Goles que unen: el desafío de convertir el fanatismo en un motor de cultura organizacional

Las organizaciones transforman eventos culturales masivos en instancias de conexión y construcción de comunidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Lejos de ser una distracción, algunas compañías convierten el clima mundialista en experiencias que impactan en el compromiso, la colaboración y el clima laboral.

En plena búsqueda de engagement, organizaciones transforman eventos culturales masivos en instancias de conexión y construcción de comunidad.

Cada cuatro años, el Mundial se convierte en uno de los fenómenos culturales más potentes a nivel global. Su impacto en el consumo y el marketing está ampliamente documentado.

Sin embargo, en los últimos años comenzó a aparecer una nueva arista dentro del ecosistema corporativo: el uso del Mundial como herramienta de cultura organizacional y experiencia del empleado.

En un contexto donde las empresas enfrentan desafíos crecientes en términos de compromiso, pertenencia y clima laboral, este tipo de eventos masivos empieza a ser leído desde otra lógica.

El Mundial genera algo que hoy no es tan fácil de lograr dentro de las organizaciones: conexión espontánea entre personas que no necesariamente interactúan en lo cotidiano.

La experiencia del empleado —lo que una persona vive en su día a día dentro de una organización— se consolidó como un eje estratégico y algunos datos ayudan a dimensionarlo: según Gallup, solo el 23% de los empleados a nivel global está comprometido con su trabajo. Los equipos con mayor compromiso pueden tener hasta un 21% más de rentabilidad.

Investigaciones de MIT Sloan muestran que la cultura organizacional es un factor clave en la retención de talento. En este contexto, los vínculos y las experiencias compartidas pasan a ser un diferencial.

Durante años, eventos como el Mundial fueron vistos dentro de las empresas como distracciones, pero hoy esa mirada empieza a cambiar. El foco se desplaza hacia lo que habilitan: espacios informales que fortalecen vínculos, interacción entre áreas que no suelen cruzarse, construcción de identidad colectiva y generación de confianza, entre otros, que funcionan para la psicología organizacional, como verdaderos “rituales culturales”.

El diferencial no está en sumarse al clima mundialista, sino en cómo se traduce en experiencias concretas. Las organizaciones que logran capitalizar estos momentos trabajan bajo una lógica clara: la cultura se construye de adentro hacia afuera.

En la práctica, esto se ve en acciones como experiencias de team building temáticas con desafíos colaborativos, dinámicas que trabajan coordinación, comunicación y confianza, espacios diseñados para generar encuentro e interacción real.

Entonces, el punto no es el fútbol en sí, sino lo que habilita: interacción, emoción compartida y sentido de equipo. Cuando eso se diseña, pasa a ser parte de la cultura.

El fenómeno se inscribe en una tendencia más amplia: el redescubrimiento de la sociabilidad dentro de las organizaciones. Según Microsoft Work Trend Index, el 85% de los líderes considera que el trabajo híbrido requiere repensar cómo se construyen los vínculos y la cultura.

Hoy, la presencialidad ya no se justifica solo por la tarea, sino por el valor del encuentro.