y que, fiel al nombre que eligió para su papado, practicó la paz e intentó contagiarla, militarla y hasta rogarla. No está de más recordar cuando se arrodilló suplicándola, besando los pies de los representantes políticos de Sudán del Sur.

Francisco fue un Papa que con sus actitudes visibilizó a los excluidos. El sacerdote DJ, por su parte, congregó el sábado a una de las presencias más masivas de los últimos tiempos. Los argentinos se unieron por la paz. Días después, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, al celebrar la misa que recordó el año del fallecimiento de Bergoglio, alzó su voz ante los dirigentes políticos presentes con insistentes llamados a proteger a los excluidos.

El mundo, hoy, está atravesado entre quienes propugnan y protagonizan la guerra y quienes claman por la paz.

El presidente Milei –mientras frente a su casa política se militaba con alegría la paz-, en Israel concluyó: “Si se quiere la paz, prepárate para la guerra”. Esta definición parece no ayudar a otro argentino candidato a presidir la ONU: Rafael Grossi, quien expuso para lograr ese cargo, asegurando sin vueltas que los propiciadores de la guerra invierten en muerte y destrucción lo que las sociedades necesitan para el desarrollo.

Grossi corrió el velo que cubre la cara humana de miles de millones de personas pobres y con hambre que ven cómo los recursos que necesitan para su subsistencia alimentan otras bocas, las de las industrias de la guerra.

Este escenario encuentra al gobierno de Milei transitando una baja masiva en la aceptación según las encuestas, tras haber liderado la agenda argentina luego del triunfo electoral de octubre 2025. El horizonte 2027 hoy muestra un presente económico y social con adhesión adversa por el impacto del modelo y por las contradicciones entre lo prometido y lo realizado.

Ante esta situación, el Presidente eligió redoblar su apuesta enviando nuevos proyectos legislativos. Llamativo el título de uno de los mismos: “Contra el fraude de las pensiones de invalidez”. Hasta aquí, el Gobierno no presentó con seriedad la constatación de esos fraudes denunciados, pero sí la obcecación en no cumplir con las leyes sancionadas por el Congreso y refrendadas por la Justicia de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

A propósito de esta última ley vigente y no cumplida, el Centro de Economía Política Argentina advierte que el actual presupuesto universitario registra un recorte cercano al 30% en referencia al 2023, y señala que sigue su profundización. Denota el informe que los cargos docentes con semi-dedicación exclusiva, del adjunto hacia los inferiores, todos están bajo la línea de pobreza.

Hasta aquí, los beneficiarios del modelo que propicia el Gobierno son sectores que generan empleo para el 20% de la población, pero el Ejecutivo se desentiende de los que pueden generan el 80% restante. El desvaste de Argentina y sus potencialidades es inmenso.

Pero, aún con sus minusvalías, el país sigue dando que hablar gracias a su ciencia y tecnología. La industria satelital participó de la expedición Artemis II.

Argentina no necesita más dolor, sí restauración productiva, como columna vertebral de otras restauraciones: social, educativa, laboral.

El último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA señala que el 19.1 % de los niños ha dejado de ir al médico y al odontólogo en el 2025. También que el 60% restante no tiene cobertura y concurre a efectores públicos que, como sabemos, tienen sus dificultades. El dato más significativo, a mi criterio, es el que consigna que el 18.1% de los niños están tristes y, según se sabe, la tristeza actúa menguando el potencial de aprendizaje escolar, científicamente se habla de un 46% .

John Dewey, sostenía: “La escuela es la vida, no es algo aparte de la vida. Por eso toda la complejidad, las emociones, los temores, los miedos que arrastramos desde nuestros tatarabuelos, impactan en el proceso de formación en edades tempranas”. Esto lo recordó para Infobae el pedagogo español Pepe Menéndez.

P.D.: El otro proyecto ingresado al Congreso tiene como caballo de Troya a Ficha Limpia. Arriba al Parlamento para tratar que la reforma electoral sea aprobada.

Contiene tres puntos centrales: eliminación de las PASO, eliminación del financiamiento político y Ficha Limpia.